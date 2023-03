Eivind Sporaland est un grand espoir du triathlon.

Le biathlète Eivind Sporaland est recherché par les services secrets

Le monde du biathlon est en ébullition: le jeune talent norvégien Eivind Sporaland a disparu depuis plusieurs jours.

Où est Eivind Sporaland? Cette question ne préoccupe pas seulement les biathlètes norvégiens mais aussi la police de Lillehammer et même, désormais, les services secrets. Le talentueux biathlète de 22 ans a disparu depuis plusieurs jours.

Le matin du 19 mars, Eivind Sporaland a quitté sa maison de Lillehammer et disparu sans laisser de traces. Le biathlète, qui a remporté l'argent aux championnats du monde juniors en 2021, est également recherché par ses coéquipiers. Sur Twitter, un avis de recherche en donne une description précise: mince et mesurant 1,80 mètre. Au moment où il a été vu pour la dernière fois, Eivind Sporaland portait une doudoune bleue, un pantalon sombre et des baskets rouges, ainsi qu'une casquette.

La police a lancé un appel à témoins et a déjà reçu plusieurs signalements. Toutefois, le chef des opérations Frode Øverås, du district de police d'Innlandet, a avoué récemment au Dagbladet: «Nous avons plusieurs hypothèses sur ce qui a pu se passer, mais nous sommes vraiment dans une situation délicate pour le moment.»

Les recherches sont officiellement abandonnée, a ajouté Frode Øverås: «L'affaire a été transmise aux services de renseignement et d'enquête. Nous avons vérifié les zones géographiques proches d'où la personne a garé sa voiture (zone forestière, zones de randonnée), mais sans succès.»

A ce stade des investigations, la police part du principe que le jeune biathlète est en vie et qu'il ne peut ou ne veut pas être retrouvé. Per Solverg, du poste de police de Lillehammer, a déclaré à la chaîne de radio NRK: «Nous examinons les zones pertinentes où la personne a été vue pour la dernière fois. Nous cherchons aussi bien sur le terrain que dans la ville. Nous examinons les garages et les cours privées où il a pu se réfugier.»

Eivind Sporaland. instagram

Malgré les recherches, l'entraîneur norvégien des jeunes et son équipe ont tout de même décidé de se rendre aux championnats nationaux juniors à Alta, tout au nord du pays. Arne Horten, président de la fédération norvégienne de biathlon, a expliqué: «Nous avons eu une discussion pour savoir si nous devions organiser la compétition comme prévu. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que ces championnats sont une formidable occasion de rassembler tout le monde et de les utiliser comme un lieu où nous pouvons nous parler.»

