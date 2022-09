Coupe Davis: Alcaraz battu ++ Bienne domine le LHC

Le Canada renverse l'Espagne d'Alcaraz Image: KEYSTONE/EPA/Kai Foersterling Le Canada a renversé l'Espagne de Carlos Alcaraz vendredi à Valence lors de la phase de groupes de la Coupe Davis (2-1). Le vainqueur de l'US Open s'est incliné devant Félix Auger-Aliassime (ATP 13) pour son premier match depuis son sacre à Flushing Meadows. Plus jeune no 1 mondial de l'histoire, Carlos Alcaraz a été battu 6-7 (3/7) 6-4 6-2, après un peu moins de 3h de jeu. Il est, forcément, apparu fatigué, et a surtout manqué d'efficacité: il n'a converti aucune des sept balles de break dont il a bénéficié. Félix-Auger Aliassime, qui a permis à son équipe d'égaliser à 1-1, était également de la partie dans un double remporté en trois manches par le Canada. "FAA" et son partenaire Vasek Pospisil ont renversé une situation compromise face à Marcel Granollers/Pedro Martinez, qui menaient ainsi 5-3 au troisième set. Le Canada a pris une option sur une qualification en quarts de finale avec ce deuxième succès dans le groupe B, mais n'est pas à l'abri avant d'affronter la Serbie dimanche. L'Italie (groupe A), l'Australie, l'Allemagne (C), les Etats-Unis et les Pays-Bas (D) ont en revanche déjà leur ticket en poche après deux journées.

Bienne gagne à Lausanne, coup de froid pour Fribourg Image: KEYSTONE/TI-PRESS Bienne a bien commencé le Championnat de National League avec une victoire 3-2 sur la glace du Lausanne HC. Coup de froid pour Fribourg-Gottéron battu 2-1 ap à domicile par Ambri-Piotta. Au cours d'un match palpitant, les Seelandais sont parvenus à conserver leur avantage d'un but malgré la lausannoise en fin de rencontre. Un mauvais changement de ligne des Vaudois a mis le portier Tobias Stephan dans la difficulté. Il n'a pu contrôler le palet qui a été astucieusement passé par Hofer à Olofsson, tout heureux de profiter d'une cage largement ouverte pour inscrire le but vainqueur (45e). Le Canadien Daniel Audette avait inscrit le 2-2 du LHC non sans avoir sauvé un puck sur la ligne quelques minutes auparavant en suppléant Stephan. Un Benjamin Conz des grands soirs dans la cage d'Ambri-Piotta a causé le malheur de Gottéron pour sa première à domicile. Les joueurs de Christian Dubé avaient semblé avoir trouvé un bon rythme au cours des matches de la Ligue des champions. Contre les Léventins, ils n'ont jamais pu imposer leur jeu devant la cage adverse. Killian Mottet avait répondu à l'ouverture du score d'Alex Heim. Au cours d'une prolongation complètement débridée, Dario Bürgler parfaitement lancé par Heim a crucifié Berra à la 64e. Genève-Servette s'est imposé 3-2 aux tirs au but contre Davos. Deux réussites en supériorité numérique de Tömmernes et Hartikainen avaient placé les Genevois sur la voie du succès. Mais les Grisons, très solides, sont revenus au score grâce au Suédois Bristedt et à Knak, et un Gauthier Descloux, pas impérial devant ses filets. Unique réalisateur dans la série des tirs au but, Vincent Praplan a donné un deuxième point aux joueurs de Jan Cadieux. Pour sa première sortie sous les ordres du Tchèque Filip Pesan, le HC Ajoie a concédé une défaite "honorable" sur la glace du HC Lugano. Les Tessinois se sont imposés grâce à une réussite de Calle Andersson (ex-Berne) à la 5e minute. Les Jurassiens tenteront de prendre leur revanche ce samedi en accueillant Fribourg-Gottéron. Début de Championnat catastrophique des Zurich Lions. Déjà battus mercredi à Rapperswil-Jona (1-4), les Lions se sont encore inclinés contre les Langnau Tigers (2-1 ap).

