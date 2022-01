Rogentin et Feuz en forme +++ Hofmann de retour à Zoug

Entraînement de la descente de Wengen: les Suisses dans le coup Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses se sont montrés à l'aise à Wengen lors du premier entraînement en vue des descentes Coupe du monde de vendredi et samedi. Stefan Rogentin et Beat Feuz ont en effet fini 2e et 3e. Le Grison et le Bernois ont respectivement concédé 0''07 et 0''14 sur le meilleur chrono établi par le vétéran italien Christof Innerhofer (37 ans), victorieux sur le Lauberhorn voici neuf ans. Cette première hiérarchie doit cependant être prise avec précaution: de nombreux skieurs n'ont pas recherché les limites lors de cet entraînement disputé dans des conditions idéales et sous un éclatant soleil. Janka de retour Deux autres Suisses, Niels Hintermann (8e) et Carlo Janka (9e), se sont glissés dans le top 10. C'est surtout réjouissant pour le Grison, qui veut entamer sa saison sur la mythique piste où il avait gagné il y a douze ans. Janka avait renoncé à s'aligner à Bormio après les deux entraînements conclus en queue de peloton (61e/62e).

Non vaccinée, Patrizia Kummer passera 21 jours en quarantaine Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Patrizia Kummer se rendra dès cette semaine à Pékin, alors qu'elle n'est pas encore définitivement sélectionnée pour les Jeux olympiques. Elle va y suivre une quarantaine de 21 jours. La championne olympique de snowboard 2014 a choisi de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, pour des raisons personnelles. "Je respecte les règles des autorités et du CIO", a déclaré la Valaisanne, âgée de 34 ans. "Je me concentre pleinement sur mes objectifs sportifs aux JO de Pékin. Je ne peux rien influencer d'autre", a-t-elle ajouté.

National League: Zoug bientôt à nouveau avec Hofmann Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Grégory Hofmann va rejouer à Zoug après la fin de sa brève aventure en NHL avec Columbus Blue Jackets. Le club champion de Suisse en titre l'a confirmé mardi matin. Hofmann (29 ans) pourra griffer la glace avec Zoug dès que toutes les formalités de transfert avec la NHL auront été complétées. Il possède un contrat avec le club jusqu'en 2023. En 99 matches sur deux saisons, Grégory Hofmann avait inscrit 48 buts et donné 54 assists avec la formation zougoise. Raisons familiales Ce retour implique que les champions de Suisse ne pourront plus aligner que quatre joueurs étrangers par match dès la première partie qu'Hofmann disputera. L'international suisse était rentré au pays en décembre pour la naissance de sa fille. Il a choisi de mettre fin à son passage en NHL pour raisons familiales. En 24 matches avec les Blue Jackets, il avait rendu une fiche de 2 buts et 5 assists.

Teichmann battue dès le 1er tour à Adelaide Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jil Teichmann (WTA 37) abordera l'Open d'Australie (17-30 janvier) sans avoir gagné le moindre match dans sa préparation. La gauchère s'est inclinée 1-6 7-6 (7/3) 6-4 devant la qualifiée américaine Lauren Davis (WTA 95) mardi au 1er tour à Adelaide. Tête de série no 7 du tableau, Jil Teichmann avait pourtant le match en main face à une joueuse qui avait été battue en deux sets par la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 42) au 1er tour à Melbourne la semaine passée. Elle a en effet servi pour le gain du match à 6-1 6-5, après avoir déjà mené 6-1 4-3 service à suivre. Jil Teichmann s'est effondrée dans le "money time" de la deuxième manche, perdant neuf points de suite pour se retrouver menée 5/0 dans le tie-break. La Suissesse s'est accrochée dans le set décisif, recollant à 3-3 après avoir perdu son service d'entrée, mais n'est pas parvenue à effacer le break concédé au septième jeu.

