La Suisse défiera l'Allemagne en Coupe Davis

La Suisse de Murat Yakin face au défi brésilien Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Ce match sera sans doute le plus grand de sa carrière. Encore entraîneur en Challenge League il y a 15 mois, Murat Yakin s'apprête à défier le Brésil du "Professeur" Tite en Coupe du monde. "Je vous dirai après le coup de sifflet final si ce match était bien le plus grand de ma carrière. Mais le plus fort sur le plan émotionnel très certainement. Je l'attends depuis le résultat du tirage au sort. Le football brésilien a bercé mon enfance", sourit Murat Yakin. "Demain, à nous de montrer face à une équipe qui est venue à Doha pour devenir championne du monde que nous ne sommes pas n'importe qui", poursuit le coach helvétique. "Mon équipe tire sa force de son état d'esprit, de la confiance que chacun nourrit envers son coéquipier et de l'intime conviction d'être capable de battre les meilleurs. Oui, nous pouvons gagner demain." Sans dévoiler ouvertement ses choix, Murat Yakin a lâché quelques pistes qui dessinent les contours de l'équipe appelée à jouer lundi. "Nous devrons bien sûr monter en puissance par rapport au match contre le Cameroun, lâche-t-il. Je resterai avec une défense à quatre. La menace de suspension qui plane sur Manuel Akanji et Nico Elvedi ne modifie pas vraiment mes plans. Manuel et Nico sont assez intelligents pour savoir comment agir dans de telles circonstances. Si l'un des deux devait toutefois être averti, je ne serais pas démuni pour bâtir une nouvelle défense contre la Serbie." Un réservoir inépuisable Le sélectionneur regrette, en tant qu'amoureux du beau jeu, l'absence de Neymar. "Mais je ne m'inquiète pas pour les Brésiliens. Leur réservoir est inépuisable, poursuit-il. Tite pourrait aligner trois équipes toutes aussi fortes. Nous connaissons leurs forces. Ils sont des artistes auxquels il ne faut donner aucun espace. Mais nous n'avançons pas dans ce match sans atout. J'ai dans mon équipe les joueurs capables de se libérer du pressing adverse. Ils savent qu'ils devront toucher leurs limites lundi soir. Mais je sais aussi qu'ils sont prêts." Présent au côté de Murat Yakin lors la conférence officielle d'avant-match organisée par la FIFA - un indice de plus pour sa titularisation lundi -, Xherdan Shaqiri garde, bien naturellement, un beau souvenir de la confrontation de Rostov-sur-le-Don lors de la Coupe du monde 2018. "Ce 1-1 fut un très grand résultat pour nous, glisse le Bâlois. Depuis quatre ans, je me dis que notre équipe a bien grandi. On sait désormais comment battre les meilleurs. Même si j'ai été impressionné par la performance livrée par les Brésiliens contre la Serbie, je me dis aussi qu'ils ont aussi leurs points faibles." L'homme aux 110 sélections rêve de les exploiter. Les équipes probables Brésil - Suisse Lundi, 17h00. Stadium 974, Doha. Arbitre: Barton (ESA). Suisse: 1 Sommer; 3 Widmer, 5 Akanji, 4 Elvedi, 13 Rodriguez; 8 Freuler, 10 Xhaka; 23 Shaqiri, 15 Sow, 17 Vargas; 7 Embolo. Brésil: 1 Alisson; 14 Eder Militão, 4 Marquinhos, 3 Thiago Silva, 6 Alex Sandro; 5 Casemiro; 21 Rodrygo, 7 Paqueta; 11 Raphinha, 9 Richarlison, 20 Vinicius Junior. Notes: la Suisse sans Okafor (douleur musculaire à une cuisse), le Brésil sans Neymar ni Danilo (blessés).

