Liverpool bat l'Inter Milan +++ Ambühl frustré

Ligue des champions: le Bayern freiné, Liverpool gagne encore Image: KEYSTONE/AP/Alexandra Beier Le RB Salzbourg a crée la surprise lors des 8es de finale aller de la Ligue des champions. Les Autrichiens ont tenu le nul 1-1 contre le Bayern Munich. Liverpool a gagné 2-0 à Milan contre l'Inter. Noah Okafor, l'un des atouts offensifs des Autrichiens, n'a pas eu de chance. Touché à une cuisse dans un choc, l'international suisse a dû céder son poste dès la 12e. Son remplaçant, l'ancien Saint-Gallois Adamu, a ouvert le score à la 21e, après un excellent travail d'Adeyemi. La vitesse de ce dernier a posé, comme on pouvait le pressentir, de sérieux problèmes à la défense bavaroise. Un gardien suisse brillant Un autre Suisse, le gardien Philipp Köhn, a brillé. Il a notamment sauvé son équipe sur un essai de Sané, puis sur le rebond de Gnabry (76e). Il n'a rien pu faire sur la tardive égalisation adverse par Coman à la 90e. Globalement, le Bayern a déçu et manqué d'idées malgré la présence d'une impressionnante armada offensive sur la pelouse. Le retour à Munich ne sera pas une formalité pour le "Rekordmeister". Liverpool invaincu Liverpool a conquis un succès important à San Siro, où les Reds ont pourtant été souvent bousculés par les champions d'Italie. Comme souvent, les hommes de Jürgen Klopp ont fait la différence sur les balles arrêtées. Firmino a ouvert le score de la tête sur un corner botté par Robertson (75e). Salah, pourtant effacé durant ce match, a ajouté le numéro deux après un coup franc d'Alexander-Arnold et une remise de la tête de Van Dijk (83e). Les nerazzurri, qui ont touché la barre sur un tir de Calhanoglu (16e), peuvent se sentir mal payés de leurs efforts. Ils ont poussé les Anglais dans leurs derniers retranchements en début de seconde période. Il a fallu un Van Dijk infranchissable pour que Liverpool garde sa cage inviolée. Le gardien Alisson, malgré la pression adverse, n'a pas eu de vrai arrêt difficile à effectuer. Les Reds, après avoir remporté leurs six matches en phase de poules, restent donc invaincus dans la compétition. Ils sont en tout cas idéalement placés pour voir les quarts de finale en avril.

Ambühl: "On a facilité la tâche des Finlandais" Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Auteur du seul but suisse lors de la défaite 5-1 de la Suisse en 1/4 de finale du tournoi olympique de hockey face à la Finlande, Andres Ambühl regrette les trop nombreuses pertes de pucks. Interview. -Quelle fut la principale différence entre les deux équipes dans ce match? "Ils ont simplement joué de manière plus intelligente que nous. Nous leur avons donné des revirements faciles et ils en ont profité. On ne peut pas faire ça contre une équipe comme la Finlande." -Surtout qu'il y avait 3-0 après 24 minutes... "Personne n'aime être mené 3-0, surtout si l'on regarde la façon dont la Finlande a marqué ses buts. Nous leur avons donné ces occasions entre nos pertes de puck et nos erreurs." -Le 3-1 en fin de deuxième période a dû vous donner un petit coup de boost? "Je pense que nous sommes bien entrés dans le troisième tiers. Nous avons essayé d'amener le puck au filet et de marquer ce deuxième but. Sans succès. Clair qu'après avec les deux goals dans la cage vide, l'affaire était entendue." -Avez-vous été surpris par le jeu finlandais? "Même si c'était serré, nous savions qu'ils allaient rester derrière et attendre leurs chances. Du coup c'est un peu ch... de leur avoir facilité la tâche avec nos pertes de pucks. Nous aurions dû mettre le puck en fond de zone. Au lieu de ça, ils ont profité de nos turnovers pour marquer." -Quel bilan tirez-vous de ces JO? "Les trois premiers matches ne se sont pas déroulés comme nous le voulions ou l'espérions, puis le dernier match contre la République tchèque pour passer en quarts de finale a été bon. Aujourd'hui on perd de nouveau, ce qui nous fait un bilan d'une victoire pour quatre défaites. On ne peut pas en être satisfait." -Est-ce qu'on peut vous imaginer encore en équipe nationale en 2026 à Milan pour les prochains JO? "Je ne sais pas, mais je suppose que si je devais être encore là pour mes 6es Olympiades à 42 ans, ce ne serait pas un bon signe pour le hockey suisse."

