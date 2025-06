Ce cycliste valaisan est face à «l'objectif d'une vie»

Avec son «sale caractère de montagnard valaisan», Simon Pellaud va encore s'arracher ce dimanche pour devenir champion suisse sur route après cinq podiums.

«Je tourne autour depuis toujours.» D'une phrase, Simon Pellaud résume la relation amour/haine qu'il entretient avec les Championnats de Suisse sur route, cette compétition qu'il n'a jamais remporté malgré cinq podiums.

Ce dimanche, le Valaisan tentera une nouvelle fois de décrocher le titre national, pour devenir à 32 ans le cycliste et l'homme qu'il a toujours rêvé d'être. «Gagner ce championnat, c'est un objectif de carrière, même un objectif de vie», insiste celui dont la détermination n'a d'égal que le panache.

Simon Pellaud sait toutefois que rien ne sera facile à Fischingen (une localité entre Zurich et Saint-Gall) et sur un circuit de 19 km à répéter 12 fois. «Je connais un peu l'endroit pour avoir terminé 2e en 2019», grince le coureur de Chemin (VS).

Il courra avec un maillot chinois Simon Pellaud est engagé avec l'équipe Tudor Pro Cycling en gravel mais avec la formation continentale chinoise Li Ning Star sur la route. C'est avec le maillot de cette seconde équipe qu'il devrait s'aligner dimanche.

Six ans plus tard, la concurrence s'est étoffée. «Le tracé du Championnat de suisse est taillé pour des grimpeurs-rouleurs-puncheurs. Or avec Christen, Hirschi, Küng (finalement forfait dimanche) et les autres, on a beaucoup de coureurs de ce profil en Suisse. Il y a une sacrée densité.»

Simon Pellaud lui-même fait partie des favoris, même si ce statut l'a souvent desservi. «Depuis mes podiums, on me marque davantage en course, mais c'est à moi de profiter de cette situation pour surprendre mes adversaires.»

Simon Pellaud sur le podium de l'édition 2021, remportée par Silvan Dillier. Image: KEYSTONE

Le Valaisan s'est fait très discret ces derniers mois. Il a peu couru en Europe et enchaîné les compétitions de gravel. Ce samedi, à la veille du Championnat suisse sur route, le Valaisan participera d'ailleurs à l'étape des Gravel World Series à Villars (VD). Une épreuve de 100 bornes et 3300m de dénivelé positif. Pas franchement l'idéal à la veille d'une grande compétition dans une autre discipline, mais Simon Pellaud en a vu d'autres.

«Ce sera un bon déblocage! Plus sérieusement, la course se dispute tôt samedi, donc j'aurai un peu de temps pour pouvoir récupérer. Et puis, si je remarque que je ne peux pas jouer la gagne en gravel, je me relèverai en pensant à la course sur route du lendemain.»

Villars n'est clairement pas sa priorité. Après tant de podiums sur route, celui qui reconnaît avoir «un sale caractère de montagnard valaisan» l'avoue: il a «la rage de vaincre».

«J'avais course gagnée »

Son souvenir le plus douloureux aux Championnats de Suisse remonte à 2023. Il en parle même comme du «pire moment» de sa carrière.

«Ce jour-là, j'avais course gagnée. Je me voyais déjà avec le maillot de champion suisse sur les épaules, mais j'ai été repris à 100m de la ligne d'arrivée et j'ai terminé 3e derrière Marc Hirschi et Antoine Debons. C'était une semaine après la mort de Gino Mäder. Je n'étais pas seul sur le vélo. Il y avait énormément d'émotion.»

Il y en aura beaucoup aussi dimanche s'il s'impose enfin, et remporte ce titre derrière lequel il pédale depuis si longtemps.