Le mea culpa de Tite Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Suivre une conférence de presse de Tite est une expérience unique. La passion qui unit l'équipe de Brésil et son peuple se devine dès les premières secondes. Celles-ci ont été l'occasion pour Tite d'un grand mea culpa. Le sélectionneur s'en veut de ne pas avoir compris tout de suite jeudi soir la gravité des blessures de Neymar et de Danilo. "Ils ont continué de jouer trop longtemps alors qu'ils étaient tous les deux touchés. Mon erreur fut de ne pas le comprendre, explique Tite. Heureusement, nous les reverrons lors de cette Coupe du monde. J'en suis pleinement convaincu." Pas contre la Suisse en tout cas. Tite n'a pas dévoilé les noms des deux joueurs appelés à remplacer son stratège et son latéral. "Les choix ont été arrêtés. Mais je ne les divulguerai pas", lâche-t-il. A 200% Pour savoir comment le Brésil percevait cette équipe de Suisse, il valait mieux déborder sur les prérogatives des journalistes brésiliens, trop soucieux d'entretenir le feuilleton Neymar pour se préoccuper de l'adversaire. "La Suisse possède de très bons joueurs. Elle est une équipe très difficile à battre", souligne Marquinhos. Et à entendre les paroles du défenseur du PSG, le Brésil ne fera pas dans l'excès de confiance. "Nous nous donnerons à 200 % dans ce match qui peut nous qualifier pour les huitièmes de finale, ajoute-t-il. Je crois que tous les ingrédients sont là pour assister à très belle rencontre."

Le Japon battu par le Costa Rica epa10331750 Golkeeper Keylor Navas of Costa Rica prays ahead of the second half during the FIFA World Cup 2022 group E soccer match between Japan and Costa Rica at Ahmad bin Ali Stadium in Doha, Qatar, 27 November 2022. EPA/Neil Hall Geo-Information: Katar/Doha Quelle: EPA Fotograf: Neil Hall Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall Le Japon a perdu dimanche le bénéfice de son exploit signé mercredi face à l'Allemagne dans le Mondial au Qatar. La sélection de Hajime Moriyasu s'est inclinée 1-0 devant le Costa Rica au stade Ahmed Bin Ali dans la 2e journée du groupe E. Fessé 7-0 par l'Espagne quatre jours plus tôt, le Costa Rica a forcé la décision à la 81e minute sur sa première - et seule - véritable occasion. Une occasion due à une mauvaise relance japonaise, dont Keysher Fuller a profité en lobant de justesse un Shuichi Gonda trop avancé devant la cage japonaise. Dominateur - surtout en deuxième mi-temps -, le Japon n'a jamais trouvé la solution face à une défense costaricienne qui a su se faire pardonner sa déroute initiale. Keylor Navas n'a ainsi que rarement été mis en danger, sa seule parade déterminante survenant à la 88e sur un tir de Daichi Kamada. Le Costa Rica de Luis Fernando Suarez tentera de continuer à jouer les trouble-fête dans cette poule jeudi face à l'Allemagne, qui défiera l'Espagne dimanche soir. Les Samuraï Blue japonais joueront pour leur part leur qualification pour les 8es de finale face à la Roja jeudi soir.

La Suisse ira défier l'Allemagne en février prochain Image: KEYSTONE La tâche de l'équipe de Suisse de Coupe Davis pourrait s'avérer délicate dans les qualifications de l'édition 2023. La sélection de Severin Lüthi ira défier l'Allemagne d'Alexander Zverev (ATP 12) sur ses terres les 3/4 ou 4/5 février 2023. Au repos forcé depuis sa grave blessure à une cheville subie en demi-finale à Roland-Garros ce printemps, Alexander Zverev devrait être en mesure de défendre les couleurs de son pays dans ces qualifications. Le vainqueur de ce duel - le premier depuis 1996 entre les deux pays - accédera à la phase de groupes. Battue en quart de finale de l'édition 2022 cette semaine à Malaga, l'Allemagne compte deux autres joueurs parmi les 100 meilleurs mondiaux, Oscar Otte (ATP 65) et Daniel Altmaier (ATP 77). Son capitaine Michael Kohlmann peut aussi aligner une redoutable paire de double, Kevin Krawietz/Tim Pütz.

