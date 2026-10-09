A Sölden, Odermatt et les Suisses ont droit à moins de temps d'entraînement que les skieurs locaux. image: watson

Odermatt est désavantagé en Autriche

L'organisation des entraînements des skieurs suisses est un casse-tête avant le début de la saison à Sölden (25 octobre). Et à domicile, les Autrichiens profitent d'un avantage.

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La fonte des glaces complique également la vie des skieurs de compétition sur les glaciers autrichiens. Après que Zermatt a dû fermer cet été son domaine skiable aux équipes étrangères pour les entraînements, seuls les athlètes des cadres de Swiss-Ski ayant été autorisés à s'entraîner sur le plus haut domaine skiable glaciaire des Alpes, les regards se tournent désormais vers le glacier du Rettenbach, à Sölden.

C'est là que doit se dérouler, le week-end des 24 et 25 octobre, le traditionnel coup d'envoi de la Coupe du monde, avec un slalom géant féminin et un slalom géant masculin.

Grâce aux 60 000 mètres cubes de neige artificielle conservés depuis l'hiver dernier dans cinq immenses réserves, la couche de neige nécessaire aux courses est déjà en place. Il faut néanmoins attendre cette fin de semaine pour déterminer définitivement quand la star suisse Marco Odermatt et ses compatriotes pourront s'entraîner sur la piste de compétition la semaine prochaine.

Les travaux sur la piste de Coupe du monde à Sölden sont en cours (capture d'écran de jeudi matin). image: soelden.com

«Grâce aux basses températures attendues, nous voulons mélanger l'ancienne neige avec de la neige artificielle fraîchement produite», explique au téléphone Rainer Gstrein, directeur de course de longue date.

Afin de profiter au maximum de l'avantage du terrain, les spécialistes des disciplines techniques de la Fédération autrichienne de ski bénéficieront d'un accès exclusif à la piste du 14 au 16 octobre. Les Suisses pourront, eux, s'y entraîner durant deux demi-journées, soit lundi et mardi, soit vendredi et samedi de la semaine prochaine.

Beaucoup de kilomètres en voiture

Ces jours-ci, Marco Odermatt et les autres membres de l'équipe de slalom géant de Swiss-Ski multiplient les allers-retours entre la Suisse et l'Autriche. Jusqu'à présent, ils ont davantage accumulé les kilomètres en voiture que sur les skis.

Pour trouver des pistes où s'entraîner, Odermatt et les Suisses doivent multiplier les trajets ces jours. Image: keystone

Après que les spécialistes autrichiens des disciplines techniques ont entamé dimanche leur entraînement sur le glacier du Pitztal, la concurrence internationale les a rejoints en début de semaine, notamment Mikaela Shiffrin. Les stars suisses emmenées par Odermatt souhaitaient s'entraîner mardi dans le Pitztal, mais elles ont dû y renoncer en raison des conditions météorologiques.

Les Helvètes ont donc repris la voiture pour rejoindre la Diavolezza (GR), en Engadine, où l'équipe féminine des disciplines techniques avait déjà effectué mardi son premier entraînement de slalom géant, dans d'excellentes conditions d'enneigement et de météo. Mercredi, Odermatt et ses coéquipiers les ont rejoints et ont pu profiter des dix centimètres de neige naturelle tombés pendant la nuit. La piste de compétition, longue d'un peu moins d'un kilomètre, permet d'effectuer des manches de 45 à 50 secondes.

Marco Odermatt est toutefois déjà rentré chez lui, en Suisse centrale, après une seule journée. Les entraînements de Swiss-Ski sur la Diavolezza sont en effet interrompus au moins jusqu'à dimanche. L'objectif est de profiter de la baisse des températures pour mélanger la neige issue des réserves constituées grâce au snowfarming avec de la neige artificielle fraîchement produite.

La suite du programme, la semaine prochaine, dépendra des créneaux d'entraînement disponibles à Sölden. La préparation immédiate à l'ouverture de la saison se déroulera ensuite à nouveau sur la Diavolezza.

La piste d'entraînement des Suisses à la Diavolezza. image: instagram

Le traditionnel prologue de Sölden ne donne pas seulement un avant-goût de l'hiver de Coupe du monde. Il sert surtout de vitrine promotionnelle pour le tourisme de ski. Or, ce secteur souffre particulièrement de la fonte des glaciers. A Sölden, le début de la saison de ski sur glacier a dû être repoussé.

Le directeur de course Rainer Gstrein souligne lui aussi que le paysage rocheux dénudé, de plus en plus visible sous la glace, ne sert pas les objectifs de l'événement. «L'évolution des glaciers n'offre pas une belle image», déclare cet ancien entraîneur de l'équipe autrichienne.

Certes, grâce aux installations d'enneigement artificiel ultramodernes et aux techniques sophistiquées de snowfarming utilisées durant l'été, les courses de Coupe du monde ne seraient pas menacées à l'avenir non plus, «mais en dehors de la piste de compétition, l'offre destinée aux skieurs est actuellement précaire en raison des températures élevées».

Adaptation en français: Yoann Graber