Hüsler et Cie partent favoris en Equateur Image: KEYSTONE/AP/Chuck Burton Six mois après un succès 3-1 face au Liban à Bienne, l'équipe de Suisse peut se rapprocher à une victoire de la qualification pour la phase finale de la Coupe Davis 2023. La formation du capitaine Severin Lüthi doit pour cela vaincre l'Equateur à Salinas samedi et dimanche. Le Bernois s'appuie sur le même quatuor qu'en mars face au Liban. Son leader est désormais Marc-Andrea Hüsler (ATP 87), qui a beaucoup progressé depuis cette rencontre avec notamment deux titres cueillis en altitude au Mexique sur le circuit Challenger en avril et une demi-finale sur l'ATP Tour à Winston-Salem en août. Le capitaine équatorien Raul Viver se méfie d'ailleurs certainement du gaucher zurichois, dont le jeu s'exprime à merveille en altitude. Cette rencontre se disputera ainsi à Salinas, principale station balnéaire du pays, et non dans la capitale Quito située 2850 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une ardoise à effacer pour Laaksonen Mais d'une part Marc-Andrea Hüsler ne perd pas ses moyens à mesure que l'altitude diminue. Et d'autre part, il n'est pas seul. Henri Laaksonen (ATP 123) ne figure plus dans le top 100, mais son niveau de jeu est certainement au moins aussi élevé que celui du no 1 équatorien Emilio Gomez (ATP 112) qu'il affrontera samedi. Le Schaffhousois a par ailleurs une ardoise à effacer face à l'Equateur: il avait en effet été exclu de l'équipe de Suisse à la veille du barrage de l'édition 2013 disputé face aux Equatoriens à Neuchâtel - et remporté 4-1 par une équipe emmenée par Stan Wawrinka - en raison d'un comportement trop désinvolte à l'entraînement. Quiroz-Hüsler en ouverture Côté équatorien, le no 2 n'a rien d'un foudre de guerre. Le gaucher Roberto Quiroz (ATP 260) a déjà 30 ans et affiche un 172e rang - obtenu en 2019 - comme meilleur classement ATP. Pas de quoi impressionner Marc-Andrea Hüsler, qu'il affrontera samedi dans le match d'ouverture (dès 19h heure suisse). Marc-Andrea Hüsler devrait logiquement également être aligné en double dimanche (dès 18h heure suisse), au côté de son "pote" bernois Dominic Stricker. Les vainqueurs de l'édition 2021 du tournoi de Gstaad sont appelés à affronter un duo de spécialistes, Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo. Coupe Davis. Groupe mondial I. 1er tour. A Salinas (dur): Equateur - Suisse. Le tirage au sort. Samedi. Dès 19h (heure suisse): Roberto Quiroz - Marc-Andrea Hüsler, suivi de Emilio Gomez - Henri Laaksonen. Dimanche. Dès 18h: Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo - Hüsler/Dominic Stricker, suivi de Hüsler - Gomez, suivi de Quiroz - Laaksonen.

La France écrase la Pologne en demi-finale La France de Vincent Collet jouera la finale de l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA La France disputera dimanche à Berlin la deuxième finale de son histoire dans un championnat d'Europe masculin. La sélection de Vincent Collet a écrasé la Pologne 95-54 dans la première demi-finale. Elle affrontera l'Allemagne ou l'Espagne pour le titre. En quête d'un deuxième titre continental après celui glané en 2013 par une équipe emmenée par Tony Parker, les Bleus ont survolé les débats face à la Pologne, tombeuse de la Slovénie en quarts et prochaine adversaire de la Suisse en pré-qualifications de l'Euro 2025. Ils comptaient déjà 16 longueurs d'avance à la mi-temps. La France s'est donc pleinement rassurée après avoir frisé la correctionnelle en 8es comme en quarts de finale. Guershon Yabusele (22 points vendredi) et ses équipiers avaient en effet eu besoin d'une prolongation face à la Turquie puis face à l'Italie, égalisant à chaque fois dans les dernières secondes du temps réglementaire.