Choc dominical Allemagne-Espagne, le Japon pour confirmer Le huitième jour de ce Mondial proposera un choc entre Espagne et Allemagne, deux grandes nations aux trajectoires contraires. L'Allemagne se relèvera-t-elle de la défaite humiliante subie face au Japon (2-1) lors de son entrée en lice mercredi ? Les joueurs de Hansi Flick doivent réagir mais feront face à l'une des équipes les plus impressionnantes de cette première semaine de compétition: l'Espagne, qui a pulvérisé le Costa Rica de Keylor Navas (7-0). La pression pourrait même avoir doublé sur les épaules des quadruples champions du monde allemands, programmés en soirée (20h00), si le Japon, quelques heures plus tôt, continue sur sa lancée face au Costa Rica (11h00) dans l'autre match de cette deuxième journée du groupe E. En cas de victoire, les "Samuraï Blue" prendraient une belle option sur les huitièmes de finale, un stade auquel ils sont habitués: ils l'ont atteint lors de trois des cinq dernières Coupes du monde (2002, 2010 et 2018). La Belgique veut convaincre La journée de dimanche donnera aussi à voir une photographie plus nette du groupe F, dans lequel la Belgique a pris les rênes en battant le Canada sur la plus petite des marges (1-0). Les Diables rouges viseront encore la victoire contre le Maroc (14h00), mais aimeraient aussi convaincre dans le jeu, emmenés par leur champion d'Angleterre Kevin De Bruyne, entre autres joueurs talentueux. Un peu plus tard (17h), les vice-champions du monde croates, muets contre les Marocains (0-0), doivent s'imposer contre le Canada. S'ils retrouvent leur inspiration, leur rythme et leur créativité, les coéquipiers de Luka Modric, l'ex-Ballon d'Or, peuvent relancer la formidable machine qui avait surpris le monde du football en 2018.

Hischier et les Devils à la fête face aux Capitals Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les Devils ont repris leur marche en avant ce week-end en NHL, après avoir vu leur série-record de 13 succès prendre fin mercredi. Victorieuse 3-1 à Buffalo, la franchise de Newark a dominé Washington 5-1 samedi à domicile. En bon capitaine, Nico Hischier a montré la voie à suivre en ouvrant la marque à la 10e minute, signant son 10e but de la saison au cours d'une période de supériorité numérique. Il affiche désormais 24 points à son compteur 2022/23, en 21 parties disputées. Les Devils (18 succès-4 défaites) ont d'ailleurs gagné les 16 matches dans lesquels le centre valaisan a réussi au moins un point. Jonas Siegenthaler a quant à lui été crédité d’un assist - son 6e dans ce championnat - sur le 5-1 inscrit par Fabian Zetterlund à la 55e. Le Zurichois a une nouvelle fois brillé sur le plan défensif en bloquant 4 tirs adverses. Les Devils ont d'ailleurs bloqué 26 tirs des Capitals d’Alex Ovechkin. Aligné vendredi face aux Sabres, l'espoir bernois Akira Schmid (22 ans) est pour sa part resté sur le banc. Le gardien titulaire Vitek Vanecek a parfaitement livré la marchandise en effectuant 38 arrêts. Le Tchèque a été désigné deuxième étoile de cette rencontre derrière Jack Hughes, auteur de son premier triplé en NHL.

Fribourg dompte Lausanne, Genève se reprend Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fribourg-Gottéron a signé le week-end parfait en prenant la mesure de Lausanne 4-3 à Malley. Les Dragons ont pu compter sur des buts de leurs étrangers Desharnais et Rask. Pour son troisième match de la semaine, Christian Dubé avait décidé de reposer son gardien Connor Hughes et de titulariser le jeune Jeffrey Meier, 24 ans. Un choix payant car le portier prêté par Zurich a signé plusieurs parades importantes, notamment en remportant un face à face contre le Lausannois Cody Almond. Si le gardien de Gottéron a assuré, c'est également le cas de Mottet, Desharnais, Rask et de De la Rose. Les quatre hommes ont fait trembler les filets vaudois pour permettre à Fribourg de signer une quatrième victoire de suite. Du côté du LHC, les efforts consentis la veille contre Ajoie ont pesé dans la balance. Malgré des buts de Panik, Kovacs et Sekac, la troupe de Geoff Ward n'arrive pas à lancer une série de succès. Genève-Servette s'est fait peur Battu vendredi pour la deuxième fois seulement dans le temps réglementaire cette saison, le leader Genève voulait profiter de son déplacement à Kloten pour se relancer. Mission accomplie avec un succès 3-1, mais rien n'a été simple pour les Grenat. Les Aigles ont déjà perdu leur topscorer Valtteri Filppula, expulsé pour un coup de crosse après 12 minutes de jeu. La troupe de Jan Cadieux a ensuite dû attendre la 26e et une réussite de Daniel Winnik pour prendre l'avantage. Preuve que rien n'a été facile pour lui, le GSHC a été cueilli à froid par les Aviateurs après moins de deux minutes dans l'ultime période. Loin de s'affoler, les Aigles ont fait la différence par l'homme en forme du moment Vincent Praplan (52e) pour effacer la défaite de la veille. Jooris a finalement inscrit le 3-1 en fin de match. Ajoie continue de tomber Les soirs se suivent et se ressemblent pour le HC Ajoie. Dans une Tissot Arena à guichets fermés, les Jurassiens ont subi la loi de Bienne 4-0 et concèdent une huitième défaite de suite. Comme la veille face à Ambri, les Seelandais ont pu compter sur des réussites de Jesper Olofsonn et Damien Brunner pour prendre le large. C'est ensuite Jere Sallinen (38e) et Fabio Hofer (50e), en power-play, qui ont donné au score des allures de correction. Puissance offensive reconnue en Suisse, le HCB s'est découvert également une certaine solidité défensive depuis peu. La troupe d'Antti Törmänen n'a plus encaissé de buts depuis 135'35. Rapperswil-Jona Lakers s'est incliné contre le champion en titre Zoug 2-1 tandis que les Zurich Lions ont facilement imposé leur loi à Ambri-Piotta 4-2. Enfin, Davos s'est défait de Berne 3-2 après les tirs au but.

