Alexis Pinturault ne veut plus boxer les piquets en slalom. Keystone

Alexis Pinturault prend un nouveau virage dans sa carrière

Le leader de l'équipe de France technique a décidé de ne plus participer aux épreuves de slalom dès cet hiver.

Le slalom demande une implication constante, voire exclusive. À 32 ans, Alexis Pinturault a décidé de ne plus enchaîner les kilomètres dans une discipline où le poids des ans se fait sentir plus qu'ailleurs, et qui réclame beaucoup d'explosivité et de vitesse dans les pieds. D'autres avant lui avaient fait le même choix en sacrifiant le slalom pour maximiser leurs chances en géant ou en vitesse: ils s'appellent Aksel Lund Svindal, excellent slalomeur avant de dominer les descentes de Coupe du monde, ou encore Truls Ove Karlsen, vainqueur d'un slalom à Kransjka Gora, avant d'abandonner les virages courts pour se consacrer au géant.

Persévérer en slalom en seconde partie de carrière est un dilemme qui se pose souvent aux polyvalents du circuit, car l'épreuve technique reste une discipline à part, réservée aux purs spécialistes. Dans le top 30 de la saison 2022/2023, on compte 19 skieurs qui ne misent que sur le virage court.

Alexis Pinturault avait déjà évoqué son désir de ranger les skis de slalom (trois victoires sur le circuit mondial) en marge des Mondiaux de Courchevel, expliquant:

«J’ai des difficultés à rivaliser avec les meilleurs depuis un an»

Le champion du monde du combiné alpin a longtemps appartenu au gratin du slalom. Mais son dernier exercice n'a pas été flamboyant - pour un skieur de sa trempe -, conclu à la 17e place du général de la spécialité. Autre signe qui ne trompe pas, son dernier podium remonte à décembre 2021, sur les pentes italiennes de Madonna di Campiglio.

Le Savoyard a tranché dans le vif et se lance dans une nouvelle conquête, comme il l'écrit sur Instagram: «La vitesse a toujours été un milieu qui m'a attiré et pour lequel je n'ai jamais attribué beaucoup de temps».

Lui qui reprend le ski sur le glacier zermattois ce lundi cherche à présent à progresser, à prendre du plaisir et à skier vers de nouveaux objectifs en optant pour la vitesse. Déjà victorieux en Super-G, «Pintu» a déjà pas mal bourlingué lors des différentes descentes du calendrier - même si l'an dernier il n'a marqué aucun point.

Mais que les amoureux du leader de l'équipe de France se rassurent, Alexis Pinturault a affirmé qu'il n'oubliera pas «son premier amour». Il a rappelé que l'accent sera mis sur le géant, une discipline qui l'a révélé: «Bien sûr, le géant restera à 100% dans mon programme: on abandonne jamais son premier amour», a-t-il conclu dans son message.

(svp)