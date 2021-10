Le LS dernier +++ Odermatt gagne à Sölden

Marco Odermatt: "Sölden est toujours spécial pour moi" Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Marco Odermatt s'est imposé dans le géant d'ouverture de la Coupe du monde à Sölden, douze mois après avoir fini deuxième. Le Nidwaldien s'est confié après son triomphe. - Marco Odermatt, que signifie cette victoire en début de saison ? - Sölden est pour moi toujours spécial. J'ai déjà vécu beaucoup de choses ici. C'est là où j'ai remporté mes premiers points Coupe du monde, l'année dernière, je m'étais retrouvé sur le podium avec Gino (Caviezel), je pouvais encore un peu améliorer la situation. - Saviez-vous que vous étiez dans une grande forme ? - Au début de la saison, on est toujours un peu dans l'inconnu. Nous savions que nous n'étions sûrement pas mauvais de ce point de vue. Mais comme cela s'est déroulé, c'est parfait. - Au terme de la première manche, vous avez secoué de la tête après avoir concédé deux dixièmes de seconde à l'Autrichien Roland Leitinger et vous paraissiez fâché ? - C'est comme si j'avais l'impression que tout n'avait pas été parfaitement huilé. Mais c'est comme cela à Sölden, tu n'abordes pas la première manche avec une confiance totale et tu mets tout sur le ski. - Quelles sont les raisons qui ont expliquent que vous fêtiez votre cinquième victoire en Coupe du monde, la troisième en géant ? - Nous, Suisses, nous avons un petit avantage avec les glaciers à Saas-Fee et à Zermatt. Nous pouvons, tout comme à Diavolezza, nous préparer dans de bonnes conditions. - L'an dernier, il vous avait manqué que cinq centièmes pour battre Lucas Braathen et vous imposer. Cette fois-ci, vous gagnez avec sept centièmes d'avance sur Leitinger, tout finit par s'équilibrer ? "C'est grand de se retrouver en si bonne compagnie" - Que la chance et la malchance s'égalent, je l'ai toujours pensé. Avec sept et dix (sur Kranjec) centièmes d'avance, c'est que j'ai eu la chance de mon côté. C'est naturellement parfait de commencer la saison ainsi. - Comment avez-vous abordé la deuxième manche ? - Je me suis concentré sur l'essentiel et je suis resté calme. Je n'ai pas commencé à étudier les résultats. J'ai déjà montré quelques fois que ça marche. Sinon, je ne suis jamais aussi nerveux qu'à Sölden. C'est super que cela ait marché. - Savez-vous qui est le dernier Suisse à s'être imposé sur le glacier du Rettenbach ? - Didier Cuche? - Oui, en 2009, ce qui fait une éternité. Cela vous procure-t-il une sensation particulière ? - Pas vraiment. Cela aurait été sûrement beau si d'autres Suisses s'étaient interposés entre-temps. Mais c'est grand de se retrouver en si bonne compagnie avec une victoire. Interview réalisée dans la zone d'arrivée

Super League: Lucerne abandonne la dernière place au LS Sorgic, en bleu, a ouvert le score pour Lucerne Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Lucerne a enfin fêté son premier succès de la saison en Super League. L'équipe de Fabio Celestini a battu Saint-Gall 2-0 lors de la 11e journée, ce qui lui permet d'abandonner la lanterne rouge. Après dix rencontres sans victoire en championnat (six nuls et quatre défaites), les tenants de la Coupe de Suisse ont brisé le signe indien. Des réussites de Sorgic (26e) et Ndiaye (52e) ont offert trois points précieux aux Lucernois, qui reviennent ainsi à hauteur des Brodeurs avec 9 points. Cette issue ne fait pas les affaires du Lausanne-Sport, battu 3-2 samedi à Berne par les Young Boys. Le club vaudois se retrouve en effet dernier du classement avec 7 points.

