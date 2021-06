Novak Djokovic lâche un set ++ Grosses chutes sur le Tour

Aryna Sabalenka (no 2), qui n'a encore jamais atteint le 3e tour à Londres, fut par ailleurs la première gagnante du tournoi. En lice sur un court no 1 qui possède également un toit, la Bélarusse a dominé Monica Niculescu (WTA 191) 6-1 6-4 un peu plus tôt. Aucun autre match n'avait alors encore pu démarrer en raison de la pluie.

Ensemble, Vinales et Yamaha ont glané 24 podiums dont 8 victoires et 13 pole positions.

Le point de rupture a finalement été atteint lors du GP d'Allemagne (18-20 juin), où Vinales s'est classé avant-dernier des qualifications et dernier de la course, pour n'être de nouveau que 6e au classement général du MotoGP au moment d'aborder la trêve estivale, alors que son équipier français Fabio Quartararo mène le championnat.

"Tout ce que j'ai traversé avec la fédération et retrouver l'amour du sport et être simplement Simone, cela a été un long chemin jusqu'à maintenant", a-t-elle déclaré à la chaîne NBC. "Le chemin a été surréaliste, cinq ans plus tard et nous recommençons. Je suis vieille, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de sagesse (...), donc je veux juste que tout le monde reste cool, calme et posé."

Les autres qualifiées sont Jordan Chiles et Grace McCallum, qui disputeront l'épreuve par équipes à Tokyo, ainsi que Jade Carey et MyKayla Skinner, en tant qu'individuelles. Toutes participeront à leurs premiers Jeux.

La Seleçao a ouvert le score sur un but de la tête de Militao (37e) mais a vu un Equateur transfiguré en deuxième période égaliser grâce à Mena (52e). Lors de ses dix rencontres précédentes, entre les qualifications du Mondial 2022 et la Copa America, le Brésil avait survolé tous ses matches et encaissé seulement trois buts.

La course, qui devait avoir lieu dans l'après-midi, a été reportée en soirée en raison des températures élevées qui se faisaient ressentir à Eugene. Mais ce retard n'a pas eu d'impact négatif sur Sydney McLaughlin et Dalilah Muhammad, qui avait une légère avance à la sortie du dernier virage. La tâche de Lea Sprunger s'annonce extrêmement difficile à Tokyo...

Courtois a pour sa part été parfait dans son but et n'a pas commis la moindre erreur. Il a même initié l'action du but, en dribblant Cristiano Ronaldo dans sa surface de réparation. Une mention revient aussi à Romelu Lukaku, qui a lutté sans relâche à la pointe de l'attaque pour soulager ses coéquipiers.

La Belgique a été privée dès le début de la seconde période de son maître à jouer Kevin de Bruyne, touché par Palhinha juste avant la pause. Après le but, les Belges ont passé la plus grande partie de la rencontre à défendre, tout en lançant quelques contres sporadiques quand une ouverture se présentait. Ils ont pu compter sur un Eden Hazard très en jambes et qui a sans doute livré son meilleur match depuis longtemps.

Il était clair que la première réussite aurait une importance sans doute décisive, et cela a été le cas. Le dos au mur, le Portugal a poussé tant et plus en fin de rencontre, se heurtant à un Courtois attentif sur une tête de Ruben Dias (82e). Une minute plus tard, le poteau venait au secours des Belges sur un tir de Guerreiro.

Tête de série no 27, le no 1 britannique Johanna Konta est contrainte de déclarer forfait pour Wimbledon.

Tête de série no 27, le no 1 britannique Johanna Konta est contrainte de déclarer forfait pour Wimbledon.

Même s'il pourrait être tenté de relancer Kevin Mbabu sur le flanc droit à la place de Silvan Widmer pour mieux contrer la vitesse de Kylian Mbappé, on voit mal Vladimir Petkovic modifier le onze qui a battu la Turquie 3-1 dimanche dernier à Bakou. Le grand perdant de cette nouvelle formation est Fabian Schär, qui n'a plus sa place en défense centrale avec le recul de Ricardo Rodriguez pour permettre à l'homme aux trois assists Steven Zuber d'occuper le flanc gauche.

