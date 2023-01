Déjà victorieux une année plus tôt sur la mythique piste du Chuenisbärgli, Marco Odermatt en est ainsi à 14 podiums consécutifs en géant: 13 en Coupe du monde – avec 9 succès au passage! – ainsi que l'or olympique à Pékin en février 2022. «C'est juste incroyable. J'ai pu savourer cette course cette année, car j'avais déjà gagné ici», a lâché Marco Odermatt, qui était, il est vrai, extrêmement nerveux l'an dernier à Adelboden. Le Nidwaldien a poursuivi:

31 583 Cristiano Ronaldo sont nés dans ce pays (et ce n'est pas le Portugal)

Le registre national de l'Etat civil péruvien vient de publier la liste des prénoms attribués aux nouveau-nés en 2022. Et certains parents fans de football se sont lâchés!

On connaît surtout le Pérou pour le Machu Picchu, ses paysages andins et sa gastronomie raffinée (petit clin d'œil aux amateurs de ceviche et de lomo saltado). Mais ce pays d'Amérique du Sud a une autre particularité: la largesse d'esprit de ses autorités concernant les prénoms des nouveau-nés.