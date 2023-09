Ce tournoi de tennis a un gros problème et ça énerve Wawrinka

Le tournoi ITF d'Albuquerque offre des conditions de jeu catastrophiques aux joueurs. L'un d'eux s'en est publiquement plaint et a eu le soutien de Stan Wawrinka.

Le rouge vif des courts d'Albuquerque aux Etats-Unis attirent l'œil et donne franchement envie d'aller taper quelques balles dessus. Mais la motivation a de quoi vite disparaître une fois sur les terrains. Et pour cause: ils sont tout simplement injouables!

Des conditions inacceptables pour un tournoi, d'autant plus quand il accueille des professionnels (il s'agit d'un tournoi de la catégorie «Futures», la troisième division après les événements ATP et les Challengers). C'est le Britannique Finn Bass (1440e mondial), engagé dans le tableau, qui s'en est publiquement indigné jeudi. Il a posté des vidéos sur le réseau social X où l'on constate qu'il n'y a presque aucun rebond. La balle s'écrase même sur le sol en dur après le deuxième impact.

La preuve en vidéo Vidéo: twitter

Le tennisman a accompagné sa publication avec ce message, en taguant la fédération internationale de tennis (ITF) et celle des Etats-Unis, organisatrices de l'événement:

«Faites mieux... @ITFTennis @usta. Conditions complètement inacceptables ici au M15 d'Albuquerque. On peut évidemment voir que les courts ne sont pas jouables de quelque manière que ce soit. Absolument aucun respect ou souci du bien-être des joueurs et de l'argent que nous dépensons pour participer à ces tournois»

Le Britannique précise dans un commentaire sous sa publication qu'il n'est pas possible d'utiliser les autres terrains sur place, ni à l'extérieur ni à l'intérieur, la faute à des fissures et bosses sur les premiers et à un éclairage insuffisant sur les seconds...

Le tennisman a trouvé un soutien de poids en la personne de Stan Wawrinka. La star suisse a repartagé sur son propre compte la publication de Bass avec la légende: «Aucun commentaire, l'ITF?», accompagnée d'un emoji qui se tape le front.

Pourtant, le Vaudois ne dispute pas ce tournoi d'Albuquerque. Il a perdu jeudi à des milliers de kilomètres de là, au premier tour du tournoi ATP d'Astana au Kazakhstan (défaite en trois manches face à l'Américain Marcos Giron).

Mais les fans de tennis apprécieront la classe du vainqueur de trois titres du Grand Chelem de s'enquérir des conditions de travail de ses collègues aux CV nettement moins prestigieux. La situation à Albuquerque nous rappelle que ceux-ci, pourtant professionnels, évoluent dans l'anonymat, loin des projecteurs, des paillettes et de la gloire. (yog)