Le relais canadien sacré sur 5000 m Charles Hamelin en or avec les relayeurs canadiens. Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Le relais masculin canadien a été sacré sur 5000 m, devant la Corée du Sud et l'Italie, aux Jeux de Pékin mercredi. Le quatuor canadien a conclu sa course en 6'41''257, devant la Corée du Sud à 4 dixièmes et l'Italie à 4 secondes. Côté canadien, il s'agissait de la dernière course olympique de Charles Hamelin, 37 ans, conclue par une sixième médaille (dont quatre en or) en cinq JO depuis Turin en 2006. Le porte-drapeau de sa délégation devient ainsi le Canadien le plus décoré de l'histoire des JO d'hiver. Chez les dames, la Corée du Sud s'est imposée devant l'Italie et les Pays-Bas.

Les Suissesses en chocolat Les Finlandaises trop fortes pour la Suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Pas de médaille de bronze pour les Suissesses en hockey sur glace. Les joueuses de Colin Müller se sont inclinées 4-0 face à la Finlande dans la petite finale. La marche était trop haute pour l'équipe nationale. Face à des Finlandaises qui n'ont rien cédé, la mission était extrêmement difficile. Mais si l'on regarde la rencontre, les Suissesses n'ont eu qu'une véritable chance de but. Elle a échu à Lena Marie Lutz à la 30e partie seule affronter la gardienne Anni Keisala. Avant cela, les Nordiques ont ouvert le score à la 12e grâce à Vainikka qui a profité du chaos devant la cage helvétique pour battre Andrea Brändli. Mais en dépit de la domination finlandaise, le score n'était que de 1-0 après 40 minutes et laissait entrevoir les rêves les plus fous. Ce d'autant que les joueuses de Colin Müller ont bénéficié d'un power-play à la 43e à la suite d'un surnombre de leur adversaire. Mais plutôt que d'égaliser, les Suissesses ont perdu le puck à la bleue sur un cafouillage de Sinja Leemann. Partie en contre, Susanna Tapani a magnifiquement ajusté son tir pour donner deux longueurs d'avance à ses couleurs et mettre un gros coup sur la tête des Helvètes. Le 3-0 est tombé à la 55e sur un jeu de puissance parfaitement exécuté, même chose pour le 4-0 de la 60e. La Finlande a dominé la partie du début à la fin et a parfaitement muselé les fers de lance de l'équipe de Suisse, Alina Müller et Lara Stalder. Les Lionnes nordiques avaient bien préparé ce match après avoir été battues 3-2 par les Suissesses lors du tour préliminaire. Pour se rendre compte de la différence entre les deux formations, il suffit de se pencher sur le nombre de tirs durant le tiers médian. Les Finlandaises ont écrasé leurs adversaires 21-3 dans cette statistique assez parlante pour terminer avec 47 tirs à 15.

Pirmin Werner au pied du podium en saut (Aerials) Image: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Pirmin Werner, au bout du suspense, a pris la 4e place de la finale olympique du saut (Aerials), dans le ciel nocturne de Zhangjiakou. Il lui a manqué trois points et demi pour accrocher une médaille. Le Chinois Qi Guangpu (avec 129 pts) s'est imposé devant l'Ukrainien Oleksandr Abramenko (116,5) et le Russe Ilia Burov (114,93). Pirmin Werner a obtenu 111,5 points, après avoir escamoté l'exécution de son saut avec cinq vrilles lors de la "superfinale" qui réunissait les six meilleurs après deux sauts. Le Zurichois de 22 ans, qui disputait ses premiers Jeux, n'a pas gardé ses jambes suffisamment droites dans les airs et n'a pas ainsi pu rééditer la performance de son premier saut, certes "seulement" quatre fois vrillé mais parfaitement exécuté et à l'issue duquel il pointait en tête. Les compteurs étaient cependant remis à zéro après les deux premiers sauts. S'élançant en avant-dernier de la grande finale, Werner a manqué de relâchement et a vu la médaille lui passer sous le nez de peu, dans cette compétition très spectaculaire qui a ravi le maigre public chinois. Le Zougois Noé Roth s'est classé 8e. Il était davantage attendu que Werner mais n'a pas pu se hisser en superfinale. Les deux Suisses avaient déjà fini au pied du podium (4es) de l'épreuve mixte six jours plus tôt, aux côtés d'Alexandra Bär.