Mondial 2022: Messi met les Argentins sur la bonne voie Lionel Messi ouvre le score d'une belle frappe Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic L'Argentine peut encore rêver. Elle a battu le Mexique 2-0 lors de la 2e journée du groupe C de la Coupe du monde 2022. Les buts ont été inscrits par Messi (64e) et Fernandez (87e). Cette victoire était impérative après le faux pas initial contre l'Arabie saoudite. Elle a été acquise dans une certaine douleur et sans brio particulier au terme d'un match très haché pour lequel il a été souvent difficile de s'enthousiasmer, surtout durant une première mi-temps de piètre qualité. Jouant une fois encore les sauveurs, Messi a inscrit le premier but à la 64e, d'une frappe tendue prise hors de la surface après une passe de Di Maria. Cette réussite a changé le scénario de la partie. Enzo Fernandez a assuré les trois points sur un magnifique tir à la 87e, signant sa première réussite internationale. Choix tactique frileux Le Mexique, qui a évolué de manière très défensive, a été ainsi puni pour son choix tactique frileux. Il garde cependant un petit espoir de qualification. La situation dans ce groupe C est assez serrée. La Pologne est en tête avec 4 points, devant l'Argentine et l'Arabie saoudite qui en ont 3 et le Mexique (1). Mercredi, lors de la dernière journée, la Pologne et l'Argentine seront aux prises, alors que l'Arabie saoudite affrontera le Mexique. Le suspense est garanti.

Odermatt sur le podium, Kilde vainqueur Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Marco Odermatt a pris la 3e place de la descente de Lake Louise. Il a échoué à 0''10 d'Aleksander Aamodt Kilde, alors que Daniel Hemetsberger s'est glissé entre les deux hommes. Il a manqué dix centièmes ou probablement trois kilos à Marco Odermatt pour épingler la première descente de sa carrière. Dans l'Alberta, le détenteur du gros globe a fait pratiquement tout juste. Au dernier temps intermédiaire, le Nidwaldien possédait encore 0''15 d'avance sur Kilde avec en sus une excellente vitesse au-dessus des 100 km/h. Mais il y a eu ce dernier virage légèrement moins propre que le reste de sa course. Une "erreur" qui coûte cher dans une discipline où les plus forts se tiennent en quelques poussières de secondes. Alors oui, le Norvégien a mieux négocié le dernier schuss en parvenant certainement à mieux plaquer ses skis au sol. Cela lui a permis d'enlever la septième descente de sa carrière. "Odi" se contentera de son cinquième podium dans la discipline en espérant une première victoire le week-end prochain à Beaver Creek sur cette Birds of Prey qu'il apprécie particulièrement. Les Suisses ont réussi un beau résultat d'ensemble. Arrivé à la der au Canada pour ménager son genou, Beat Feuz a fait ce que l'on attendait de lui sur une piste qui ne fait pas partie de ses favorites, mais où il a obtenu quatre podiums par le passé. Solide sur le haut, le champion olympique bernois a lui aussi laissé des plumes dans les trente dernières secondes de course. Reste qu'il a tout de même décroché la 5e place. Membre des meilleurs descendeurs de la planète, Niels Hintermann s'est lui aussi bien comporté en restant sous la seconde de retard au 7e rang. Ce fut plus compliqué pour Stefan Rogentin qui occupe la 18e place provisoire. Tout ce beau monde se retrouvera dimanche soir pour un Super-G avec un Marco Odermatt affamé et déjà en quête de revanche.

