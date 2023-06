Zeki Amdouni emmène l'attaque de l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE

Zeki Amdouni, la revanche d'un talent rejeté

Triple buteur avec l'équipe de Suisse, indispensable au FC Bâle, Zeki Amdouni achève une saison épatante. C'est l'histoire d'un Genevois de 22 ans qui était un peu seul à croire en lui.

L'équipe de Suisse regrettera longtemps les deux points jetés par la fenêtre contre la Roumanie (2-2) mais avec un peu de recul, elle préférera peut-être un autre souvenir: l'avènement de Zeki Amdouni. A 22 ans, le Genevois ne cesse de surprendre et de s'imposer partout où il passe. Après son doublé contre la Roumanie, il est devenu le premier joueur de la Nati à marquer lors de quatre matchs consécutifs depuis Blaise Nkufo en 2008.

Murat Yakin ne cache pas un intérêt particulier pour le joueur: «Je l'ai découvert en 2019 alors que j'entraînais Schaffhouse et qu'il débutait avec Stade Lausanne-Ouchy. Je ne le connaissais vraiment pas. Il faut dire qu'il débarquait pratiquement de nulle part (réd: 1re ligue avec Etoile Carouge). Il m'avait plu d'entrée. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il monte en puissance au fil des matches. Il possède vraiment l'instinct du buteur.»

En raison de leurs origines communes (la Turquie), le sélectionneur entretient sans doute un lien privilégié avec son avant-centre. Si Zeki Amdouni joue aujourd'hui pour la Suisse, et non pour la Turquie ou la Tunisie, comme il en avait légalement la possibilité, on le doit en partie à Murat Yakin. En septembre dernier, contre la République tchèque, le sélectionneur avait fait entrer son protégé en fin de match, s'assurant qu'il ne soit pas débauché par une autre équipe nationale. Il ne faudra jamais l'oublier.

Murat Yakin et Zeki Amdouni. Image: KEYSTONE

En l'absence d'Embolo et d'Okafor, Zeki Amdouni s'est rendu indispensable en équipe de Suisse comme il l'est devenu au FC Bâle (32 matchs de Super league, 12 buts et 5 passes décisives cette saison). Quand nous l'avions rencontré en avril dans le centre de presse du parc Saint-Jacques, le jeune homme de 22 ans évoquait sa facilité à marquer et son sens du but soudainement retrouvé, après plusieurs semaines de doute. Avec un calme imperturbable, Amdouni expliquait qu'il ne faisait rien de différent ni dans ses gestes ni dans son placement. «Maintenant, tout simplement, j'ai de nouveau de la réussite et ça me donne des ailes.»

En ouvrant le score à domicile contre Trabzonspor en Conference League, le Genevois a inscrit l'un de ses buts les plus importants sous le maillot bâlois. Un but dans un contexte particulier: ce match intervenait après les tremblements de terre qui ont ravagé la Turquie, et le père de Zeki Amdouni est originaire de cette région. Un père kiosquier qui le poussait à devenir footballeur et le forçait à jouer du pied gauche.

En Conference League, Amdouni a encore marqué d'autres buts importants. Même s'il ne s'agit «que» de la troisième division européenne, il s'est une nouvelle fois illustré aux yeux du monde. Il en rêvait depuis longtemps, mais ce n'était pas gagné.

On lui a dit qu'il n'avait

pas le niveau

Son père raconte au Temps: «A 12 ans, Zeki a été opéré du pied aux HUG et est resté six mois sans jouer. Servette ne voulait plus le garder. Il devait aller à Meyrin, mais nous, on voulait qu’il reste à Servette ou au moins à Carouge parce qu’on habite Plainpalais.» Mais Carouge l'a rejeté pour les mêmes raisons.

Servette a estimé qu'il n'avait pas le potentiel pour entamer une carrière professionnelle. C'est donc bel et bien à Meyrin, parmi d'autres recalés, qu'Amadouni s'est relancé. «Pour moi, il a toujours été clair que je voulais devenir pro, je n'ai jamais renoncé à cette idée», insiste-t-il aujourd'hui.

Son père n'a pas pardonné à Servette, comme il le dit encore au Temps: «Pendant deux ans, Zeki a fait deux heures de bus aller-retour pour se rendre au cycle de la Golette et à l’entraînement à Meyrin. Il partait à 7 h du matin avec deux sacs, un d’école et un de foot, et un sandwich parce qu’il n’avait pas le temps de revenir manger à midi. Il a fait ça tous les jours pendant deux ans. C’est pour ça qu’ensuite, quand Servette a voulu le reprendre, on n’a pas voulu.»

En 2019, retour au Stade de la Fontenette. Amdouni est attaquant à l'Etoile Carouge en 1ère ligue, il s'entraîne tous les soirs de la semaine à 17 heures et montre déjà de la facilité. Au cours de ses deux saisons à Carouge, il est un élément clé de la montée en Promotion League. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû percer. Mais ce n'était pas gagné, encore.

Au Stade Lausanne-Ouchy. Image: KEYSTONE

Pour y parvenir, Amdouni a dû accepter des détours par «l'arrière-pays». C'est au Stade Lausanne-Ouchy qu'il a enfin obtenu son contrat professionnel. Avec les Vaudois, il a rencontré une première fois le FC Bâle en octobre 2019, en huitième de finale de la Coupe.

Mais si les Bâlois s'intéressaient déjà à lui, le saut était trop grand. C'est ainsi que le rival du SLO, le Lausanne-Sport, est passé à l'action et qu'Amdouni a débuté en Super League. «Je pense que j'ai choisi les bonnes étapes dans ma carrière», estime le joueur avec du recul, en soulignant combien lui et sa famille ont tenu à rester humble lorsque des clubs plus huppés se sont disputé ses faveurs. Pour sa première saison en Super League, il a marqué 12 buts, ce qui n'est pas fréquent.

Au Lausanne-Sport. Image: KEYSTONE

Il n'a certes pas pu empêcher la relégation de Lausanne, mais il a pu préparer la prochaine étape de sa carrière dans des conditions optimales. Et cette étape ne l'a pas conduit à Nice, le club partenaire de Lausanne, mais au FC Bâle. Sa deuxième saison en Super League - «la saison de la confirmation», dit-il. Les Bâlois ont acquis Amdouni en prêt pour deux ans, ensuite de quoi ils disposent d'une option d'achat qui, selon différentes sources, devrait s'élever à 3 ou 4 millions de francs.

Amdouni espère que les dirigeants du FCB finiront par lever cette option. «Il ne faut pas perdre la tête et garder les pieds sur terre, insiste le jeune homme. Cela a toujours été ma devise et ça le restera toujours.» Ce sont des paroles assez rares pour un footballeur qui vient de passer six mois euphoriques.

Sa qualité dominante? «Je dirais ma créativité, sourit-il timidement. C’est quelque chose d’inné, je crois.» Emu par ses performances sous le maillot rouge et blanc, Amdouni espère participer aux prochaines campagnes de la Nati. Il est d'ores et déjà clair qu'il participera cet été à l'Euro en Roumanie et en Géorgie avec les M21. (ats/ew/chd)