Avec ce grand changement, Yamal se rapproche encore plus de Messi

Selon la presse espagnole, la pépite du FC Barcelone va passer du numéro 19 au 10. Comme la superstar argentine à l'époque. Un troc lourd de sens.

Pour Mundo Deportivo, «tout est désormais décidé» au FC Barcelone: Lamine Yamal va hériter du numéro 10 dès cette saison. Ce dernier appartenait jusqu'alors à Ansu Fati, mais l'attaquant de 22 ans a été prêté à l'AS Monaco et ne verrait, toujours selon ce même média, aucun problème à céder le 10 à son coéquipier.

Mundo Deportivo précise que le Barça veut, cette fois, éviter ce qu'il s'était passé lors de la saison 2023/24 quand Fati avait été prêté à Brighton: aucun Catalan n'avait porté ce fameux numéro 10 – si fort symboliquement – durant tout l'exercice. «À l'époque, aucun candidat ne faisait l'unanimité» pour reprendre ce maillot, précise le média spécialisé. Mais la donne a totalement changé entre-temps: Lamine Yamal a éclos et est la nouvelle superstar du FC Barcelone.

Le prodige de 17 ans est l'un des favoris pour le Ballon d'or, après avoir été le grand artisan du triplé du Barça cette saison (championnat, coupe et supercoupe d'Espagne) et du très beau parcours en Ligue des champions (demi-finale).

Gaucher, attaquant, hyper talentueux ballon au pied et capable de changer le cours d'un match à lui tout seul, il est considéré par beaucoup comme l'héritier de Lionel Messi. Les dirigeants blaugrana le trouvent totalement légitime pour arborer le numéro 10, qui est lourd de sens. Dans le foot en général, mais encore plus particulièrement au FC Barcelone.

De glorieux prédécesseurs

Ce numéro est généralement attribué au joueur le plus technique et créatif de l'équipe, le «maître à jouer». Les attentes des fans, des coéquipiers et des dirigeants sur lui sont donc grandes. En Catalogne, le 10 a été porté par des légendes comme Diego Maradona, Rivaldo, Ronaldinho et donc Lionel Messi.

Ce dernier a même «sublimé» ce numéro entre 2008 et 2021, pour reprendre les mots de Mundo Deportivo. Avec ce maillot, Messi a notamment gagné sept Ballons d'or et trois Ligue des champions. Avant d'enfiler le 10, la Pulga a fait ses débuts avec la première équipe du Barça (en 2004) en portant le 30, puis a passé trois saisons avec le 19 sur le dos.

19, c'est justement le numéro actuel de Lamine Yamal. En troquant son chandail pour le 10, il renforcerait donc la comparaison avec l'illustre Argentin.

En tout cas, la pression ajoutée par ce numéro symbolique ne fait pas du tout peur au père de Lamine Yamal. Sur son compte Instagram, il a lâché le message suivant à son fils, comme le fait savoir RMC Sport:

«Non seulement tu mérites le numéro 10, mais tu mérites tellement plus»

Le prodige, lui, s'est contenté de publier samedi soir une photo de Diego Maradona avec le maillot du FC Barcelone – sans commentaire –, faisant ainsi écho à l'article de Mundo Deportivo.

En plus d'élever encore le statut de Lamine Yamal au Barça, ce changement de numéro a de quoi réjouir les caissiers du club: les fans vont s'arracher le maillot de la pépite avec le nouveau flocage. Selon Mundo Deportivo, l'officialisation de ce changement arrivera ces prochains jours. De quoi permettre aux supporters de faire quelques économies pour s'offrir ce petit cadeau.