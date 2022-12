Le Portugal a choisi son nouvel entraineur mais il y a un problème

La Fédération portugaise de football penserait à José Mourinho pour remplacer l'actuel entraîneur, Fernando Santos. Celui que l'on connait notamment pour son caractère bien trempé n'a pas encore réagi à la nouvelle.

Fernando Santos, l'entraineur de l'équipe de la Seleção portugaise, vivrait ses dernières heures en tant qu'entraineur. En effet, la Fédération portugaise de football (FPF) serait sur le point de se séparer de celui que l'on tient responsable de l'élimination du Portugal en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Le Portugal aurait déjà choisi

Selon A Bola, la FPF aurait jeté son dévolu sur José Mourinho pour reprendre le poste jusqu'en 2026. Mais problème, l'entraineur de 54 ans s'est engagé avec l'AS Rome jusqu'en 2024 au moins. Il semblerait toutefois que la FPF ait proposé à Mourinho, the Special One comme on l'appelle, de combiner ce poste avec celui de l'AS Rome.

Sur la table des négociations, on parle également de l'ancien international portugais Rui Jorge (49 ans), entraîneur des moins de 21 ans depuis 2011. Ce dernier pourrait se voir proposer le poste par interim, le temps pour la FPF de trouver le successeur définitif de Fernando Santos.

José Mourinho foulera les terres portugaises dès ce jeudi soir pour un stage en Algarve avec la Roma. Au Portugal, on espère avoir une réaction de celui qui pourrait devenir le prochain entraîneur du Portugal. (sia)