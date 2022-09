Federer annonce sa retraite

Roger Federer a annoncé sa fin de carrière. «Je connais les limites de mon corps et mes capacités», a affirmé l'homme de 41 ans sur Instagram.

Roger Federer met un terme à sa carrière à 41 ans. Sur son compte Instagram, le Bâlois précise qu'il va encore disputer la Laver Cup à Londres la semaine prochaine avant de prendre congé de son sport.

Vidéo: watson

L'homme aux 20 titres du Grand Chelem précise que les trois dernières années ont été éprouvantes sur le plan physique avec plusieurs blessures et des opérations. Il est donc normal de s'arrêter après plus de 1500 parties disputées et 24 ans passés sur le circuit.

«J'ai travaillé dur pour revenir à mon meilleur niveau et être compétitif. Mais je connais aussi les limites de mon corps et mes capacités. Et les derniers rappels de mon corps ont été clairs» Roger Federer

Le Bâlois termine sa lettre en écrivant: «Et finalement à toi tennis, je t'aime et je ne te quitterai jamais». (jah/ats)