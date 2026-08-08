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Un rugbyman suspendu pour «intimidation»

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Un rugbyman suspendu pour «intimidation»

L'Argentin Tomas Albornoz a écopé de quatre matches de suspension pour avoir eu une attitude «intimidante».
08.08.2026, 12:0208.08.2026, 12:02

Le demi d'ouverture de l'équipe nationale d'Argentine et du RC Toulon ne pourra pas jouer les tests contre l’Afrique du Sud ce samedi 8 août et contre l’Australie les 29 août et 5 septembre. Il purgera ensuite son dernier match lors de la réception de La Rochelle à Toulon le 12 septembre pour le compte de la 2e journée du championnat de France.

Dans les dernières secondes du match Angleterre-Argentine du Championnat des nations, le 18 juillet, l'arbitre australien Angus Gardner avait refusé un essai tardif de Bautista Delguy qui aurait pu offrir un match nul aux Pumas, en cas de transformation. L'Angleterre s'était imposée 31-24.

Le numéro 10 des Pumas s'était alors précipité vers l'arbitre et avait dû être physiquement retenu par un membre du staff puis par un coéquipier.

L'incident en vidéo:

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Devant la commission de discipline, Albornoz a reconnu que «son comportement, pris dans son ensemble, était intimidant», indique World Rugby dans un communiqué.

Ce type d’incident est généralement sanctionné par une suspension de six matches, conformément au barème disciplinaire prévu pour ce genre de comportement. Toutefois, l’Argentin de 28 ans a bénéficié de circonstances atténuantes qui ont permis de réduire la durée de sa peine.

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La commission a notamment pris en compte son engagement à présenter des excuses écrites, à la fois publiques et privées, ainsi que l’absence d’antécédents disciplinaires dans son dossier. Jusqu’à cet épisode, le joueur affichait en effet un casier vierge, un élément qui a pesé dans la décision finale des instances compétentes.

(jcz/afp)

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