La FIFA rejette les recours du Chili et du Pérou, l'Equateur OK Image: KEYSTONE/AP Pool AFP La Commission de recours de la FIFA a rejeté vendredi les appels du Chili et du Pérou, validant ainsi définitivement le billet de l'Equateur pour la Coupe du monde. Le Chili et le Pérou contestaient la validité de la nationalité équatorienne de Byron Castillo, aligné lors des qualifications pour le Mondial 2022. "Après avoir analysé l'ensemble des pièces versées au dossier par les parties et tenu une audience, la Commission de recours a confirmé la décision de la Commission de discipline de clore la procédure intentée à l'encontre de la FEF (la Fédération équatorienne de football)", a indiqué la FIFA dans un communiqué. "Entre autres considérations, elle a estimé, sur la base des documents qui lui ont été présentés, que le joueur devait être considéré comme détenteur de la nationalité équatorienne à titre permanent, conformément à l'art. 5, al. 1 du règlement d'application des statuts de la FIFA", a ajouté la Fédération internationale, précisant que la décision peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). "D'innombrables preuves" La plainte du Chili avait été déposée pour "usage d'un acte de naissance falsifié, fausse déclaration d'âge et fausse nationalité" de Byron Castillo. Selon la Fédération chilienne, il existait "d'innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas". Le Chili, qui n'avait obtenu qu'un point en deux duels face à l'Equateur, avait terminé septième de la zone Amsud et avait été éliminé, alors que l'Equateur (4e) avait obtenu son billet. Le Pérou (5e) avait de son côté dû disputer un barrage perdu aux tirs au but contre l'Australie.

Espagne: Sergio Ramos et Ansu Fati absents face à la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Ariel Schalit Le sélectionneur espagnol Luis Enrique n'a pas retenu le défenseur du PSG Sergio Ramos dans la liste de joueurs qui affronteront la Suisse et le Portugal la semaine prochaine en Ligue des nations. Absent de la sélection depuis mars 2021 mais pré-convoqué cette fois-ci, l'ancien capitaine de la Roja Sergio Ramos ne pourra finalement pas, cette fois encore, faire grimper son record de 180 sélections. Autre absence notable, celle de l'attaquant du Barça Ansu Fati, régulièrement sélectionné par Luis Enrique mais qui peine à retrouver la forme après une grave blessure au genou. Fati est remplacé numériquement dans la sélection par Nico Williams, 20 ans, attaquant de l'Athletic Bilbao qui est appelé pour la première fois par Luis Enrique. Le sélectionneur espagnol offre aussi une première sélection à Borja Iglesias, 29 ans, très en forme avec le Betis depuis le début de la Liga où il a inscrit quatre buts. Marco Asensio fait aussi partie de la liste. Peu utilisé par le Real Madrid cette saison, il a néanmoins marqué mercredi après être entré en cours de match contre Leipzig en Ligue des champions.

