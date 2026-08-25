Les fans fribourgeois doivent payer plus cher cette saison pour voir leur équipe de cœur. image: keystone/gotteron.ch

La hausse des prix des abos à Gottéron «n'est pas liée au titre»

Fribourg-Gottéron a monté le prix de ses abonnements de saison pour la première fois en six ans. Son directeur général explique que le sacre des Dragons n'est pas la cause de cette augmentation.

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Le 18 mai dernier, Fribourg-Gottéron annonçait une hausse des prix de ses abonnements places assises, «pour la première fois depuis 2020». Une décision qui a fait grincer des dents les fans. Beaucoup y ont sans doute vu de l'opportunisme, le club ayant fêté son premier titre national deux semaines plus tôt.

Or, dans un article de La Liberté publié ce lundi, le directeur général de Gottéron, John Gobbi, assure que «la hausse n’est pas liée au titre obtenu». Il précise:

«La décision est stratégique. Elle avait été prise avant le titre, avant les play-off»

Par rapport au timing de ce changement mi-mai, Gobbi explique:

«Nous ne pouvions pas le faire pendant la saison ou avant les play-off. Nous l’avons fait en lançant la campagne de réabonnement»

Le 30 avril à Davos, Gottéron est devenu champion de Suisse pour la première fois. image: keystone

La Liberté rappelle que les augmentations par rapport à la saison passée, selon les secteurs, vont de 6,06 à 26,26%. Par exemple, pour le secteur 4, cela correspond à une hausse de 260 francs, soit de 990 à 1 250 francs. Le média fribourgeois ajoute:

«Pour la première fois de l’histoire de Gottéron, le premier prix pour un abonnement en place assise dépasse 1 000 francs (1 050, alors qu’il était de 990 précédemment) et le club se retrouve dans les plus chers du pays.»

L'abonnement en places debout change aussi de prix: de 490 à 520 francs. Mais selon John Gobbi, il ne s'agit pas d'une vraie augmentation. «En plus des 490 francs, il y avait auparavant 30 francs de charges qui n’étaient pas intégrées dans le prix, ce qui est désormais le cas». Le boss des Dragons affirme:

«Nous n’avons pas augmenté l’abonnement debout, car c’est un club populaire»

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Toujours dans La Liberté, Gobbi explique que cette hausse globale des abonnements en places assises est due à l’«expérience» BCF Arena. Une enceinte très moderne qui, en plus, accueille un club qui est monté en puissance ces dernières saisons.

«Elle (l'expérience) est différente que dans d’autres stades. Notre offre se situe dans les meilleures»

Les billets de match seront eux aussi plus chers, à cause de l'indexation. Mais que les fans se rassurent: le prix de la bière, lui, ne montera pas, assure le CEO de Gottéron.

Il précise aussi que les recettes supplémentaires liées à la hausse des prix ne serviront pas à acheter un septième joueur étranger. «Par contre, nous avons revu les budgets à la hausse. Pas seulement celui de la première équipe, mais également ceux des Ladies et des juniors».

De quoi viser un deuxième sacre cette saison. Et assurément dans une patinoire pleine – les Dragons jouent tous leurs matchs à guichets fermés depuis septembre 2023 –, malgré cette augmentation des prix des abos.

(yog)