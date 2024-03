Lara Gut-Behrami a vu le globe de descente lui filer entre les doigts samedi à Saalbach. Image: keystone

Pas de 4e globe pour Lara Gut-Behrami

La Tessinoise termine 2e du classement de descente en Coupe du monde, après sa contre-performance samedi à Saalbach (17e). Le sacre revient à Cornelia Hütter, victorieuse sur la piste autrichienne.

Lara Gut-Behrami n'a pas conclu sa saison par un 4e globe à Saalbach. Elle a manqué celui de la descente en ne se classant que 17e d'une course remportée par Cornelia Hütter qui a fait coup double.

Avec la victoire de l'Autrichienne, la skieuse de Comano aurait dû se classer au 9e rang. Malheureusement, la topographie du parcours de Saalbach n'a pas favorisé les desseins de la Tessinoise. Les longues parties de glisse lui ont coûté trop de temps.

Lara Gut-Behrami avait de quoi être déçue samedi. Image: KEYSTONE

Cette «défaite» rappelle un peu celle de Didier Cuche en 2008 à Bormio lorsque le Neuchâtelois avait pris la 16e place du super-G, alors qu'un 14e rang aurait suffi.

Cornelia Hütter se pare donc de cristal pour la première fois et prive Lara Gut-Behrami d'un quatrième globe et d'un exploit inédit. Le podium est complété par Ilka Stuhec à 0''17 et Nicol Delago à 0''49.

L'Autrichienne Cornelia Hütter fête son premier globe de cristal. Image: KEYSTONE

Michelle Gisin s'en est bien sortie. Deux fois 8e à Altenmarkt et St-Moritz, l'Obwaldienne a fait encore mieux avec une 7e place. Troisième Suissesse en lice, Priska Nufer s'est classée 15e. (ats/yog)