Djokovic n'a pas (encore?) réagi à la retraite de Federer Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Alors que l'annonce de la retraite de Roger Federer a suscité un torrent d'hommages, Novak Djokovic était, vingt-quatre heures plus tard, l'un des rares joueurs à ne pas avoir encore réagi. Le Serbe n'a publié aucun commentaire sur ses comptes Twitter et Instagram, contrairement à Rafael Nadal qui a salué son "ami et rival" et confessé qu'il aurait "aimé que ce jour n'arrive jamais". Nole s'était pourtant montré admiratif il y a quelques années à propos du talent de Roger Federer ("Impossible de ne pas se demander s'il est de la même planète"). Au sein du "Big 3", Nadal et Federer ont souvent affiché leur amitié, malgré la rivalité sur les courts. Conjointement, ils ont aussi parfois pris leurs distances avec Djokovic, notamment quand le Serbe avait annoncé en 2020 la création d'une nouvelle association de joueurs de tennis professionnels indépendante de l'ATP, ignorant les appels à l'unité de l'Espagnol et du Suisse. Une relation de cause à effet? Aucune évidence. Mais le silence de Novak Djokovic suscitait des débats sur les réseaux sociaux, et étonnait même les médias serbes, à l'image du quotidien Kurir. "Il manque le message de Novak à Federer", titrait sur son site internet le journal, évoquant un "Nole toujours silencieux". Dernier message le 30 août Le dernier message sur Twitter du lauréat de 21 titres du Grand Chelem - soit un de plus que Federer et un de moins que Nadal - date du 30 août. Il s'agit d'un retweet du compte de son épouse Jelena annonçant des conférences sur la parentalité auxquelles elle doit participer fin septembre. Sur Instagram, ses derniers posts, il y a quelques jours, le montrent à l'entraînement ou souhaitant un joyeux anniversaire à sa fille Tara, cinq ans. Si les photos avec ses deux rivaux ou les allusions aux deux joueurs sont très rares sur ses comptes, Djokovic a toutefois tweeté fin juillet sur la prochaine Laver Cup (23-25 septembre à Londres), où il fera partie de l'équipe européenne composée de Roger Federer -qui y disputera sa dernière compétition-, Rafael Nadal et Andy Murray. A l'image du Serbe, l'Ecossais est l'un des rares autres joueurs à ne pas avoir encore réagi à la retraite de Federer.

Ganna s'attaquera au record de l'heure le 8 octobre à Granges Image: KEYSTONE/EPA Double champion du monde du contre-la-montre, Filippo Ganna s'attaquera au record de l'heure cet automne. L'Italien effectuera sa tentative sur le vélodrome de Granges le 8 octobre prochain, a annoncé son équipe Ineos Grenadiers. Filippo Ganna espère améliorer la marque établie le 19 août dernier sur le même anneau soleurois par le Britannique Dan Bigham (55,548 lm). L'Italien de 26 ans est à l'aise sur la piste également, lui qui a est quadruple champion du monde de la poursuite individuelle.

Equipe de Suisse: Yakin convoque Itten, Ndoye, Zakaria et Frei Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Murat Yakin renonce à toute forme d'expérimentation pour le dernier rassemblement de l'équipe de Suisse avant le Mondial au Qatar. Le sélectionneur accorde néanmoins sa confiance à Cedric Itten, Dan Ndoye, Denis Zakaria et Fabian Frei pour les matches de Ligue des nations prévus en Espagne et face à la Tchéquie. Pour Itten, Ndoye et Zakaria, il s'agit de la première convocation de l'année en équipe de Suisse. Concernant Fabian Frei, un doute subsistait: l'expérimenté défenseur (33 ans) n'est plus un titulaire indiscutable au FC Bâle. La sélection de Murat Yakin est emmenée par son capitaine Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri. Parmi les absents figurent Gregor Kobel (problèmes musculaires), Jordan Lotomba, Mattia Bottani et Steven Zuber (blessé), qui étaient tous de la partie lors du dernier rassemblement en juin.