Letesenbet Gidey pulvérise le record du monde Letesenbet Gidey vient de battre le record du monde du semi-marathon Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Angel Polo Letesenbet Gidey a mis une claque au record du monde du semi-marathon dimanche à Valence. L'Ethiopienne de 23 ans a abaissé de plus d'une minute la précédente marque de référence de Ruth Chepngetich (1h04'02'') en réalisant 1h02'52''. Elle détenait déjà les records du monde du 5000 et du 10'000 m sur la piste. Pour ses débuts sur la distance, Letesenbet Gidey a devancé sa compatriote Yalemzerf Yehualaw qui a également battu le précédent record avec son chrono de 1h03'51''. La médaillée de bronze du 10'000 m des JO de Tokyo avait établi son record du monde du 5000 m déjà à Valence, en octobre 2020. Fin août, Yalemzerf Yehualaw était devenue la première femme à passer sous le seuil des 64 minutes lors du semi-marathon de Larne (1h03'43''). Mais ce chrono n'a pas été validé par World Athletics en raison d'une erreur de mesure pour la longueur du parcours retenu. Abdi efface Özbilen Bashir Abdi a par ailleurs battu le record d'Europe du marathon dimanche à Rotterdam. Le Belge a réussi un chrono de 2h03'35'', améliorant de 41 secondes la précédente marque de référence européenne détenue par le Turc Kaan Kigen Özbilen depuis 2019. Médaillé de bronze sur le marathon des derniers JO à Tokyo, Bashir Abdi est donc le premier Européen à passer sous le seuil des 2h04'. Le Belge de 32 ans pointe désormais au 14e rang du bilan mondial historique sur la distance.

Quartararo, premier champion du monde français de MotoGP Image: KEYSTONE/EPA ANSA Fabio Quartararo (Yamaha), 22 ans, a offert à la France son premier titre de champion du monde dans la catégorie reine du MotoGP au terme du GP d'Emilie-Romagne dimanche. L'abandon sur chute de son dernier rival, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), lui garantit de coiffer la couronne avant même les deux dernières courses. La victoire dans la course est revenue à Marc Marquez (Honda). Celui-ci a lui aussi bénéficié de la chute de Francesco Bagnaia à 4 tours de l'arrivée, alors que l'Italien menait devant l'Espagnol après avoir pris le départ en pole position. Parti 15e sur la grille, Fabio Quartararo s'est classé 4e. Pour Fabio Quartararo, la consécration arrive pendant sa troisième saison en MotoGP, la première avec l'écurie d'usine Yamaha après deux ans passés chez l'équipe satellite Yamaha-SRT. Sur 16 GP disputés en 2021, le Niçois de 22 ans a décroché dix podiums, dont cinq victoires, et cinq pole positions. Après des passages en demi-teinte par la Moto3 en 2015 et 2016 (2 podiums et 2 poles la première année), puis la Moto2 en 2017 et 2018 (2 podiums, dont 1 victoire, et 1 pole la deuxième année), l'espoir français a enfin confirmé en MotoGP l'année suivante, avec 7 podiums et 6 poles. Il a ensuite remporté en 2020 la première victoire française dans la catégorie depuis Régis Laconi à Valence en 1999.

Un 5e succès pour Odermatt Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt a marqué les esprits dès la première course de la saison. Le Nidwaldien a cueilli dimanche son cinquième succès en Coupe du monde en s'adjugeant le géant d'ouverture à Sölden. Troisième après le premier tracé, Marco Odermatt a devancé de 0''07 l'Autrichien Roland Leitinger (2e), qui occupait la tête après la première manche. Le podium est complété par le Slovène Zan Kranjec (3e à 0''10), alors que le Grison Gino Caviezel termine 4e à 0''39 de son compatriote. Marco Odermatt (24 ans), qui a vécu une préparation estivale optimale selon ses propres dires, s'impose pour la troisième fois en géant après ses deux succès de l'hiver précédent (Saalbach et Kranjska Gora). Il atteint déjà la barre des dix podiums dans la discipline, après en avoir décroché six la saison dernière. Une première depuis 2001 Swiss-Ski fête ainsi un deuxième podium en deux jours après la 2e place obtenue par Lara Gut-Behrami samedi. C'est la première fois depuis 2001 que la Suisse termine dans le top 3 tant chez les messieurs que chez les dames à Sölden. Il y a vingt ans, Sonja Nef avait terminé 2e et Michael von Grünigen 3e. Troisième l'an dernier à Sölden, Gino Caviezel pouvait également espérer un podium à l'issue de la première manche, qu'il a conclue en 5e position. Mais le Grison a concédé trop de temps sur le "plat" final en deuxième manche. Il s'en est néanmoins mieux tiré que le Français Mathieu Faivre, 2e de la première manche et 11e au final. Murisier 12e, Meillard 16e Cinquième du classement 2020/21 de la spécialité et 2e derrière Marco Odermatt en mars à Kranjska Gora, Loïc Meillard a connu une première sortie décevante. Le skieur d'Hérémence n'a pas trouvé le bon rythme dans le mur, en première comme en deuxième manche, et doit se contenter d'une 16e place, à 0''37 du top 10. Le Bagnard Justin Murisier a fait un peu mieux, gagnant quatre places à l'occasion du second parcours pour se classer 12e, à 1''00 du vainqueur. Dernier Helvète présent en finale, Daniele Sette a lui aussi progressé de quatre places en deuxième manche pour terminer 21e, à 1''61 de Marco Odermatt.