Fin de carrière pour la légende Kohei Uchimura Image: KEYSTONE/AP/Vadim Ghirda Longtemps roi de la gymnastique mondiale, Kohei Uchimura a annoncé mardi mettre un terme à sa carrière. Le Japonais avait échoué l'été dernier à Tokyo à remporter un quatrième titre olympique. Kohei Uchimura (33 ans) était brutalement tombé de son trône à Tokyo, chutant dès les qualifications à la barre fixe, l'unique épreuve à laquelle il avait finalement participé. Double champion olympique au concours général individuel (Londres 2012 et Rio 2016), un exploit inédit depuis plus de quarante ans, il avait aussi décroché le titre par équipe aux JO de Rio 2016. Egalement quatre fois médaillé d'argent aux JO, deux fois en 2008 et deux fois en 2012, le Japonais a par ailleurs été champion du monde du concours général six fois de suite entre 2009 et 2015 - un record - et décroché quatre autres titres mondiaux sur cette période (sol, barres parallèles, barre fixe et concours par équipe). Son déclin est venu avec une accumulation de blessure, et c'est diminué physiquement qu'il avait abordé Tokyo-2020. Kohei Uchimura n'avait pas renoncé après cette désillusion, ayant encore participé en octobre dernier aux Championnats du monde 2021 à Kitakyushu. Mais là aussi, son rêve de terminer en apothéose s'est brisé: il était revenu bredouille de cette dernière compétition.

Rentrée convaincante de Bencic Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (WTA 23) a commencé sa saison de manière idéale. La St-Galloise a dominé Beatriz Haddad Maia (WTA 88) 6-3 6-2 mardi au 1er tour du tournoi WTA 500 de Sydney. Forfait la semaine passée à Adelaide en raison d'un timing trop serré après son test positif au Covid-19 subi mi-décembre à Abou Dhabi, Belinda Bencic n'a mis que 70' pour vaincre la qualifiée brésilienne. Elle n'a pas dû faire face à la moindre balle de break dans cette partie, ne perdant que 10 points sur son service. La St-Galloise, qui avait initialement hérité de Barbora Krejcikova (WTA 4) au 1er tour avant que cette dernière ne prenne la place de la tête de série no 1 dans le tableau, sera à nouveau opposée à une qualifiée au 2e tour. Elle se frottera à la Française Océane Dodin (WTA 96) ou à la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 685).

Grégory Hofmann suspendu par les Blue Jackets Image: KEYSTONE/AP/Stephen Brashear Surprise en NHL. Les Blue Jackets ont décidé de suspendre Grégory Hofmann! Le Jurassien bernois, arrivé cette saison pour vivre l'expérience NHL après avoir remporté le titre national avec Zoug, ne retournera pas dans l'Ohio comme l'a expliqué le manager général de la franchise, Jarmo Kekalainen. "Nous avons octroyé la permission à Grégory de faire un pas de retrait pour des motifs personnels et il nous a informés aujourd'hui qu'en raison de ces motifs, il avait décidé de ne pas revenir, a précisé le dirigeant finlandais. Nous sommes bien entendu déçus, mais nous n'avions pas d'autre choix que de le suspendre." Acquis en février dans un échange avec les Carolina Hurricanes, Hofmann avait signé un bail d'un an avec Columbus le 14 juin 2021. Avec les Blue Jackets, il a inscrit deux goals et cinq assists en 24 parties. Il n'a plus griffé la glace depuis le 14 décembre à Vancouver. La femme de l'ancien attaquant de Davos et Lugano attend un heureux événement tout bientôt.

Le Sénégal à la dernière seconde Image: KEYSTONE/EPA De justesse! Le grand favori sénégalais, diminué par le covid, a battu le Zimbabwe (1-0) sur un penalty à la dernière seconde de Sadio Mané, à Bafoussam pour son entrée dans la CAN. Les crocs élimés par le Covid et onze absences, les Lions ont mollement mâchouillé les "Warriors" avant de les croquer sur un penalty consécutif à une main de Kelvin Madzongwe sur une frappe de Pape Gueye. Même privés de onze joueurs, les Lions avaient de la marge, théoriquement, pour digérer les Zimbabwéens. Mais ils ont eu trop tendance à s'en remettre systématiquement à la star Sadio Mané. Le Maroc a lui remporté contre le Ghana (1-0) à Yaoundé le premier choc entre poids lourds de cette CAN grâce à un but de Sofiane Boufal.