Jil Teichmann brillante Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Repêchée dans le tableau principal au titre de lucky loser, Jil Teichmann (WTA 35) trace sa route à Dubai. La gauchère s'est qualifiée avec brio pour les quarts de finale du tournoi émirati WTA 500. Au lendemain de son succès 6-2 6-4 sur Elise Mertens (WTA 22), Jil Teichmann s'est imposée 7-6 (7/0) 6-2 après 1h42' de match devant Elisa Svitolina (WTA 15). Titrée à deux reprises à Dubai, l'épouse de Gaël Monfils a été désarmée devant le punch en coup droit de son adversaire. Malgré le vent du désert, Jil Teichmann a, en effet, multiplié les frappes gagnantes sur son coup fort pour signer un succès qui ne souffre aucune discussion. La Suissesse a vraiment rendu une belle copie contre une Ukrainienne qui ne connaît pas, il est vrai, un début d'année vraiment convaincant. Demi-finaliste l'an dernier à Dubai, Jil Teichmann affrontera jeudi la gagnante de la rencontre en Garbine Muguruza (WTA 7), victorieuse du dernier Masters, et la Russe Veronika Kudermetova (WTA 31).

Jovian Hediger: "Des hauts et des bas en douze ans de carrière" Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER "On finit sur les rotules, on a tout donné au début pour terminer comme nous le pouvions", a lancé Jovian Hediger après son 8e rang en finale des JO du sprint par équipes, aux côtés de Jonas Baumann. Il y avait forcément de l'émotion pour le Vaudois, qui disputait mercredi du côté de Pékin la dernière grande course de sa carrière, douze ans après ses débuts au plus haut niveau. "Sur ces Jeux, mes résultats ne sont pas exactement ce que j'espérais (22e en sprint individuel et donc 8e par équipes). Mais au final, je retiens l'ensemble de mes années sur le circuit. Elles ont été marquées par des hauts et des bas. Aujourd'hui, nous sommes allés chercher ce qu'on devait. Nous avons fait les bons choix, nous avions le bon matériel. Ce soir, nous boirons une bonne grosse bière." Le meilleur résultat individuel de Jovian Hediger (31 ans) dans une compétition majeure (JO et Mondiaux) est sa 11e place en sprint aux Mondiaux de Lahti en 2017. En Coupe du monde, il compte une 4e et une 5e place en sprint individuel et un podium en sprint par équipes, il y a un an en Suède.

