Wawrinka n'ira pas en finale à Diriyah

Stan Wawrinka a eu sa chance en début de match face au Russe, se procurant quatre balles de break à 3-2 en sa faveur. Mais il n'a pas su saisir sa chance, et a perdu son propre service dans le neuvième jeu . Le Vaudois s'est accroché dans la deuxième manche, effaçant un break concédé d'entrée en recollant à 1-1, mais il a lâché une ultime fois son service dans le cinquième jeu. (ats/mndl)

Même si son premier match s'était disputé au meilleur des trois «super tie-breaks», il a disputé une partie de plus que Daniil Medvedev jeudi .

Le parcours de Stan Wawrinka à la Diriyah Tennis Cup s'est achevé ce vendredi. Vainqueur de Matteo Berrettini (ATP 16) et d'Andrey Rublev (ATP 8) jeudi au cours du tournoi exhibition en Arabie saoudite, le Vaudois n'a pas pu enchaîner un troisième succès en l'espace de 24 heures.

L'équipe de Suisse va avoir la gueule de bois demain. Battue, ou plutôt corrigée par le Portugal, la Nati a sombré durant la seconde mi-temps. Résultat 6-1 et les Twittos qui se déchaînent. Extraits.

L'info de la soirée était la présence de Ronaldo sur le banc, vous allez me dire: «Mais comment va faire le Portugal sans CR7?» Eh bien, les hommes de Santos ont montré qu'il n'y avait pas que Ronaldo dans la vie. Il y avait aussi Ramos le p'tit jeune, Pepe le vieux, Guerreiro et Leao. Bref, il ne manquait plus que le gardien.