Moto2: Lüthi 14e, Lowes victorieux Image: KEYSTONE/EPA/DAVIDE GENNARI Thomas Lüthi (Kalex) a cueilli deux petits points dimanche à Misano, théâtre de l'antépénultième course de sa carrière en Moto2. Le Bernois a pris la 14e place d'une épreuve remportée par le poleman, le Britannique Sam Lowes (Kalex). Onzième sur la grille, Thomas Lüthi - qui affiche désormais 23 points à son compteur 2021 - n'a jamais été dans le coup dans ce Grand Prix d'Emilie-Romagne. Il a concédé près de 35 secondes à Sam Lowes, qui décroche son troisième succès de l'année après son doublé au Qatar en début de saison. Raul Fernandez a par ailleurs laissé passer une immense opportunité dans la course au titre mondial. Vainqueur des trois GP précédents, l'Espagnol a chuté à 11 tours de la fin alors qu'il pointait en tête. Son retard sur le leader du championnat Remy Gardner (7e dimanche) passe ainsi de 9 à 18 unités. Foggia retarde l'échéance En Moto3, Dennis Foggia (Honda) est remonté de la 14e position sur la grille pour s'imposer, cueillir son sixième podium d'affilée et prolonger la lutte pour le titre. L'Italien se rapproche de 30 à 21 points du leader espagnol Pedro Acosta (KTM), 3e de la course derrière son équipier et compatriote Jaume Masia (KTM).

Baumann manque sa finale aux barres parallèles Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Christian Baumann a manqué son affaire en finale des barres parallèles aux Mondiaux de Kitakyushu. L'Argovien a connu la chute et échoue au 8e rang. Médaillé de bronze à cet agrès lors des Européens de Bâle ce printemps, Christian Baumann aurait dû réaliser un exercice parfait pour espérer lorgner le podium de sa première finale mondiale. Mais une erreur commise sur un élément qu'il a lui-même inventé lui a rapidement fait perdre toutes ses chances, et sa concentration. Christian Baumann, qui a perdu son équilibre et chuté quelques secondes plus tard, a repris son exercice mais a également manqué sa sortie en heurtant une barre. L'Argovien de 26 ans, qui avait obtenu 14,841 points lors des qualifications (7e), a été crédité de 12,333 points pour échouer à plus de 2,7 points de la médaille de bronze. Le titre est revenu au Chinois Xuwei Hu, avec 15,466 points, l'argent au Philippin Carlos Edriel Yulo (15,300 points) qui s'était paré d'or au sol quelques minutes plus tôt. Un autre Chinois, Cong Shi, a cueilli le bronze avec 15,066 points.

1re manche: Odermatt 3e, Caviezel 5e Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt et Gino Caviezel sont idéalement placés après la première manche du géant d'ouverture de saison à Sölden. Ils ont signé respectivement le 3e et le 5e temps. Le Nidwaldien et le Grison ont concédé 0''21 et 0''35 à l'Autrichien Roland Leitinger, étonnant auteur du meilleur chrono avec le dossard no 19. Le Français Mathieu Faivre, champion du monde en titre de ka discipline, est 2e à 0''19 et le Slovène Zan Kranjec 4e à 0''27, avant une deuxième manche programmée à 13h30. Marco Odermatt et Gino Caviezel s'étaient déjà illustrés l'an passé sur le glacier de Rettenbach, se classant 2e et 3e d'un géant gagné par le Norvégien Lucas Braathen. Ils avaient alors offert au géant masculin helvétique ses premiers podiums à Sölden depuis la victoire de Didier Cuche en 2009. Les autres Suisses ne semblent en revanche pas en mesure de jouer la gagne dimanche après-midi. Pas dans le bon rythme sur le premier parcours, Justin Murisier (15e après 29 passages) et Loïc Meillard (18e) ont ainsi perdu respectivement 1''25 et 1''38 sur Roland Leitinger, qui vise à 30 ans un premier succès en Coupe du monde.

