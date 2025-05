Le régime taliban a trouvé une raison d'interdire les échecs

Pourquoi la Suisse n’a plus d’équipe féminine de rugby

Les femmes ont été progressivement ostracisées par les talibans, qui les ont interdites d'accès aux parcs, aux salles de sport, aux instituts de beauté et aux universités, poussant l'ONU à dénoncer un «apartheid de genre».

Après avoir repris le pouvoir en 2021, les autorités talibanes ont progressivement imposé leur vision ultra-rigoriste de l'islam , interdisant certaines activités et certains sports. En 2024, les compétitions de MMA (arts martiaux mixtes) ont été bannies, le gouvernement estimant qu'elles étaient trop «violentes» et «problématiques vis-à-vis de la charia», tandis que la pratique du cricket est encore très répandue, mais seulement chez les hommes.

«Le CIO confère une légitimité au régime non reconnu des Talibans»

Les échecs «sont considérés comme un moyen de parier de l'argent» , ce qui est interdit d'après la loi sur la Propagation de la vertu et la prévention du vice (PVPV) adoptée l'an dernier, a déclaré à l'AFP Atal Mashwani, porte-parole de la Direction des sports.

Il n'est plus possible de jouer aux échecs en Afghanistan, pays aux mains des talibans. L'interdiction est justifiée de manière surprenante.

Un nouveau coup d'éclat de Shaqiri offre (quasiment) le titre au FC Bâle

Plus rien ne peut empêcher le sacre des Bâlois, victorieux 5-2 samedi à Lugano. Leur capitaine a une nouvelle fois brillé.

On peut l'assurer sans trop de risque: le FC Bâle va fêter son 21e titre de champion de Suisse. Grâce à leur victoire à Lugano samedi soir (5-2), la septième d'affilée en Super League, les Rhénans comptent désormais 12 points d'avance sur leur dauphin, le Servette FC, avec un match en plus que les Genevois. Tout ça alors qu'il ne reste que trois rencontres à disputer pour le FCB et quatre pour les Servettiens.