Anthony Racioppi signe aux Young Boys Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Gardien titulaire de la Suisse M21 lors de l'Euro 2021, Anthony Racioppi revient au pays. Le portier genevois s'est engagé avec les Young Boys jusqu'à l'été 2025. Agé de 23 ans, Anthony Racioppi est appelé à pallier l'absence de David von Ballmoos, blessé au coude l'automne dernier. L'effort conséquent consenti auprès de Dijon afin de finaliser ce transfert souligne toutefois la volonté des Young Boys d'offrir à Anthony Racioppi un véritable plan de carrière. Formé à Lyon qu'il a rejoint très jeune, Anthony Racioppi a migré à Dijon lors de l'été 2020. Il a gagné sa place de titulaire pour disputer la saison dernière 21 rencontres en Ligue 1. Après la relégation du club, les dirigeants bourguignons avaient fait le choix de recruter un ancien de la maison en la personne de Baptiste Reynet qui évoluait à Nîmes. Le Genevois a toutefois trouvé le temps de s'illustrer avec une performance de choix le 22 novembre lors du derby remporté 3-1 contre Auxerre au cours duquel il avait multiplié les parades. Anthony Racioppi compte 11 sélections en équipe de Suisse M21. A Berne, il trouvera un contexte bien plus favorable qu'à Dijon pour exploiter pleinement son potentiel.

Coup dur pour la Juventus et pour la "Squadra Azzurra" Federico Chiesa: son absence va peser... Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Coup dur pour la Juventus et pour la "Squadra Azzurra": Federico Chiesa a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche dimanche à Rome. L'attaquant s'est blessé lors de la première mi-temps d'une rencontre rocambolesque remportée 4-3 par la Juventus face à la Roma. Il sera opéré ces prochains jours, annonce la Juventus. Sa saison est donc terminée et il ne sera pas à la disposition de Roberto Mancini pour les barrages de la Coupe du monde que l'Italie devra livrer dans deux mois. Agé de 24 ans, Federico Chiesa compte 38 sélections. Lors du dernier Euro qu'il a remporté avec l'Italie, il a marqué lors du huitième de finale contre l'Autriche et lors de la demi-finale face à l'Espagne.

Un juge ordonne la libération immédiate de Novak Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Premier round pour Novak Djokovic à Melbourne ! Un juge a ordonné lundi la libération immédiate de Novak Djokovic du centre de rétention dans lequel il a été placé la semaine dernière. Il s'agit d'une victoire pour le no 1 mondial dans la bataille judiciaire qu'il livre pour entrer en Australie sans être vacciné contre le Covid-19. Un avocat du gouvernement a cependant prévenu que Canberra pouvait encore ordonner l'expulsion de Novak Djokovic, ce qui aurait pour conséquence de lui interdire toute entrée sur le territoire australien pendant trois ans. Ce bras de fer judiciaire a débuté il y a cinq jours avec l'annulation du visa du joueur serbe à son arrivée en Australie pour disputer le premier tournoi Grand Chelem de l'année. Novak Djokovic s'est déjà imposé à neuf reprises à Melbourne. Un dixième succès ferait de lui le seul recordman des victoires en Grand Chelem avec 21 titres.

Viktorija Golubic n'enchaîne pas Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Quart de finaliste la semaine dernière à Melbourne où elle fut battue par la future lauréate Simona Halep, Viktorija Golubic n'a pas su enchaîner. Elle est tombée d'entrée à Adelaide. 42e joueuse mondiale, la Zurichoise s'est inclinée 5-7 6-4 6-3 devant Marketa Vondrousova (WTA 34), la finaliste du tournoi olympique face à Belinda Bencic. Le dos au mur à 4-4 au deuxième set, la Tchèque a su élever le niveau de son jeu dans le "money time" pour signer une seconde victoire de rang face à Viktorija Golubic. Elle l'avait battue en novembre dernier lors de la Fed Cup à Prague. Au troisième set, Viktorija Golubic a galvaudé trois balles de break, dont une lors du dernier jeu, qui auraient pu lui permettre de revenir dans le match. Mais malgré cette défaite sur le fil, elle peut aborder l'Open d'Australie avec un certain optimisme. Avec le niveau de jeu qu'elle a présenté à Melbourne, elle peut nourrir de réelles ambitions à condition bien sûr que le tirage au sort qui sera effectué ce jeudi l'épargne. Jil Teichmann (WTA 37) sera, pour sa part, en lice mardi. Tête de série no 7 du tableau, elle affrontera l'Américaine Lauren Davis (WTA 95) qui est sortie des qualifications. Les deux joueuses s'affronteront pour la première fois.

