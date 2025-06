«Une dinguerie»: l'arrivée de ce trail fait polémique

Le sprint final entre le Vaudois Jean-Philippe Tschumi et le Français Gautier Airiau sur le 90 km du Mont-Blanc a créé la controverse dans le monde du trail.

Avec 92 km de distance et 6330 m de dénivelé positif, le 90 km du Mont-Blanc est une épreuve mythique du calendrier de l'ultra-trail. La course a été remportée vendredi dernier par Théo Detienne, mais sa victoire a été reléguée au second-plan dans les commentaires. Car une scène surréaliste s'est déroulée juste après l'arrivée du coureur français. «Une dinguerie», selon L'Equipe.

Il a en effet fallu la photo finish, après 92 km d'effort donc, pour départager le Suisse Jean-Philippe Tschumi et le Français Gautier Airiau pour la troisième place! Les deux hommes ont terminé dans le même temps (11h01'13). Car Airiau a utilisé ses dernières forces pour sprinter dans la ligne droite et tenter de monter sur le podium.

L'arrivée en vidéo:

Cette attitude a suscité beaucoup de commentaires dans le petit monde de l'ultra-trail. Certains ont estimé que le Français n'avait pas respecté l'«esprit trail», qu'il avait manqué de fair-play en tentant de griller le Suisse alors que ce dernier s'était relâché pour fêter son podium. «Je n'aime pas du tout, pointe un internaute. Airiau sait qu'il est derrière à la régulière et il pique un sprint bourrin et empêche le moment de kiff de Tschumi de marcher sur les 50 derniers mètres... Ça aurait été vraiment très moche s'il le grillait sur la ligne.»

«Ce qui choque c'est le fait d'attaquer comme un dingue alors que le mec savoure avec le public», insiste un autre, tandis qu'un troisième évoque «une accélération vicieuse». De nombreux autres commentaires évoquent simplement un manque de fair-play de la part du Français.

Mais ils sont aussi nombreux à défendre le comportement de Gautier Airiau. «Ahlala les gardiens de l'"esprit trail"... C'est une foutue course, le but c'est d'arriver avant les autres, assène un internaute. Airiau avait du jus, il voulait finir à bloc et avait Tschumi en ligne de mire depuis un moment, donc il y est allé à bloc, basta».

«Certains parlent du manque de respect de celui qui arrive derrière. Pour moi, celui qui manque de respect, c'est celui qui fanfaronne alors qu'il n'a clairement pas course gagnée», estime un autre. «Je n'arrive plus à comprendre le fameux esprit trail. Ce n'est pas justement se battre jusqu'au bout? Sinon on interdit de dépasser un concurrent dans le dernier kilomètre, dans les 5 derniers», peut-on aussi lire.

Quel est votre avis? C'est un manque de respect du Français, il n'aurait pas dû attaquer La course est finie une fois la ligne franchie, pas avant: Gautier Airiau a bien fait de tenter sa chance Je suis partagé: ce n'est pas très fair-play, mais ça fait partie du jeu

La photo finish a finalement permis à Jean-Philippe Tschumi de conserver sa 3e place. Le Vaudois aux cuisses d'acier s'est tout de même fait une belle frayeur. Pas sûr qu'il coupe son effort avant la ligne la prochaine fois.