Lara Gut-Behrami signe sa 35e victoire en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Lara Gut-Behrami a remporté le géant de Killington. La Tessinoise, qui signe sa 35e victoire en Coupe du monde, a devancé Marta Bassino de 0''07 et Sara Hector de 0''20. On a l'habitude de dire que quand son ski de géant va, tout va. Eh bien Lara Gut-Behrami a posé les bases pour sa saison 2022/23. Parfaitement posée sur ses lattes, la Tessinoise a dompté une piste qui ne lui a jamais vraiment convenu par le passé. Dans un Vermont balayé par le vent, la skieuse de Comano a su tirer son épingle du jeu et éviter de retomber dans ses travers habituels. Au lieu d'abuser du drift, elle a su l'utiliser avec intelligence, notamment sur le bas de la piste et sa pente à 67%. Ce cinquième succès en géant est tout de même inattendu pour la championne du monde. Parce que Sara Hector possédait 0''43 de bonus au terme de son premier passage. Seulement lors de la deuxième manche, la championne olympique suédoise a cédé du terrain tout au long du parcours. Le résultat d'ensemble des Suissesses n'est pas si mauvais avec cinq autres filles dans les points. Wendy Holdener ne s'en sort pas si mal que ça avec sa 16e place. Résultat encourageant aussi pour Andrea Ellenberger, finalement 19e. Il y a en revanche encore du travail à faire pour Michelle Gisin. L'Obwaldienne doit s'adapter à son nouveau matériel. Seulement 17e de la première manche, la double championne olympique du combiné n'a pu améliorer son rang. Bien au contraire. Elle a échoué à la 25e place. A égalité avec son illustre compatriote, Simone Wild a de quoi être frustrée. La Zurichoise aurait pu remonter quelque peu au classement sans une immense faute sur le bas du tracé. Sans vitesse, Wild a fini 28e. Trentième du premier run et qualifiée par les poils, Camille Rast a grappillé quelques rangs pour finalement se classer 21e. A noter les premiers points (17e) pour l'Albanaise Lara Colturi, âgée d'à peine 16 ans (elle les a fêtés le 15 novembre). La fille de la championne olympique de Super-G à Salt Lake City en 2002 Daniela Ceccarelli est d'ailleurs la plus jeune skieuse à inscrire des points en Coupe du monde.

Mondial 2022: deuxième succès pour les Bleus Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis Championne du monde en titre, la France est la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial 2022. Elle a validé son billet à la faveur de son succès 2-1 devant le Danemark. Cette victoire à l'arraché porte la griffe de Kylian Mbappé. Auteur d'un double pour ses 30e et 31e buts en sélection, le Parisien a, comme quatre jours plus tôt lors du succès 4-1 devant l'Australie, fait parler toute sa classe. A la 61e, il ouvrait le score après un une-deux parfait avec Lucas Hernandez. A la 86e, il surgissait cette fois au second poteau pour dévier dans le but de Kasper Schmeichel un centre d'Antoine Griezmann et pour gommer en quelque sorte l'égalisation des Danois obtenue de la tête par Andreas Christensen à la 68e. Une formidable impression Au Stadium 974 où la Suisse jouera contre le Brésil et la Serbie, la formation de Didier Deschamps n'a sans doute pas touché au génie face à une équipe qui l'avait battue à deux reprises cette année en Ligue des Nations. Elle aurait même pu être menée 2-1 si Jesper Lindstrom et Martin Braithwaite avaient été un brin plus tranchants devant la cage de Hugo Lloris. Malgré tout, cette équipe de France dégage une formidable impression. Il y a Mbabbé, bien sûr, mais aussi Ousmane Dembelé, auteur sur son flanc droit d'une première période étincelante. Quel autre ailier élimine aussi facilement son latéral que le joueur du FC Barcelone ? Rouages essentiels Il convient également de relever les mérites de Griezmann et d'Adrien Rabiot à mi-terrain. Le joueur de l'Atlético Madrid est impressionnant par son abattage et, bien sûr, par sa justesse technique. Quant au "mercenaire" de la Juventus, il s'affirme de plus en plus comme l'un des rouages essentiels de cette équipe de France alors qu'il a pu croire en être banni à vie au lendemain de la Coupe du monde 2018. Comme en 2018, Didier Deschamps pourra faire tourner son effectif lors du dernier match de la phase de poules qui verra la France affronter la Tunisie mercredi. Quant aux Danois, ils devront battre l'Australie pour se hisser en huitièmes de finale. Et espérer que la France, malgré l'absence d'enjeu pour elle, fera le job contre la Tunisie.