Fin de parcours pour la Suisse Reto Berra encaisse le 3-0 Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Le parcours de l'équipe de Suisse aux JO de Pékin s'est arrêté en quarts de finale. Les joueurs de Patrick Fischer se sont inclinés 5-1 face à la Finlande. Pas de miracle en Chine. La Suisse n'a pas réussi à forcer le destin pour s'offrir une place dans le dernier carré. La marche était sans doute trop haute pour la sélection nationale. Et aussi parce que les Helvètes ont commis trop d'erreurs. Et à ce niveau, les pertes de puck ne pardonnent pas. Et puis la Suisse n'a pas eu de chance, par exemple à la 42e quand Malgin a touché le poteau. Les Suisses savaient qu'ils devaient faire attention dès l'entame du match, mais entre savoir et pouvoir, il y a parfois un monde. Parce que les Finlandais ont attaqué le match avec détermination, intelligence et maîtrise tactique. Ils ont logiquement été récompensés à la 9e et à la 11e. Une première fois à la suite d'une perte de puck de Haas et ensuite sur un disque malencontreusement dévié par Alatalo (!) qui a lobé Berra, préféré à Genoni. Un nouvel autogoal, le 4e en cinq matches, qui a plongé les joueurs de Patrick Fischer dans une mauvaise dynamique. Une dynamique qui ne s'est pas améliorée à la 24e lorsque Frick a tenté une passe du revers suicidaire en zone neutre pour Haas. Les Finlandais ont récupéré la rondelle et le grand Anttila a pu donner trois longueurs d'avance aux Nordiques. Cette troisième réussite a coûté sa place à Reto Berra. Sans avoir véritablement failli, le portier de Fribourg-Gottéron n'a pas été décisif. C'est donc Leonardo Genoni qui a remplacé le Zurichois. Pour y croire encore un peu, les Suisses ont profité de leur premier power-play. Un but tombé à la 38e de la canne de l'éternel Andres Ambühl à la suite d'un magnifique travail préparatoire de Corvi, capable d'identifier la situation de fort belle manière. La sélection nationale est passée à un souffle de la réduction du score à la 42e lorsque Denis Malgin a attrapé le poteau finlandais sur un très joli lancer. Mais en faisant du hockey de rattrapage, cela ne passe pas à ce niveau. La Suisse visait les demi-finales, elle quitte les JO en quarts de finale. Rien de scandaleux, mais les hommes de Patrick Fischer n'ont remporté qu'un match sur cinq au final.

Finale méritoire pour Baumann et Hediger Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Jonas Baumann et Jovian Hediger ont pris une méritoire 8e place du sprint par équipes en style classique des JO. Le duo a atteint son objectif en se hissant dans cette finale dominée par la Norvège. Le tandem suisse longtemps tenu le choc, se maintenant dans le sillage immédiat des meilleurs jusqu'au-delà de la mi-course, sur le site de Zhangjiakou. Sur son troisième et dernier passage, Baumann a transmis en 6e position à Hediger, qui a cependant dû laisser filer l'Italie et la France pour couper la ligne à une quarantaine de secondes de la Norvège. Hediger, douze ans après ses débuts en Coupe du monde, dispute à Pékin sa dernière grande compétition. Le Vaudois mettra un terme à sa carrière bien remplie de sprinter au terme de la saison. Au final, le meilleur fondeur suisse à ces Jeux, à moins d'un exploit de Dario Cologna lors du 50 km final, aura été Jonas Baumann. Le Grison s'est montré très constant: 16e du 15 km, 15e du skiathlon, 7e avec le relais 4x10 km et donc 8e de ce sprint par équipes. Devant, la Norvège de Johannes Klaebo s'est montrée irrésistible, l'emportant devant la Finlande à 2 secondes et le Team ROC (Russie). Klaebo, déjà sacré il y a quatre ans à Pyeongchang aux côtés de Martin Johnsrud Sundby, s'est cette fois imposé avec Erik Valnes. Il s'agit de sa quatrième médaille à ces JO, la deuxième en or après celle du sprint individuel. Il a aussi pris le bronze sur 15 km et l'argent avec le relais de son pays.

Sprint par équipes: les Suissesses à leur place Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV Laurien van der Graaff et Nadine Fähndrich sont arrivées 7es de la finale du sprint olympique par équipes en style classique, à Zhangjiakou. Van der Graff était un peu "juste" pour un meilleur résultat, mais ce résultat est honorable. Les Suissesses ont devancé la Norvège (8e). Nadine Fähndrich, 5e du sprint individuel, s'est montrée à son avantage aussi bien en demi-finales qu'en finale, mais elle a dû laisser trop de forces pour combler les trous. Le duo helvétique s'était classé 4e aux JO 2018 à Pyeongchang et avait décroché la médaille d'argent aux Mondiaux 2021 à Oberstdorf, mais c'était en skating. Le style classique sied beaucoup moins bien à van der Graaff, qui mettra un terme à sa carrière dans un mois. L'or est revenu aux sensationnelles Allemandes Katharina Hennig/Victoria Carl, victorieuses devant la Suède et les Russes grâce à une formidable dernière ligne droite de Victoria Carl. La Suisse a concédé 52''. Le succès du duo germanique constitue la plus grande surprise à ce jour des épreuves de fond à ces Jeux.

