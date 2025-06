L'US Open veut booster le tennis avec une nouvelle formule

Les paires déjà inscrites (dans l'ordre de leur classement)

1. Emma Navarro (USA) et Jannik Sinner (ITA)

2. Zheng Qinwen (CHN) et Jack Draper (GBR)

3. Jessica Pegula (USA) et Tommy Paul (USA)

4. Jasmine Paolini (ITA) et Lorenzo Musetti (ITA)

5. Elena Rybakina (KAZ) et Taylor Fritz (USA)

6. Mirra Andreeva (RUS) et Daniil Medvedev (RUS)

7. Madison Keys (USA) et Frances Tiafoe (USA)

8. Aryna Sabalenka (BLR) et Grigor Dimitrov (BUL)

9. Iga Swiatek (POL) et Casper Ruud (NOR)

10. Paula Badosa (ESP) et Stefanos Tsitsipas (GRE)

11. Emma Raducanu (GBR) et Carlos Alcaraz (ESP)

12. Belinda Bencic (SUI) et Alexander Zverev (GER)

13. Olga Danilovic (SRB) et Novak Djokovic (SRB)

14. Taylor Townsend (USA) et Ben Shelton (USA)

15. Sara Errani (USA) et Andrea Vavassori (USA)

16. Naomi Osaka (JPN) et Nick Kyrgios (AUS)