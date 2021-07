Suspendu pour dopage, le Suisse Kariem Hussein ne disputera pas les JO

«Mouton!», «Egoïste!»: Comment ne pas haïr ses proches à cause du vaccin?

Le débat bouillant sur la vaccination contamine nos relations, et même les plus intimes. Comment s'en sortir quand on veut préserver nos liens avec ceux qui nous sont chers? Une médiatrice nous donne ses conseils.

«Tu n’es qu’un égoïste, papa!» «Et toi un mouton!» Un mot, six lettres et la bonne ambiance part en cacahuètes. Qui sème le vaccin récolte la tempête. Dans les repas de famille, sur les groupes WhatsApp, entre les bières des apéros, le débat autour de la piqûre allume les passions et éteint la paix de nos relations. Sans épargner celles qui nous sont les plus chères.

Mais comment diable s’en sortir si l’on souhaite continuer de parler à ceux que nous aimons et qui ont un avis divergente du …