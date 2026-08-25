La hausse des prix des abos à Gottéron «n'est pas liée au titre»
Le 18 mai dernier, Fribourg-Gottéron annonçait une hausse des prix de ses abonnements places assises, «pour la première fois depuis 2020». Une décision qui a fait grincer des dents les fans. Beaucoup y ont sans doute vu de l'opportunisme, le club ayant fêté son premier titre national deux semaines plus tôt.
Or, dans un article de La Liberté publié ce lundi, le directeur général de Gottéron, John Gobbi, assure que «la hausse n’est pas liée au titre obtenu». Il précise:
Par rapport au timing de ce changement mi-mai, Gobbi explique:
La Liberté rappelle que les augmentations par rapport à la saison passée, selon les secteurs, vont de 6,06 à 26,26%. Par exemple, pour le secteur 4, cela correspond à une hausse de 260 francs, soit de 990 à 1 250 francs. Le média fribourgeois ajoute:
L'abonnement en places debout change aussi de prix: de 490 à 520 francs. Mais selon John Gobbi, il ne s'agit pas d'une vraie augmentation. «En plus des 490 francs, il y avait auparavant 30 francs de charges qui n’étaient pas intégrées dans le prix, ce qui est désormais le cas». Le boss des Dragons affirme:
Toujours dans La Liberté, Gobbi explique que cette hausse globale des abonnements en places assises est due à l’«expérience» BCF Arena. Une enceinte très moderne qui, en plus, accueille un club qui est monté en puissance ces dernières saisons.
Les billets de match seront eux aussi plus chers, à cause de l'indexation. Mais que les fans se rassurent: le prix de la bière, lui, ne montera pas, assure le CEO de Gottéron.
Il précise aussi que les recettes supplémentaires liées à la hausse des prix ne serviront pas à acheter un septième joueur étranger. «Par contre, nous avons revu les budgets à la hausse. Pas seulement celui de la première équipe, mais également ceux des Ladies et des juniors».
De quoi viser un deuxième sacre cette saison. Et assurément dans une patinoire pleine – les Dragons jouent tous leurs matchs à guichets fermés depuis septembre 2023 –, malgré cette augmentation des prix des abos.
(yog)