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Le rugby ne veut plus voir ce geste sur les terrains

AUCKLAND, NEW ZEALAND - OCTOBER 10: All Black Leroy Carter gets a try during the Bledisloe Cup, Rugby Test match between the All Blacks and the Wallabies played at Eden Park on October 10, 2026 in Auc ...
Le Néo-zélandais Leroy Carter (en noir) a été blessé après un plaquage pivotant de l'Australien Rob Valetini, samedi. Une manoeuvre dangereuse et désormais interdite. Image: New Zealand Media and Entertainm

Le rugby ne veut plus voir ce geste sur les terrains

La Fédération internationale (World Rugby) a pris une mesure afin de mieux encadrer les plaquages, un geste central de ce sport mais parfois dangereux.
12.10.2026, 16:5212.10.2026, 16:52

Les plaquages «pivotants» et à genoux, tel que celui fait par l'Australien Rob Valetini sur le All Black Leroy Carter samedi dernier (image ci-dessus), seront officiellement interdits dès le 1er novembre, et ce afin de protéger encore plus la santé des joueurs, a annoncé World Rugby, en précisant les règles sur ce geste spécifique au rugby.

Les plaquages «pivotants» sont ceux où le plaqueur utilise son poids pour faire tomber un joueur au sol puis se laisse tomber sur les jambes du porteur du ballon par derrière, a précisé la fédération internationale de rugby dans son communiqué.

Cette modification du règlement est l'un des résultats de la dernière réunion du «Shape of the game», forum mondial annuel d'échange sur l'avenir du rugby, organisée en février à Londres, a souligné World Rugby. Le plaquage «avec genou(x) à terre» est celui où le plaqueur a un genou ou les deux genoux au sol au moment de déclencher son plaquage. Ces deux types de plaquages seront au moins sanctionnés d'une pénalité, a précisé World Rugby, parlant de «modifications essentielles pour la santé du joueur».

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Il était «clairement apparu que les plaquages pivotants, bien que rares, pouvaient causer des blessures graves aux jambes. Il était également évident que les plaquages avec genou(x) à terre étaient en augmentation», a commenté Brett Robinson, le président de World Rugby, et «nous avons agi rapidement pour veiller à ce que les plaquages dangereux de cette nature soient éliminés du jeu».

Geste central dans le rugby, le plaquage est particulièrement dangereux pour la santé physique des joueurs et est très encadré, la Fédération internationale réfléchissant même à en abaisser la hauteur limite. S'il est actuellement toujours autorisé de plaquer jusqu'au niveau des épaules, une expérimentation a ainsi été menée lors du dernier championnat du monde des moins de 20 ans en Géorgie cet été pour autoriser le plaquage jusqu'à la base du sternum.

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Un tel abaissement a déjà été imposé en juin par World Rugby pour les joueurs amateurs. La généralisation de cette mesure doit permettre «de réduire le nombre de plaquages debout, qui sont les plus susceptibles de provoquer des impacts évitables à la tête», avait alors expliqué la fédération internationale.

(jcz/afp)

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