La presse romande pleure la retraite de l'icône RF Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La presse écrite suisse, romande en particulier, consacre forcément ses Unes à la retraite de l'icône Roger Federer vendredi matin. "Irremplaçable", résume parfaitement La Liberté. "Très grand Chelem", écrit le Temps. "Le Maître tire sa révérence", lâche Arcinfo, qui consacre ses six premières pages au Bâlois de 41 ans. "Tschüss", souffle le Journal du Jura. "Merci Maître", écrit pour sa part Le Nouvelliste, moins familier en la circonstance que la Basler Zeitung avec son "Danke, Roger!". Le Nouvelliste est d'ailleurs particulièrement prolifique, avec pas moins de sept pages consacrées à la fin de carrière du plus grand sportif suisse - voire du monde - de tous les temps. La question de savoir s'il est bien le GOAT ("greatest of all time", plus grand de tous les temps), est d'ailleurs largement évoquée. "Der Grösste geht" (le plus grand s'en va), répond sobrement le Tagesanzeiger. Le GOAT? Laurent Kleisl plaide aussi en sa faveur dans le Journal du Jura, où l'on évoque forcément les années passées par Roger Federer au Centre national de Swiss Tennis à Bienne: "Aucun professionnel de la sueur n'a à ce point transformé sa discipline et influencé les autres. Pensée cauchemardesque, si Roger Federer n'avait pas existé, jamais Rafael Nadal et Novak Djokovic n'auraient atteint un tel degré de qualité." Le palmarès est une chose, l'aura en est une autre. "Les titres majeurs sont une chose (...) mais l'héritage du maestro suisse ne se mesure ni en trophées ni en dollars", écrit ainsi Pierre Salinas dans La Liberté. "Là où ses contemporains ont hissé le tennis à un sommet athlétique insoupçonné, Roger Federer, par l'élégance de ses gestes et la délicatesse de son toucher, l'a rendu facile - ce qui n'est pas le plus mince de ses exploits", souligne-t-il. Un héritage "Au départ à la retraite de Roger Federer, il subsiste l'œuvre du Maître. C'est le privilège de quelques sportifs rares, Jordan, Ali ou Zidane, d'avoir dépassé leurs bas instincts de compétiteur pour donner à leur carrière une dimension artistique, iconique (magique)", explique Christian Despont sur le site Watson. Pour lui, subsistera "cet héritage inscrit au patrimoine affectif de l'humanité, tout ce que le Maître représente pour les générations futures. Pas un simple joueur. Pas un athlète. Pas même un champion. +Rodgeur+ est the artist." Laurent Favre, dans Le Temps, rappelle que "Roger Federer a changé son sport comme, sans doute, seul Björn Borg avant lui. Mais là où le Suédois proposait une vision ascétique de la performance, dure (...) Federer a donné une idée belle, simple et gracieuse de la compétition. Tout chez lui semblait facile, inné, évident." "Un proche" Cette grâce, conjuguée à une humilité très helvétique, a aussi fait de lui l'icône de tout un pays, qui n'avait d'yeux que pour lui. "En investissant durant deux décennies nos dimanches de finale, nos espoirs, nos dîners de famille et tant d'autres recoins de notre vie, RF était devenu un être proche", souligne dans la Tribune de Genève et 24 Heures Mathieu Aeschmann. "Si bien que parmi la pluie d'hommages globalisés, chacun, dans notre coin de pays, se sentait hier (réd: jeudi) en droit de lui rendre le sien; d'évoquer son +instant Federer+", poursuit le Genevois, qui a la particularité d'avoir côtoyé - et affronté - le Maître chez les juniors.

Serena souhaite à Federer "la bienvenue au club des retraités" Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II "Bienvenue au club des retraités": Serena Williams a rendu hommage jeudi à Roger Federer, légende comme elle du tennis qui a décidé de ranger ses raquettes. L'Américaine assure qu'elle fait partie des "millions de personnes" que le Bâlois a "inspirées". "Nos chemins ont toujours été si similaires, si semblables. Tu as inspiré des millions et des millions de personnes - dont moi - et nous ne l'oublierons jamais", a écrit sur sa page Instagram l'Américaine de 40 ans, qui vient elle-même de prendre sa retraite. Le message adressé à Federer, qu'elle dit avoir "toujours respecté et admiré", est accompagné de plusieurs photos illustrant la complicité entre les deux monuments du tennis, tantôt souriants pendant un selfie, tantôt bras dessus bras dessous. L'homme aux 20 titres en Grand Chelem, âgé de 41 ans, a fait savoir jeudi qu'il prendrait sa retraite après sa participation la semaine prochaine à la Laver Cup à Londres. Moins de deux semaines après celle prise par Serena Williams, qui en avait fait l'annonce début août, et l'a actée à New York, par une ultime défaite au 3e tour de l'US Open. Serena Williams, qui a glané 23 Majeurs, a eu beaucoup plus de difficulté à officialiser sa retraite, déclarant à Flushing Meadows qu'elle ne pensait "pas revenir sur (sa) décision", avant d'ajouter: "mais on ne sait jamais". Elegance Elle a donc salué la façon plus explicite avec laquelle Roger Federer a dû se prêter à l'exercice douloureux. "Je voulais trouver la façon parfaite de dire cela, car toi tu as si élégamment mis fin à la partie - ça a été parfaitement fait, tout comme ta carrière", a-t-elle salué. "Je t'applaudis et je me réjouis de tout ce que tu feras à l'avenir. Bienvenue dans le club des retraités. Et merci d'être toi @rogerfeder", a-t-elle conclu.