Le souvenir mortifiant de la défaite contre la Suède en 8e de finale de la Coupe du monde 2018 est toujours présent dans les têtes du sélectionneur et de ses joueurs. Mais "nous avons appris du passé. Je veux croire que nous sommes capables de relever la tête après une contre-performance. Après le pas en arrière contre l'Italie, nous avons su en faire deux en avant contre la Turquie. Lundi contre la France, nous voulons faire un pas de plus", poursuit Petkovic.

La coupure de huit jours entre le match contre la Turquie et ce huitième de finale de Bucarest a été bénéfique. "Jusqu'au mercredi soir, nous ne connaissions pas le nom de notre adversaire. Les joueurs ont, ainsi, pu se ressourcer pleinement", précise Vladimir Petkovic, dont les joueurs avaient auparavant dû assimiler les différents transferts entre Bakou et Rome.

"L'expérience n'est pas suffisante" pour l'emporter, insiste Lloris

Image: KEYSTONE/AP/Franck Fife

La France peut "s'appuyer" sur son vécu de championne du monde mais "l'expérience n'est pas suffisante", a prévenu son capitaine Hugo Lloris à la veille du 8e de finale de l'Euro contre la Suisse.

Il faudra fournir "beaucoup d'efforts et de sacrifices", souligne le portier des Bleus. "On a tourné la page de la phase de groupes qui a demandé beaucoup d'efforts, on bascule maintenant sur une nouvelle compétition. Dans l'approche c'est complètement différent, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur", a-t-il expliqué.

"Il y a aura une très belle équipe face à nous, qui réalise de très bonnes choses ces dernières saisons", a souligné le gardien de Tottenham. "On sait que l'aspect mental rentre en jeu, ça sera surement la clé de la réussite, mais il faudra réaliser une performance de très haut niveau pour être présent au tour suivant".

"Ne pas calculer les efforts"

Pour le sélectionneur Didier Deschamps, "le contexte est différent (du Mondial 2018), mais on a obtenu ce qu'on voulait à la première phase. Evidemment, quand on commence une poule, on sait qu'on a deux autres matches derrière. Là, on sait qu'on a l'ambition et l'objectif d'être en quarts, et que cela passe par une victoire contre la Suisse", a rappelé le double champion du monde.

"Il faut mettre tous les ingrédients nécessaires pour aboutir à une réussite", a expliqué Hugo Loris. "Cela passe par beaucoup d'efforts, de sacrifices, de talents, de discipline également. Il ne faut pas calculer les efforts et relever le défi d'un point de vue mental, tout cela ensemble en tant qu'équipe: pas seulement les 25 joueurs, mais avec le staff en entier. On veut aller le plus loin possible ensemble."

Trois défenseurs, "une option"

Didier Deschamps a également parlé tactique à la veille d'affronter la Suisse. "Avant chaque match, j'analyse. J'aime bien échanger avant de décider, notamment un peu plus avec les cadres, même si je parle à tous. L'objectif, c'est de mettre tous les joueurs dans les meilleures dispositions pour être performants", a-t-il souligné.

"Ensuite, il y a le travail vidéo qu'on a. Ce n'est pas que je m'adapte, j'analyse les points forts et les points faibles, et mon choix est fait pour être le plus dangereux pour l'adversaire. Mais rassurez-vous, c'est bien moi qui prends les décisions", a assuré Didier Deschamps.

Jouer avec trois défenseurs centraux est-il envisageable? "C'est une option, évidemment, qui peut être prise ou pas. (Latéral gauche dans un système à trois défenseurs), Lucas (Hernandez) est capable de le faire, il peut jouer dans l'axe aussi. Si on a à jouer dans ce système, il y a différents profils qui peuvent être utilisés", a répliqué le sélectionneur des Bleus.