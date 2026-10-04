Roman Josi (à gauche) et Jonas Siegenthaler vont vivre une nouvelle saison en Amérique du Nord. image: watson

Ces 13 Suisses veulent briller en NHL: voici combien ils gagnent

La nouvelle saison du meilleur championnat au monde, en hockey sur glace, a débuté mardi. Treize Helvètes sont sous contrat avec l'une des 32 équipes, avec des perspectives et salaires très variables. Tour d'horizon.

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Roman Josi (Nashville Predators)

A désormais 36 ans, Roman Josi ne fait plus partie des tout meilleurs défenseurs de la plus prestigieuse ligue du monde. Mais il reste sans aucun doute l'un de ces joueurs cadres qui exercent une influence déterminante sur les résultats de leur équipe. Le capitaine des Nashville Predators veut ramener son équipe en play-offs. Après une dernière saison décevante, la tâche ne sera pas simple, d'autant que la concurrence à l'Ouest semble s'être renforcée plutôt qu'affaiblie. Son salaire est de 9 millions de dollars par saison (environ 7,5 millions de francs suisses).

Roman Josi (à gauche) dans un duel avec la star du Minnesota Kirill Kaprizov. image: Marc Humphrey

Nico Hischier (New Jersey Devils)

Le Haut-Valaisan a vécu, à l'image de Roman Josi à Nashville, une saison 2025/2026 difficile avec son équipe. Dans le New Jersey aussi, les attentes étaient élevées au début de l'exercice, avant que la réalité ne rattrape rapidement les Devils. Cet été, Hischier a prolongé de manière anticipée son contrat de cinq ans. Avec un salaire annuel de 11,7 millions de dollars (9,7 millions de francs suisses), le capitaine deviendra à partir de l'été 2027 le joueur le mieux payé de son équipe. Il devra donc assumer encore davantage de responsabilités, avec l'attente de voir les Devils retrouver les play-offs.

Timo Meier (New Jersey Devils)

Avec seulement 44 points en 77 matchs, l'Appenzellois a livré la saison dernière l'un des exercices statistiquement les moins aboutis de ses dix années de carrière en NHL. Au vu de son généreux salaire (8,8 millions de dollars – 7,3 millions de francs suisses), ce bilan constitue une déception et Meier a donc lui aussi contribué aux problèmes rencontrés par les Devils. Le joueur de 29 ans devra, comme toute l'équipe, nettement hausser son niveau si les Devils veulent de nouveau avoir leur mot à dire dans la course aux play-offs.

Kevin Fiala (Los Angeles Kings)

La grave blessure à la jambe subie par Kevin Fiala en février aux Jeux olympiques de Milan, lors du match contre le Canada, handicape toujours le Suisse oriental plus de six mois plus tard, après une nouvelle intervention chirurgicale en septembre. Le joueur de 30 ans devrait manquer le début de saison avec les Kings. Une fois rétabli, Fiala fera sans aucun doute partie des joueurs cadres de son équipe, qui compte parmi les candidates aux play-offs. Son salaire: 7,875 millions de dollars (6,54 millions de francs suisses).

Janis-Jerome «JJ» Moser (Tampa Bay Lightning)

A la fin de l'année dernière, le Seelandais a franchi une étape majeure de sa carrière en signant avec le Tampa Bay Lightning un contrat de huit ans d'une valeur totale supérieure à 54 millions de dollars (45 millions de francs suisses). Moser fait ainsi incontestablement partie des titulaires de cette équipe de Floride qui figure «éternellement» parmi les prétendantes au titre. L'arrivée de John Carlson devrait certes légèrement réduire son rôle, mais l'entraîneur de Tampa, Jon Cooper, trouvera toujours suffisamment de temps de glace pour le joueur de 26 ans.

«JJ» Moser célèbre l'un de ses buts pour le Lightning de Tampa Bay. image: Chris O'Meara

Lian Bichsel (Dallas Stars)

Le Soleurois entame sa troisième saison en NHL, ce qui signifie également que son «contrat de rookie» (2,75 millions de dollars sur trois ans) arrivera à échéance l'été prochain. Bichsel s'apprête donc à vivre une saison charnière. Au sein des Dallas Stars, qui comptent parmi les principaux prétendants au titre, l'imposant défenseur peut être certain de sa place de titulaire. Une prolongation anticipée à de très bonnes conditions ne constituerait pas une surprise. Si cela devait se produire, un retour en équipe de Suisse pourrait même devenir envisageable en cas d'élimination rapide des Stars lors des play-offs au printemps prochain.

Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)

Dans des circonstances normales, l'imposant défenseur fera partie des titulaires de la défense des Devils et tentera d'y accomplir son travail de la manière la plus sobre possible. Avec son salaire annuel de 3,4 millions de dollars (2,83 millions de francs suisses), le Zurichois de 29 ans fait presque partie des joueurs bon marché en NHL, où la spirale salariale ne connaît actuellement qu'une direction: vers le haut.

Pius Suter (St. Louis Blues)

Cette saison, rien de moins que la poursuite de sa carrière en NHL pourrait être en jeu pour Pius Suter. Son contrat de deux ans (8,25 millions de dollars au total) avec les St. Louis Blues arrive à échéance. Il n'est pas exclu que son équipe, qui ne figure certainement pas parmi les candidates les plus souvent citées pour une place en play-offs, transfère à un moment donné ce précieux centre, qui est aussi utile dans le travail défensif, dans le cadre d'un échange. Suter devra dans tous les cas faire ses preuves s'il veut recevoir de nouvelles offres de NHL l'été prochain. Le Zurichois a en tout cas largement le niveau pour occuper un rôle taillé sur mesure pour lui dans la meilleure ligue du monde.

Pius Suter joue également pour décrocher un nouveau contrat en NHL. image: Connor Hamilton

Nino Niederreiter (Winnipeg Jets)

Ce qui vaut pour Pius Suter vaut également pour Nino Niederreiter. Lors de la saison qui débute, il devra montrer qu'il mérite de nouvelles opportunités dans la meilleure ligue du monde. Contrairement à Suter, le Grison affiche quatre années de plus au compteur. Son genou lui a en outre causé des problèmes récemment. Lorsqu'il est en bonne santé, Niederreiter reste un joueur intéressant pour n'importe quelle équipe de NHL. Eventuellement même pour un prétendant au titre qui pourrait s'attacher ses services via un échange. Winnipeg devrait avoir du mal à décrocher sa place en play-offs. Son salaire: 4 millions de dollars par saison, soit 3,32 millions de francs suisses.

Akira Schmid (Florida Panthers)

Ce fut l'un des transferts les plus étonnants de l'été dernier: pendant longtemps, il n'était même pas certain que la carrière de l'Emmentalois se poursuivrait en NHL. Mais Schmid a finalement signé un contrat de deux ans avec les Florida Panthers, les grands favoris pour le titre en NHL. Le gardien de 26 ans devra clairement endosser le rôle de numéro 2 derrière le Suédois Jacob Markström. Au vu de l'immense opportunité de pouvoir soulever la Coupe Stanley au bout du compte, les perspectives restent malgré tout très réjouissantes pour l'imposant gardien. Son salaire: 2 millions de dollars par saison (1,66 million de francs suisses).

Les autres: Attilio Biasca, Théo Rochette et Leon Muggli

Les trois jeunes Suisses n'ont pas passé le cut au sein de leurs équipes respectives de NHL et devront donc commencer la saison dans leur équipe-ferme, en AHL. Attilio Biasca (Boston Bruins) comme Théo Rochette (Detroit Red Wings) devront attendre leur chance de disputer un match de NHL. Rien ne garantit qu'elle se présentera un jour. Cela vaut également pour le défenseur Leon Muggli (Washington Capitals).

Philipp Kurashev (sans équipe)

Après six années en NHL, le hockeyeur qui fêtera bientôt ses 27 ans risque désormais de voir sa carrière dans la meilleure ligue du monde prendre fin. L'international suisse attend toujours une offre. Ses chances de trouver une place dans l'une des 32 équipes de NHL diminuent de jour en jour, d'autant qu'il n'a pas réussi à convaincre les San Jose Sharks de lui accorder de nouvelles opportunités la saison dernière. Il est tout à fait possible que le Bernois évolue bientôt en National League suisse. Selon la NZZ, Davos, Zoug et Lausanne seraient intéressés par ses services.

Adaptation en français: Yoann Graber