Une situation cocasse a fâché les fans de rugby
On jouait depuis moins de deux minutes lorsque le commentateur de France 2 a dit tout haut ce que beaucoup étaient en train d'écrire sur les réseaux sociaux. «Il est magnifique ce maillot français mais il est perturbant, sans doute pour vous aussi devant votre écran de télévision, parce qu'il se rapproche de très près du maillot anglais.»
Dès les premiers instants de la partie comptant pour le tournoi des VI Nations, il était en effet difficile de distinguer les deux formations. La raison est simple: l'équipe de France avait délaissé le bleu foncé traditionnel pour un maillot bleu pâle visant à célébrer les 120 ans de la rivalité entre les deux équipes. Sa tunique collector était ainsi inspirée de celle portée lors de la première confrontation entre les deux nations en 1906.
Le problème, c'est que l'Angleterre évoluait en blanc samedi soir, et qu'entre le bleu pâle et le blanc, la distinction ne saute pas aux yeux.
La preuve:
Incompréhensible !!! Comment peut-on en 2026 faire jouer deux équipes dans des couleurs de maillots aussi proches ??? Et dans un match aussi important... Mais qui a donné son accord ??? #FRAANG #Crunch #6nations #tournoi #rugby #France pic.twitter.com/QtFnb3E2YA— PHILIPPE-GERARD Aurélien (@aurelienpg) March 14, 2026
Il fallait donc se concentrer sur les chaussettes rouges des Français pour distinguer nettement les joueurs des deux camps. Ce manque de lisibilité a suscité de nombreux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux.
Le média Actu.fr précise que durant la semaine précédent la partie, les couleurs des deux maillots avaient été validées par le comité des 6 Nations, ainsi que par le corps arbitral.
Un match haut en couleurs
Lorsqu'ils avaient joué leur premier match contre les Anglais avec ce même maillot, le 22 mars 1906 au Parc des Princes, les Français avaient perdu 35-8. Samedi au Stade de France, ils ont pu savourer leur revanche, puisqu'ils l'ont emporté après la sirène sur une ultime pénalité de Thomas Ramos.
Le coup de botte victorieux de Ramos:
Cette victoire sur le fil (48-46) leur a permis de remporter le Tournoi des VI Nations devant l'Irlande, qui s'était imposée en début d'après-midi face aux Ecossais à Dublin (43-21).
(jcz)