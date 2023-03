Marco Odermatt, nouvelle fierté du Swiss made. Image: APA/APA

Gains, contrats, image: enquête sur le business de Marco Odermatt

La star suisse du ski peut théoriquement cumuler un million de francs de gain à la fin de la saison, dimanche prochain. Mais la petite entreprise de Marco Odermatt compte plusieurs sources de revenus.

Rainer Sommerhalder

C'est une saison à apprécier. C'est aussi une saison de tous les record.s Marco Odermatt repousse une fois de plus les limites. Au final, le Nidwaldien de 25 ans pourrait remporter trois globes de cristal et marquer plus de points qu'aucun autre skieur avant lui. Sans parler du volet financier - mais parlons-en.

Dans cette compétition-là, l'adversaire de Marco Odermatt est une femme. Mikaela Shiffrin a déjà perçu 901'800 francs de gains cet hiver. «Odi» la talonne avec 839 850 francs. Alors que le Nidwaldien a disputé 24 courses, l'Américaine en totalise déjà 30.

Le record d'Hirscher battu

La skieuse de 27 ans détenait le précédent record de gains en compétition. Lors de la saison 2018/19, elle a empoché 886 386 francs grâce à ses seuls exploits en courses. Marco Odermatt, lui, devance désormais Marcel Hirscher et ses 669'681 francs gagnés en 2017/18, meilleur score masculin.

Il y a deux nuances à apporter sur ces chiffres. Tout d'abord, une comparaison linéaire entre les saisons est difficile à établir dans la mesure où le prize money a augmenté de 10% cet hiver. Une victoire en Coupe du monde vaut désormais 50 000 francs. En outre, ces montants sont bruts. Selon le lieu de compétition, les prélèvements à la source peuvent atteindre 30 %.

Outre la FIS, Swiss Ski rétribue les succès sportifs de ses athlètes. Des bonus généreux sont attribués aux leaders de leur discipline, tous sexes confondus, et pour les podiums en Coupe du monde. Contrairement à la FIS, cependant, Swiss Ski ne communique pas sur ces chiffres.

De nombreux sponsors

Pour Marco Odermatt, les primes ne constituent cependant que le tiers de ses revenus. Depuis qu'il acquis une stature internationale, le Nidwaldien signe des contrats annuels à sept chiffres.

En tant qu'athlète, Odermatt est son propre entrepreneur. Il officie pour le compte de la société «MO Snow AG», fondée fin 2018 et basée à Buochs. C'est là que vont tous ses revenus. Son père Walter Odermatt, président du conseil d'administration, lui verse un salaire mensuel pour son travail.

Marco Odermatt entouré de ses parents Walter et Priska. Image: KEYSTONE

Marco Odermatt possède trois catégories de partenaires dans son portefeuille. Son sponsor principal est Red Bull - avec un contrat record, le plus élevé jamais offert à un skieur suisse. Un petit cran en dessous, une demi-douzaine de partenaires premium possèdent des avantages exclusifs. On recense une vingtaine de partenaires au total, dont les deux sponsors officiels de Swiss Ski, Sunrise et Raiffeisen, avec lequel le champion est également lié par des contrats individuels.

Fidélité et qualité

Le manager d'Odermatt, Michael Schiendorfer, relève trois points essentiels dans cette stratégie d'expansion. Tout d'abord, le skieur entretient une relation d'affaires privilégiée avec certaines entreprises depuis de nombreuses années. La volonté est de «permettre aux petits sponsors de continuer à être impliqués dans des conditions équitables, même avec la valeur marchande considérablement accrue de Marco. Ce genre de relation est très, très important pour l'athlète».

Michael Schiendorfer avec son champion. Image: KEYSTONE

En outre, le nombre de partenaires a augmenté au cours des cinq dernières années, mais jamais autant qu'il ne l'aurait pu. Chaque contrat amène son lot de contreparties et d'obligations. «Le temps que Marco peut y consacrer est limité», rappelle Schiendorfer. Des critères tels que l'efficacité, mais aussi la stabilité et la proximité dans les relations commerciales, sont privilégiés.

Enfin, dans une perspective d'avenir, Odermatt recherche tout au plus une croissance qualitative et aucune nouvelle augmentation du nombre de partenariats. La mixité entre des marques internationales et nationales, mais aussi des entreprises locales. convient au skieur. «La compréhension des partenaires pour le sport et les besoins de l'athlète passe clairement avant la maximisation des revenus», affirme Schiendorfer. «Quiconque ne recherche que l'argent commet une grave erreur.»

Le manager résume la stratégie de sponsoring par une image: «Notre plan dès le départ était de construire une écurie. Une écurie qui nous mette à l'abri et puisse également résister à une tempête sous la forme d'une blessure. Nous y sommes parvenus rapidement et durablement.»

Le troisième pilier financier de Marco Odermatt est la partie équipementiers. Là aussi, le Nidwaldien s'appuie sur de nombreux partenariats à long terme. Le prodige de 25 ans skie sur Stöckli depuis 2010. Il possède un contrat individuel avec l'équipementier japonais Descente depuis trois ans - un privilège accordé à aucun autre membre de Swiss Ski.

Ils paient cher pour voir ça. Image: sda

Les Japonais ont envoyé pas moins de huit personnes en Suisse pour négocier avec l'entourage d'Odermatt. Les autres partenaires sont Salomon pour les chaussures, Reusch pour les gants et Poc pour les casques et les lunettes.

En fin de compte, aucune autre catégorie de sponsors n'a une valeur aussi élevée aux yeux de Marco Odermatt que les équipementiers. En plus de la contrepartie monétaire et des avantages en nature – Stöckli offre plus de 50 paires de skis par an – ces partenaires fournissent de la main-d'œuvre sur les courses.

«Odi» est le skieur numéro 1 de ses marques: il peut jouer un rôle majeur dans le développement du matériel sur mesure. Les gammes de produits «Odermatt» sont toutes aussi intéressantes financièrement, car les contrats prévoient une participation aux bénéfices sur les ventes. C'est un autre pan de la stratégie. Un pan qui, ajouté à tous types de ramifications, offre à l'écurie Odermatt une stabilité impressionnante.