Chen entame mal sa saison Image: KEYSTONE/AP/David Becker Fin de série pour Nathan Chen au Skate America. L'Américain, vainqueur des quatre précédentes éditions de la compétition qui donne traditionnellement le coup d'envoi de la saison internationale, a dû se contenter de la 3e place samedi à Las Vegas. La victoire est revenue à son compatriote Vincent Zhou. A un peu plus de 100 jours des Jeux olympiques de Pékin (4-20 fév) où il rêve de se couvrir d'or, Nathan Chen est tombé de haut, puisqu'il avait enchaîné les victoires depuis trois saisons et demi. Il fallait en effet remonter aux JO 2018 de Pyeongchang pour ne pas le trouver sur la plus haute marche du podium d'une compétition internationale. Seulement 4e après le programme court, le triple champion du monde, 22 ans, n'a pas réussi à reprendre l'ascendant avec son programme libre où il devait incorporer six quadruples sauts, mais n'en a passé finalement que quatre. Il a été crédité du deuxième score, derrière Zhou, avec son libre bâti autour d'une variation de Mozart. Tirer les leçons Avec son total de 269,37 points, l'Américain est nettement devancé par Zhou (295,56 points) et échoue de peu pour obtenir la 2e place face au Japonais Shoma Uno (270,68 points). Malgré cette déconvenue, le favori pour le titre olympique à Pékin reste confiant. "Ce n'est pas si grave, ma série de victoires allait se terminer un jour ou l'autre, je suis très fier des deux patineurs qui m'ont devancé. Je suis content que la victoire soit revenue à Vincent, autant que ce soit lui", a-t-il insisté. "Il faut essayer d'aller de l'avant en tirant les leçons de cette compétition."

Les Braves défieront les Astros en World Series La joie du pitcher des Braves Will Smith Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Les Braves affronteront les Astros de Houston lors des World Series, la finale du championnat de MLB. La franchise d'Atlanta a éliminé les Los Angeles Dodgers quatre victoires à deux dans leur série de la Ligue nationale. Atlanta a remporté le sixième match 4-2 face aux Dodgers, qui étaient les champions en titre. Les Braves accèdent aux World Series pour la sixième fois, la première depuis 1999. Ils ont été titrés trois fois (1914 quand ils jouaient à Boston, 1957 à Milwaukee, 1995 à Atlanta). Leurs adversaires seront les Astros, qualifiés la veille en écartant les Boston Red Sox (4-2), dans leur série de la Ligue américaine. Houston a remporté le titre en 2017 et s'était incliné lors des World Series en 2019.

Capela et les Hawks battus à Cleveland Capela (15) et les Hawks ont subi la loi des Cavaliers samedi Image: KEYSTONE/AP/Tony Dejak Clint Capela et les Hawks ont connu la défaite samedi à Cleveland pour leur deuxième match de la saison en NBA. Atlanta, qui avait écrasé Dallas 113-87 deux jours plus tôt en Géorgie, s'est incliné 101-95 sur le parquet des Cavaliers. Les Hawks ont pourtant parfaitement entamé cette partie, eux qui comptaient neuf longueurs d'avance à 45'' de la mi-temps (55-46). Mais ils ont alors encaissé un partiel de 21-0 en un peu moins de quatre minutes pour perdre le contrôle de cette rencontre. Aligné durant 27', Clint Capela a signé son deuxième double double dans ce championnat en réussissant 10 points et 14 rebonds (dont 7 captés en attaque). Le pivot genevois, qui a également réalisé 2 contres, a terminé cette partie avec un différentiel de -10.

Premier but de la saison pour Hischier Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Nico Hischier a inscrit samedi son premier goal de la saison en NHL. Le capitaine des Devils s'est fait l'auteur du but égalisateur de New Jersey, qui a battu Buffalo 2-1 après prolongation. Le centre valaisan a relancé les actions des Devils à la 46e, en supériorité numérique, en se montrant le plus prompt pour reprendre le puck après un tir du défenseur Dougie Hamilton repoussé par la balustrade. Il s'agissait de son deuxième point en quatre matches disputés. Les Devils, dont le gardien Nico Daws a vécu sa première titularisation en NHL samedi, a forcé la décision après 3'09'' en "overtime" sur un but de Pavel Zacha. Les Devils, qui alignaient également le Zurichois Jonas Siegenthaler en défense, ont ainsi décroché un troisième succès en quatre parties. Roman Josi a également trouvé le chemin des filets samedi, pour sa deuxième réussite dans cet exercice 2021/22. Ses Predators vivent toutefois un début de saison compliqué, eux qui ont subi à Winnipeg (6-4) leur quatrième défaite en cinq matches.

