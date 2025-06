A Wimbledon, Leandro Riedi s'est qualifié pour son premier tournoi du Grand Chelem. image: Keystone

Cette pépite du tennis suisse a fait pleurer le médecin de Federer

Le Zurichois Leandro Riedi (23 ans) a dû lutter contre plusieurs graves problèmes de santé. Mais il est de retour et dispute, ce lundi à Wimbledon, son premier match en Grand Chelem.

Simon Häring / ch media

Jeudi dernier, lorsqu’il s’est qualifié pour la première fois de sa carrière pour le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem, après sept tentatives infructueuses, Leandro Riedi n’a pu retenir ses émotions.

«Je repensais à l’enfant que j’étais, jouant au tennis dans le jardin de la maison familiale à Bassersdorf, en m’imaginant soulever le trophée à Wimbledon», raconte-t-il. Et une autre pensée lui est venue immédiatement:

«Tout ce que j’ai traversé ces dix derniers mois, tout ce que j’ai dû encaisser»

Et ce n’est pas peu dire.

Leandro Riedi a visité le Centre Court, qu'il pourrait retrouver dès le deuxième tour. Sur le terrain, cette fois. image: Keystone

En septembre 2024, le Zurichois a subi une opération au genou droit. Le diagnostic: syndrome d’Osgood-Schlatter, une inflammation de l’insertion du tendon rotulien au niveau du tibia, consécutive à une poussée de croissance. «Il était clair que je devrais un jour passer par cette opération, car la douleur m’empêchait de jouer». Un fragment osseux s’était détaché et avait glissé sous le tendon rotulien. Il a fallu inciser le tendon pour retirer le morceau d’os. Résultat: six mois d’arrêt.

Mauvais pressentiment et kilos en plus

Tout s’est déroulé comme prévu, jusqu’à un nouveau coup dur en début d’année: lors d’un entraînement, Leandro Riedi se tord à nouveau le genou. Deux jours plus tard, il ne peut plus bouger. «C’était une douleur inconnue pour moi. J’avais un très mauvais pressentiment avec cette IRM», confie l'actuel 503e joueur mondial.

«Quand Roland Biedert m’a appelé, il était au bord des larmes. J’ai tout de suite compris que ce n’était pas bon»

Roland Biedert, médecin de confiance de Roger Federer, est un expert des blessures complexes au genou. «Il m’a annoncé que le ménisque interne était déchiré». Coup de chance: il a pu être suturé et non retiré. «Sinon, mon genou aurait été instable». Quatre mois d’arrêt supplémentaires ont suivi.

Roland Biedert (au centre), avec Roger Federer et Severin Lüthi lors de la finale de la Coupe Davis 2014. Image: KEYSTONE

Pendant trois ou quatre semaines, Leandro Riedi ne veut plus entendre parler de tennis. Il se consacre alors à sa deuxième passion: les voitures. S’il avait un budget illimité, il s’achèterait probablement une Lamborghini, confie-t-il en souriant. Ironie du sort: il ne conduit même pas d'auto actuellement.

Le Zurichois effectue ensuite sa rééducation à Macolin (BE), loge chez des proches à Soleure et travaille sur sa masse musculaire. Il affiche aujourd’hui huit kilos de plus sur la balance.

«J’ai passé énormément de temps en salle de musculation, à m’entraîner dur et à boire des shakes protéinés. J’ai mis ce temps à profit pour devenir un athlète, ne plus être un enfant.»

Changement d' alimentation et Mario Kart

Juste avant sa première opération au genou, Riedi était à deux doigts d’intégrer le top 100 mondial: il occupait la 117e place du classement ATP. Et ce, malgré de précédents problèmes de santé. «Il y a eu un temps où je passais plus de temps aux toilettes que sur le court, environ 30 fois par jour», raconte-t-il.

Ce n’est qu’après une endoscopie gastro-intestinale que le diagnostic tombe: intolérance au lactose. Le changement d’alimentation a été difficile, mais aujourd’hui, le finaliste de Roland-Garros juniors en 2020 affirme:

«Je ressens que j’ai beaucoup plus d’énergie, que mon système digestif et nerveux se sont apaisés. J’ai accepté cette intolérance.»

Le Zurichois a été accompagné par la nutritionniste Nadia Leuenberger, ancienne joueuse de tennis et conseillère auprès des footballeurs de Young Boys.

Riedi n’a pas seulement travaillé sur son corps, mais aussi sur son mental, avec l’aide de psychologues.

«C’est l’aspect positif de cette blessure: j’ai énormément évolué en tant qu’homme. Je suis devenu plus adulte, plus calme, plus centré sur moi-même»

Il ne ressent plus le besoin de plaire à tout le monde. «Je suis beaucoup plus résistant face aux coups durs», affirme celui qui, en 2020, avait perdu en finale du tournoi juniors de Roland-Garros contre son compatriote Dominic Stricker, et qui a depuis toujours été quelque peu dans son ombre.

Leandro Riedi a pris huit kilos de muscles depuis le début de l'année. image: Keystone

L’éclosion de Leandro Riedi s’est fait attendre. Fréquemment blessé, il a beaucoup expérimenté avant de comprendre ce dont il avait vraiment besoin. Par exemple, ne pas être encadré par un coach très en vue, comme Yves Allegro au début de sa carrière.

Depuis début 2024, il est accompagné par Yannik Steinegger, tout juste âgé de 24 ans. Riedi ne tarit pas d’éloges sur le Bâlois: «Il est jeune, mais il a une connaissance énorme du tennis». Steinegger est à la fois un bon entraîneur et un ami, avec qui il aime s’affronter le soir à Mario Kart sur console.

Un burger, une bière et peut-être Alcaraz

Jeudi, juste après sa qualification sur les courts de l’Université de Roehampton pour le tableau principal de Wimbledon, un homme en costume s’est approché pour lui remettre un écrin vert contenant une plaque argentée. Au dos, on peut lire: «Congratulations on competing at The Championships 2025». «Tout est très raffiné», s'émerveille Riedi, «on se croirait en première classe».

Une fois la qualification acquise, il a pris une pilule contre l’intolérance au lactose par précaution, est sorti en ville avec son entraîneur, et s’est offert «un gros burger et un verre de bière», raconte-t-il deux jours plus tard.

Avant cela, il a visité le site sur lequel il fera ses débuts en Grand Chelem ce lundi. Son adversaire sera Oliver Tarvet (21 ans, 719e mondial), lui aussi issu des qualifications. Ce sera également une première pour le Britannique dans un tournoi majeur.

Le match aura lieu sur le court n°4. Et en cas de victoire, le deuxième tour du Zurichois aura peut-être lieu sur le Centre Court. Car ce qui pourrait suivre mercredi, c'est un match contre le tenant du titre, Carlos Alcaraz.

Mais avant cela, le Zurichois doit régler un petit souci: initialement, il n’avait réservé son hôtel que jusqu’à vendredi. Il a pu prolonger jusqu’à mardi. Il devra le faire à nouveau en cas de victoire au premier tour. C'est un luxe de n’avoir que ce genre de problèmes!

Adaptation en français: Yoann Graber