Europa League: le FCZ battu en Norvège Image: KEYSTONE/AP/Mats Torbergsen Le FC Zurich a subi un deuxième revers consécutif dans le groupe A de l'Europa League. Les champions de Suisse se sont inclinés 2-1 en Norvège contre Bodö/Glimt. Le FCZ, qui a a beaucoup défendu, a résisté durant un peu plus d'une mi-temps. Mais il a fini par craquer. D'abord sur un autogoal de Selnaes sur un corner botté par Berg (54e), puis sur une réussite de Vetlesen au terme d'un joli mouvement offensif des Norvégiens. Ceux-ci ont conquis une 14e victoire consécutive à domicile sur la scène européenne. Zurich aurait pu réduire l'écart à la 61e. Mais la frappe d'Okita s'est écrasée sur la transversale. Peu après, Brecher a réussi un miracle pour éviter le 3-0 sur un essai d'Espejord (64e). Les visiteurs se sont donné le droit d'y croire après la réduction du score d'Avdijaj à la 81e sur une belle frappe enroulée. Mais ils n'ont pas pu arracher l'égalisation. Les affaires ne s'arrangent donc pas pour les protégés de Franco Foda. Mal en point en Super League (deux nuls et six défaites), battu deux fois en Europa League, le FCZ traverse vraiment une période bien délicate.

Suisse: Mario Gavranovic quitte la sélection Mario Gavranovic a inscrit quelques buts importants pour la Suisse Image: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL Mario Gavranovic (32 ans) a annoncé la fin de sa carrière en équipe de Suisse. L'attaquant tessinois a accumulé 41 sélections et marqué 16 buts. Gavranovic, qui évolue désormais en Turquie avec Kayserispor, a fait part de sa décision sur les réseaux sociaux, un jour avant que Murat Yakin ne dévoile sa sélection pour les prochains matches de Ligue des nations. Le Tessinois a sans doute inscrit son but le plus important le 1er juin 2021 en 8es de finale de l'Euro contre la France. Il avait égalisé à 3-3 et forcé ainsi les prolongations. Il avait ensuite aussi réussi son tir au but et contribué à la qualification pour les quarts de finale. Malgré ses buts, Gavranovic n'a jamais vraiment pu s'établir comme titulaire à la pointe de l'attaque de l'équipe nationale.

Conference League: Bâle signe un deuxième succès Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Bâle a remporté son deuxième match dans la phase de groupes de Conference League. Les Rhénans ont gagné 1-0 en Lituanie face au Zalgiris Vilnius. La réussite décisive a été inscrite par l'ancien Lausannois Andi Zeqiri à la 62e, sur un service de Darian Males. Le FCB a logiquement empoché la totalité de l'enjeu, même sans fournir une prestation inoubliable. Les occasions nettes ont en effet été rares contre un adversaire articulé de manière très défensive. La mission a donc été accomplie, mais sans brio. Cela permet à l'équipe d'Alex Frei de mener le groupe H avec le maximum de 6 points. Bâle disputera sa troisième partie le 6 octobre à domicile. Les rotblau recevront alors le Slovan Bratislava. Les Slovaques comptent un point après leurs deux premières rencontres.