Servette n'a pas réussi à passer l'épaule face aux Tchèques. Keystone

Servette est resté muet: «Je n'ai pas de regrets»

Servette n'a pas réussi à faire la différence au stade de la Praille. Le club genevois sort avec un nul lors de ce match aller loin d'atteindre des sommets.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

L’avenir européen du Servette FC passera à nouveau par un exploit en Europe de l’Est. Il devra vaincre à Plzen pour poursuivre une aventure qui peut être la plus belle de sa riche histoire.

Comme au tour précédent face au Ludogorets Razgrad, les Grenat n’ont pas trouvé l’ouverture dans leur antre de La Praille en match aller des huitièmes de finale de la Conference League. Poussés par plus de 15 000 spectateurs, ils ont dû se contenter d’un 0-0 qui les lèse vraiment. Dans une rencontre très pauvre en occasions, ils ont livré une performance de choix après le repos face à la seule équipe qui avait réussi le Grand Chelem – six victoires en six matches – en phase de poules de la Conference League et qui restait sur une série de 12 matches officiels sans la moindre défaite.

Un état de grâce pour les Grenat

Cette seconde période est porteuse de bien des espérances pour le match retour jeudi prochain en République tchèque. Les Grenat ont vraiment les moyens de rééditer le coup de Razgrad même si l’opposition risque d’être plus relevée. Ce match aller des huitièmes de finale a toutefois rappelé une vérité: le Servette FC de René Weiler traverse une sorte d’état de grâce qui lui permet sans cesse de repousser ses limites.Six changements

René Weiler avait opéré un large turnover. Il a procédé ainsi à six changements dans son onze de départ par rapport à l’équipe alignée cinq jours plus tôt contre St. Gall. La présence sur le banc d’Alexis Antunes, de Miroslav Stevanovic et de Thimothé Cognat laisse penser que le match le plus important de la semaine est bien la venue de Lausanne dimanche pour un derby qui peut permettre au Servette FC de prendre la tête de la Super League.

A défaut de proposer un football léché, la première période fut un intense combat physique entre deux formations désireuses de bomber le torse, de prendre la mesure de l’adversaire. Face à leur kop, les Grenat ont connu une très belle phase à la demi-heure sans toutefois se ménager une véritable occasion.

L'introduction à la pause de Stevanovic pour Jérémy Guillemenot donnait davantage de coffre aux offensives servettiennes. Dans une rencontre toujours aussi engagée, le Bosnien s'offrait à la 53e minute une très belle occasion avec une frappe puissante qui fuyait malheureusement le cadre. Peu après l'heure de jeu, René Weiler lançait cette fois Antunes et Cognat dans l'espoir de forcer la décision face à des Tchèques de plus en plus bousculés. Malgré une nouvelle chance pour Stevanovic, les Tchèques pouvaient arracher le 0-0 qu'ils étaient venus chercher.

René Weiler est satisfait

Oui, René Weiler peut très bien vivre avec ce 0-0 et il n'a pas honte de l'exprimer.

«Je n'ai pas de regrets. C'était bien le match que j'avais imaginé. L'équipe a vraiment fait du bon boulot» René Weiler

Avec ce résultat, le Servette FC se retrouve dans la même configuration que lors du tour précédent contre Ludogorets Razgrad. «Ce vécu va nous servir», convient le Zurichois. Mais l'entraîneur sait aussi que la barre sera plus difficile à franchir en République tchèque qu'en Bulgarie.

«Ceux qui ont commencé le match n'ont pas démérité. Mais les entrées de Stevanovic, de Cognat et d'Antunes ont été bénéfiques. Nous avons mis l'adversaire sous pression en seconde période, poursuit René Weiler. Mais Plzen a très bien défendu. Ils n'ont pas concédé beaucoup d'occasions. Ils ont su fermer les espaces. Nous les avons toutefois bien gênés avec les courses en profondeur de Stevanovic et d'Antunes.»

Place désormais au derby du Lac dimanche face à Lausanne. Il s'agira pour le Servette FC de son 44e match officiel de la saison. A écouter René Weiler, les Grenat vont désormais s'aventurer en terre inconnue.

«Avec 44 matches, une saison est normalement bouclée» René Weiler

Sauf que là, elle encore très loin d'être terminée surtout si les Grenat avaient la bonne idée de gagner jeudi prochain à Plzen pour s'ouvrir les portes des quarts de finale de la Conference League. (ats/svp)