Des milliers de fans d'Ambri chantent à la Coupe Spengler: frissons!

Ils ont entonné la fameuse Montanara pour célébrer la victoire de leur équipe contre Örebro lundi après-midi. De quoi donner la chair de poule! Le président du club avait les larmes aux yeux dans les tribunes.

Même derrière la TV, on a eu les frissons. Les fans d'Ambri-Piotta ont été fidèles à leur réputation, ce lundi après-midi à la Coupe Spengler de Davos. Pendant la dernière minute de la victoire des leurs contre Örebro (5-2), ils ont déplié leurs écharpes, tenues à bout de bras, et se sont époumonés sur la Montanara, le légendaire hymne du club léventin. Quasiment toute la patinoire davosienne, comble, était recouverte de bleu et blanc.

Même le président du club, Filippo Lombardi, a chanté à tue-tête, les larmes aux yeux. Ces moments forts en émotions rappellent ceux de 2019, année de la première apparition d'Ambri à la Coupe Spengler, quand les fans tessinois, venus par milliers dans la station grisonne, avaient déjà laissé un souvenir impérissable. L'ex-joueur d'Ambri Michael Ngoy avait avoué, plus tard, que ces moments avaient été les plus marquants de sa carrière.

On l'imagine aisément. Et franchement, ça fait très plaisir de retrouver ce légendaire tournoi – dont les éditions 2020 et 2021 ont dû être annulées à cause du Covid-19 – avec pareille ambiance! Les fans léventins et leur passion risquent d'affluer encore plus nombreux à Davos ces prochains jours si leur équipe réalise un bon parcours. C'est en tout cas bien parti! On se réjouit déjà. (yog)