Hector domine, Lara Gut-Behrami dans le coup Lara Gut-Behrami 3e apr Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami semble bien sur ses skis à l'occasion de la première manche du géant de Killington. La Tessinoise pointe au 3e rang à 0''43 de Sara Hector. Dans le Vermont sur une piste qui ne lui a jamais vraiment convenu, "LGB" a donné l'impression d'être à l'heure. Peu de drift, de la vitesse, un bon mur, la skieuse de Comano s'est bien comportée. Et si l'on met de côté la championne olympique Sara Hector, la Tessinoise est au contact de la 2e, Ragnhild Mowinckel (à 0''38). Juste derrière Lara Gut-Behrami, on retrouve Petra Vlhova à 0''03. Les autres Suissesses n'ont trouvé les bons réglages. Si Wendy Holdener ne s'en sort pas si mal que ça avec sa 14e place à 1''67, on attendait mieux de Michelle Gisin, seulement 16e à 1''76, à égalité avec Simone Wild. Les deux autres Helvètes doivent croiser les doigts pour espérer participer à la deuxième manche. Andrea Ellenberger est provisoirement 23e à 2''29 et Camille Rast 26e à 2''64.

Mondial 2022: les Polonais battent l'Arabie saoudite Image: KEYSTONE/EPA/Friedemann Vogel L'Arabie saoudite n'a pas pu enchaîner après son exploit contre l'Argentine. Lors de son deuxième match du groupe C, elle a été battue 2-0 par la Pologne, qui prend ainsi la tête de la poule. Les Polonais ont marqué par Zielinski (39e) et Lewandowski (82e), qui a enfin trouvé le chemin des filets dans un Mondial. Les Saoudiens ont manqué un penalty par Al-Dawsari dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Le succès de Lewandowski et ses coéquipiers est quand même mérité. Ils ont été plus réalistes et plus précis dans leurs conclusions que leurs adversaires. L'Arabie saoudite a ainsi été deux fois sauvée par les montants, sur des essais de Milik (63e) et Lewandowski (66e). Avec désormais 4 points à son compteur, la Pologne reste maîtresse de son destin avant sa dernière rencontre du groupe face à l'Argentine. Les Saoudiens, qui en comptent 3, peuvent eux aussi toujours rêver de poursuivre leur parcours en 8es de finale. Ils affronteront le Mexique mercredi.

Battue par l'Australie, la Tunisie est au bord de l'élimination Mitchell Duke, auteur du but de la victoire pour l'Australie face Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko La Tunisie est au bord de l'élimination au Mondial. Contraints au nul (0-0) face au Danemark lors de la 1re journée du groupe D, les Aigles de Carthage ont été battus 1-0 par l'Australie samedi. Les Australiens, avec cette première victoire obtenue grâce à un but de la tête de Mitch Duke (22e), peuvent donc continuer à rêver avant de se frotter au Danemark mercredi. Les Socceroos n'ont passé qu'une seule fois le 1er tour d'une Coupe du monde, en 2006, où ils avaient été stoppés par l'Italie en 8e de finale. La Tunisie, avec un seul point, devra pour sa part absolument battre la France mercredi pour espérer passer en huitièmes de finale. Une mission quasi impossible pour une équipe qui n'a toujours pas marqué dans cette compétition. Et qui a attendu la deuxième mi-temps samedi pour prendre enfin le jeu à son compte. Tunisiens inoffensifs Après 20 premières minutes soporifiques, l'Australie a trouvé l'ouverture sur un contre. Mitchell Duke a repris victorieusement de la tête un ballon en profondeur de Craig Goodwin, l'homme qui avait marqué l'unique but australien contre la France (4-1). Ce but n'a pas vraiment réveillé les Tunisiens. Certes présents dans l'engagement physique, les Aigles de Carthage ne se sont procuré que de rares occasions. L'une d'elles est venue du Lucernois Mohamed Dräger qui a obligé le gardien australien Mathew Ryan à une belle parade (41e).