GP des Etats-Unis: Verstappen devant Hamilton sur la grille Image: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW Max Verstappen (Red Bull-Honda) partira en pole position dimanche à Austin lors du Grand Prix des Etats-Unis. Le Néerlandais partagera la première ligne de départ avec Lewis Hamilton (Mercedes). Les deux premiers du championnat du monde seront donc les grands favoris pour la course (21h00, heure suisse). Verstappen a battu son rival anglais de 0''209 pour signer sa 9e pole position de la saison. L'autre Red Bull-Honda, pilotée par le Mexicain Sergio Perez, a obtenu le troisième chrono à 0''224. Il aura à ses côtés en deuxième ligne la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc. Derrière, on retrouvera Carlos Sainz (Ferrari) et Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes). Auteur du 4e temps, Valtteri Bottas partira en 9e position en raison d'une pénalité.

Fribourg maintient le cap, Genève-Servette respire Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Fribourg-Gottéron a renoué avec la victoire en National League. Les Fribourgeois ont battu 3-1 Ambri-Piotta et restent solides leader. Lausanne n'a pas connu de soucis à Porrentruy contre Ajoie (6-2). Battus la veille à Ambri-Piotta, les Fribourgeois ont rapidement retrouvé le goût du succès. Deux coups de canon de Killian Mottet ont transpercé le filet de Benjamin Conz. L'attaquant de Gottéron avait connu une période de mutisme devant le but adverse de huit matches. Son réveil intervient au bon moment pour les joueurs de Chiristian Dubé qui survolent toujours le classement. Lausanne n'a jamais tremblé en Ajoie (6-2). Les hommes de John Fust ont largement profité des erreurs jurassiennes pour renouer avec le succès après deux défaites. L'attaquant canadien Philip Varone en a profité pour se mettre en évidence avec trois assists dont une très belle passe venue de l'arrière du but pour l'ouverture du score par Andrea Glauser (6e). Le nouvel arrivé à Porrentruy, le Suédois Sebastian Wannerström, s'est mis en évidence devant son public en inscrivant le premier but ajoulot. Genève-Servette a failli atteindre le fond face aux Langnau Tigers (3-2). Dans un match d'une consternante faiblesse technique, les joueurs de l'entraîneur Patrick Emond ont paru longtemps tétanisé par l'enjeu et la très mauvaise situation au classement. Les Genevois se sont retrouvés menés 2-1 après une incroyable bourde de Daniel Winnik qui a perdu le puck sur Harri Pesonen au milieu de la glace alors que les Genevois évoluaient avec un joueur de plus. Le Finlandais aux mains d'or n'a laissé aucune chance à Gauthier Descloux (37e). Le Canadien des Vernets s'est racheté peu après en reprenant un renvoi du portier Robert Mayer (46e) avant que le défenseur Roger Karrer n'inscrive le but de la victoire d'un tir précis (53e) au terme d'une action où le portier Mayer s'est blessé. Un quintuplé pour Stransky Bienne, avec quatre victoires lors des cinq derniers matches, est au beau fixe. Les Seelandais ont toutefois dû lutter pour se débarrasser des Rapperswil-Jona Lakers (4-2), qui en ont fait souffrir plus d'un cette saison. Un doublé de Toni Rajala - son deuxième de la saison - a bien facilité la tâche des Seelandais. Ils auront l'occasion de revenir à deux points de Fribourg au classement dimanche en cas de succès à Lausanne. Le Finlandais Lauri Korpikoski a fait ses débuts avec Bienne. Davos est bien l'équipe du moment avec Fribourg-Gottéron. A la faveur de leur large succès sur la glace de Berne (6-3), les Grisons ont fêté un septième succès de suite. Menés 1-0, ils ont retourné le score avec un quintuplé (!) de Matej Stransky. Le Tchèque avait entamé la saison bien gentiment. L'ancien joueur d'Ocelari Trinec, meilleur compteur du Championnat tchèque la saison dernière, a commencé à montrer des qualités qui devraient se confirmer lors des prochains matches. Le Lugano de Chris McSorley a concédé son quatrième revers au cours des cinq derniers matches. Les Tessinois se sont inclinés 6-2 sur leur glace face à Zoug. L'attaquant Marco Müller a réussi un triplé pour les tenants du titre à l'occasion de ses trois premiers buts de la saison. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 18/41 (59-39). 2. Bienne 17/36 (55-39). 3. Davos 16/34 (58-41). 4. Zoug 15/31 (51-36). 5. Zurich Lions 16/29 (50-39). 6. Rapperswil-Jona Lakers 17/25 (46-49). 7. Ambri-Piotta 17/24 (44-44). 8. Lugano 18/23 (49-54). 9. Lausanne 15/20 (40-40). 10. Langnau Tigers 18/20 (58-63). 11. Berne 17/17 (46-52). 12. Genève-Servette 17/15 (43-65). 13. Ajoie 15/9 (28-66).