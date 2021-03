Sport

Le plus grand palmarès du foot suisse prend sa retraite



A 35 ans, Lara Dickenmann a annoncé sa volonté de quitter les terrains l'été prochain. Hommage à celle qui a connu une carrière XXL avec 28 titres collectifs, un record hommes et femmes confondus.

Lara Dickenmann prend sa retraite. Non, vous n'avez pas compris: Lara Dickenmann prend sa retraite! Le plus grand palmarès du football suisse. Six finales de Ligue des Champions, dont deux victoires, quinze couronnes nationales – en Suisse, en France et en Allemagne – et onze coupes glanées au passage. Les chiffres ont de quoi faire tourner la tête.

Au total, la native de Kriens (LU) a remporté 28 titres dans sa carrière. Pour vous donner une idée, Xherdan Shaqiri, le footballeur helvétique le plus décoré collectivement, n'affiche «que» 19 trophées dans sa vitrine. Sans oublier de préciser que Lara Dickenmann est la plus sélectionnée en équipe de Suisse, hommes et femmes confondus, avec 135 capes.



A 35 ans, l'ancienne joueuse du SC Kriens, du FC Zurich, de l'Olympique Lyonnais et du Vfl Wolfsburg a donc choisi de mettre un terme à sa carrière l'été prochain. Evoluant depuis cinq ans en Allemagne, la milieu de terrain a été gênée par de nombreuses blessures ces dernières saisons et a fini par perdre sa place de titulaire.

«Le feu pour le football brûle toujours en moi. Malgré tout, je sens que c’est le bon moment pour mettre un terme à ma carrière», a-t-elle déclaré jeudi à la SRF (en allemand). Merci et bravo.

