L'homme fort du club, Jean-François Collet, président de Neuchâtel Xamax est tout sourire. Image: KEYSTONE

Sondage

Neuchâtel Xamax s'offre un énième logo, mais fallait-il en changer?

Le club de la Maladière fait peau neuve et vient de dévoiler son tout nouvel écusson pour la nouvelle saison.

Les logos se succèdent pour Neuchâtel Xamax, un club important dans le paysage de football suisse romand, de par son histoire dense et mouvementée. Du légendaire président Gilbert Facchinetti aux tourments engendrés par la venue du sulfureux Bulat Chagaev, et la faillite du club, les pensionnaires de la Maladière ont en vu des vertes et des pas mûres.

Aujourd'hui, en ce 17 mai, le club neuchâtelois dévoile un tout nouveau logo. Un jour après la reconduction du contrat de son vétéran, Raphael Nuzzolo, 38 ans, place au nouvel écusson.

Neuchâtel Xamax ouvre donc un nouveau chapitre, un vent de fraîcheur pour le club du président Jean-François Collet. C'est aussi l'occasion de remonter le temps et de voter pour le logo neuchâtelois que vous avez le plus apprécié. (Et découvrir le nouvel écusson 👇)

Pour premier logo, c'est pas fameux

On passe dans un genre «cellule terroriste»

Cette fois-ci, on est plus dans les tons Peaky Blinders

C'est dans les années 40 que le club a trouvé ses couleurs

Des années 80 au début des années 2000, le logo légendaire des Xamaxiens

En 2006, le tout nouveau logo sous la houlette du président Bernasconi

Et en 2012, un tout nouveau logo, tout neuf

Et... le nouvel emblème de la forteresse neuchâteloise

Et voici venu le moment du sondage: