Vidéo: watson

Ces fans anglais cherchent de la bière au Qatar: la suite est légendaire

Une «chasse à la bière» est devenue une soirée mémorable pour ces supporters anglais venus au Qatar. Une histoire rocambolesque avec «des singes, des oiseaux exotiques et un lionceau» dans le palais d'un cheikh. On tient le scénario de Very Bad Trip 4.

La Coupe du monde du Qatar a débuté dimanche avec ce terrible couperet tombé quelques jours plus tôt pour tous les amateurs de houblon alcoolisé: la bière est interdite. Se refusant de passer une mauvaise soirée, deux fans anglais en quête de bière se sont retrouvés à faire la fête avec «le fils d'un cheikh» dans un palais entouré «de singes et d'oiseaux exotiques», où ils ont été autorisés à jouer avec un lionceau de quatre ans.

L'histoire de ces supporters anglais semble être une histoire de bourrés beaucoup trop folle pour être vrai et pourtant, ils ont des images.

«La nuit dernière, nous avons rencontré l'un des fils du cheikh et il nous a ramenés au palais et il nous a montré qu'il avait des lions et tout!» Alex, le supporter anglais Talk Sport

Dimanche, deux des supporters ont évoqué cette soirée au micro de la chaîne britannique Talk Sport: «Le cheikh nous a montré ses lions, ses singes, ses oiseaux. Ils nous ont vraiment fait sentir qu’on était les bienvenus.»

«On était en mission bière et on se retrouve dans un palace. Apparemment, il a des Lamborghini. Un truc de fou», raconte l’un des supporters dans sa story. Selon lui, c’est le fils d’un cheikh qui les aurait amenés jusque-là. Sur les images qu'il a partagées sur Snapchat, on les voit ensuite dans une des pièces de la maison, où trône une gigantesque télévision et de nombreux fauteuils.

Quelques minutes plus tard, le groupe de fans est à l’extérieur, près d'un terrain de tennis, où l’un des supporters se filme aux côtés d’un lionceau maintenu par une chaîne.

«C’est complètement dingue!»

Vidéo: watson