Clint Capela sur le flanc Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Sans Clint Capela touché à la cheville, Atlanta a conclu son plus long "roadtrip" de la saison sur une défaite: les Hawks se sont inclinés 106-93 à Los Angeles face aux Clippers. Blessé vendredi lors de la défaite concédée devant les Lakers, Clint Capela n'était pas rétabli pour ce sixième et dernier match de cette tournée. Le Genevois espère retrouver les parquets mercredi lors de la venue de Miami. Toujours privés de Paul George blessé au coude droit, les Clippers ont forcé la décision dans le premier quarter avec un partiel de 15-4 qui leur a permis de prendre les commandes de la rencontre. Atlanta s'est incliné ainsi pour la quatrième fois lors de ses six matches de rang à l'extérieur pour ne figurer qu'au 12e rang de la Conférence Est. On rappellera que les Hawks avaient disputé la finale de cette Conférence face à Milwaukee au printemps dernier... Klay Thompson 941 jours après A noter enfin le retour gagnant sur les parquets de Klay Thompson après une absence de plus de deux ans et demi en raison de deux graves blessures. A San Francisco, Klay Thompson a inscrit 17 points pour un temps de jeu de 20 minutes lors du succès 96-82 de Golden State face à Cleveland. Klay Thompson n'avait plus joué depuis... 941 jours. Il s'était blessé au genou gauche lors du match VI de la finale 2019 perdue par Golden State devant Toronto. En novembre 2020, il était ensuite victime d'une rupture du tendon d'Achille.

Open d d'Australie: début de l'audience consacrée à Novak Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker L'audience en ligne concernant l'affaire Novak Djokovic s'est ouverte lundi. Le Serbe joue ses chances de participer à l'Open d'Australie. Il veut convaincre la justice locale qu'il a eu le Covid en décembre et que cela suffit à le dispenser de la vaccination obligatoire. Le n.1 mondial, 34 ans, s'est vu retirer son visa à son arrivée en Australie la semaine dernière pour ne pas avoir prouvé qu'il était vacciné contre le Covid-19 ou qu'il avait une raison médicale solide pour ne pas se faire vacciner. Il devait assister à l'audience depuis le centre de rétention pour étrangers de Melbourne où il est retenu depuis jeudi. La procédure a été brièvement retardée lundi, après un problème informatique dù à un trop grand nombre de connexions pour assister à la retransmission en ligne. "On m'informe maintenant que l'audience a commencé. Le tribunal s'efforce de rectifier la situation. Toutes nos excuses", a déclaré le porte-parole de la Cour fédérale Bruce Phillips. Le juge a poursuivi l'audience sans retransmission publique en direct et l'équipe d'avocats du sportif a présenté ses arguments. Quelle que soit la décision, un appel de l'une ou l'autre partie pourrait toutefois prolonger le séjour de Djokovic dans ce centre de rétention. Le temps presse Personne à l'exception du personnel n'est autorisé à entrer ou sortir de l'établissement, situé dans un ancien hôtel, où sont également détenus 32 migrants, pris dans le système d'immigration australien, certains depuis des années. Par le passé, les conditions d'accueil dans ce bâtiment ont été critiquées. Pour Djokovic, le temps presse à huit jours de l'Open d'Australie (17-30 janvier), où il ambitionne de s'offrir un 21e tournoi du Grand Chelem, ce qui le placerait au sommet de l'histoire du tennis, devant ses deux rivaux historiques, Roger Federer et Rafael Nadal. Samedi, les avocats du N.1 mondial ont affirmé dans un document déposé auprès du tribunal fédéral qu'il avait été testé positif au Covid-19 le 16 décembre 2021. Djokovic a cependant assisté à deux événements publics à Belgrade, sans masque, le jour-même et le lendemain de ce test, selon différentes publications sur les réseaux sociaux. Motif d'exemption La fédération australienne de tennis lui a accordé une exemption, au motif de cette infection en décembre, pour participer au premier Grand Chelem de la saison, après que sa demande a été approuvée par deux panels médicaux indépendants, ont souligné ses avocats. Mais à son arrivée en Australie, dans la nuit de mercredi à jeudi, les autorités fédérales lui avaient refusé l'entrée, estimant que ses motifs d'exemption ne remplissaient pas les conditions d'entrée sur le territoire. Le gouvernement australien insiste sur le fait qu'une récente infection ne compte comme une exemption que pour les résidents, et non pour les ressortissants étrangers qui tentent d'entrer dans le pays. Djokovic "n'est pas vacciné", soulignent encore les avocats de l'Australie dans leurs conclusions rendues publiques dimanche. "Cette demande de visa doit être refusée", plaident-ils. Les étrangers sont toujours interdits de voyage en Australie, et ceux qui sont autorisés à entrer doivent être complètement vaccinés ou avoir une exemption médicale.