Les malheurs d'Irene Cadurisch et du relais suisse Irene Cadurisch n'a pas tenu le coup. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Les Suissesses ont abandonné dès la fin du premier tronçon sur le relais 4x6 km des JO Pékin. Irene Cadurisch a dû recevoir des soins en raison de problèmes de circulation sanguine. Cadurisch avait été en grande difficulté dès le départ, sortant en 20e et dernière position après la première séance de tir (2 fautes). Elle a également peiné sur la piste, avant de jeter l'éponge sans même pouvoir transmettre le témoin. La Grisonne disputait sa seule compétition de ces JO. Après son abandon, elle était consciente mais le team médical sous la conduite de Patrick Noack l'a prise en charge. Son état a été qualifié de "stable" en milieu de matinée. Les autres relayeuses (Amy Baserga, Selina Gasparin et Lena Häcki) n'ont ainsi évidemment pas pu s'aligner. Il y a quatre ans à Pyeongchang, les Suissesses s'étaient classées 6es. Le titre est revenue aux Suédoises. Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Oeberg et Elvira Oeberg ont devancé d'une dizaine de secondes la Russie sous pavillon neutre. L'Allemagne a pris le bronze. Il s'agit pour Elvira Oeberg de sa troisième médaille à ces JO, la première en or.

Sprint par équipes: les Suisses filent en finale Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jonas Baumann et Jovian Hediger se sont qualifiés de brillante manière pour la finale du sprint olympique par équipes, à Pékin. Ils ont pris la 3e place de leur demi-finale, directement qualificative. Le duo a terminé à 0''78 de l'Italie, 1re avec 0''10 d'avance sur la Suède. Les cinq premières équipes se tiennent en moins d'une seconde. Les Suisses ont fini devant les Russes (5es) et ont déjà atteint leur objectif avec cette finale, programmée à 10h45.

Les Suisses éliminés après une nouvelle défaite Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Immense désillusion pour le CC Genève du skip Peter de Cruz. Les Suisses ont subi une nouvelle défaite dans le Round Robin du tournoi olympique face à la Chine (6-5), qui les élimine prématurément. Les Genevois avaient remporté le bronze en 2018 à Pyeongchang. Mais ils n'ont jamais vraiment trouvé leurs marques à Pékin, s'inclinant souvent face à des rivaux moins bien cotés. Ce revers face aux Chinois, qui devaient leur participation uniquement à leur statut de pays hôte, est le cinquième en huit parties pour de Cruz, Valentin Tanner, Benoît Schwarz et Sven Michel. Les Chinois se sont montrés extrêmement précis pendant toute la rencontre. Les Genevois disputeront leur ultime rencontre jeudi contre la Suède pour l'honneur. C'est la troisième fois seulement en onze participations à des compétitions majeures (Mondiaux, JO, Européens) que le team des Trois-Chêne repart sans médaille. En novembre dernier, l'équipe avait aussi manqué la répétition générale avant ces Jeux en finissant 5e des Européens de Lillehammer.

Les Suissesses en finale du sprint par équipes Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV Laurien van der Graaff et Nadine Fähndrich se sont qualifiées pour la finale du sprint par équipes des JO de Pékin. Elles ont pris la 4e place de leur demi-finale, directement qualificative. Les Suissesses ont coupé la ligne avec 28''8 de retard sur l'Allemagne. Trois équipes (Etats-Unis, Autriche, Allemagne) se sont détachées dès le troisième des six relais de cette première demi-finale. Derrière, le duo helvétique n'a pas tremblé pour la 4e place. La finale est programmée ce mercredi à 10h15. La Suisse ne peut guère espérer mieux qu'une 8e ou une 6e place dans cette compétition qui se déroule en classique, un style qui convient assez mal à van der Graaff. Aux Mondiaux 2021 à Oberstdorf, où le tandem helvétique avait décroché l'argent, l'épreuve se déroulait en skating.