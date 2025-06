Ludovic Magnin, nouveau coach du FC Bâle. image: Keystone

On connaît le nouvel entraîneur du FC Bâle

C'est désormais officiel: Ludovic Magnin quitte le Lausanne-Sport et rejoint le FC Bâle, succédant à Fabio Celestini à la tête du champion de Suisse.

Ludovic Magnin (46 ans) est le nouvel entraîneur du FC Bâle. L'ancien international, qui succède à Fabio Celestini, a signé un contrat de deux ans avec le club champion de Suisse.

Magnin sera présent sur les bords du Rhin lors de la reprise de l'entraînement vendredi 20 juin, a indiqué le FCB. «Je me réjouis énormément de pouvoir entraîner le plus grand club de Suisse», a déclaré le Vaudois, qui dirigeait jusqu'ici le Lausanne-Sport.

«Mon prédécesseur a ramené le FCB à sa place, soit au sommet. Je vais tout faire pour confirmer ces succès et continuer à développer l'équipe de la meilleure manière possible. J'ai toujours aimé jouer au Parc Saint-Jacques, autant comme joueur que comme entraîneur» Ludovic Magnin

«Pouvoir travailler dans ce stade grandiose avec des fans fantastiques me remplit de joie et me donne une immense motivation: je ne peux pas attendre le début de la saison», a encore dit Ludovic Magnin.

Si Bâle a désormais trouvé son entraîneur, le Lausanne-Sport va maintenant devoir se retrousser les manches pour dénicher un successeur à Magnin.

(ats/roc)