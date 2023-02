Marcin Oleksy remporte le Prix Puskas 2022 Vidéo: twitter

Vidéo

Un footballeur amputé d'une jambe remporte le prestigieux Prix Puskas

Marcin Oleksy (35 ans) a reçu le trophée de la Fifa qui récompense le plus beau but de l'année 2022. Son goal est un chef-d'œuvre.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Le Prix Puskas 2022 a récompensé bien plus qu'un but cette année. En ayant été attribué au footballeur polonais handisport Marcin Oleksy, il rend hommage au courage de cet homme de 35 ans et à celui de toutes les personnes handicapées.

En 2010, un camion a foncé sur le joueur du Warta Poznan, alors ouvrier qui rebouchait un trou sur la route. Cet accident lui a coûté la jambe gauche. Gardien de but talentueux de 23 ans, il n'a alors plus touché un ballon durant les sept premières années qui ont suivi ce drame. Mais c'est en jouant avec son fils que la flamme est revenue. Il s'est alors inscrit dans une équipe handisport. Pour le plus grand plaisir de tous les fans de foot, qui ont donc pu admirer son incroyable but contre Stal Rzeszow le 6 novembre dernier.

Sur un centre, le Polonais, qui joue avec des béquilles, a claqué un retourné acrobatique des plus spectaculaires qui a terminé dans le petit filet, laissant le gardien adverse sans réaction. Sur son site, la Fifa résume ce moment de grâce en ces termes:

«Le geste du Polonais combine tout à la fois puissance athlétique, pouvoir d'imagination et subtilité technique»

Le formidable but de Marcin Oleksy en vidéo Vidéo: twitter

Marcin Oleksy, qui a été élu par des votants du monde entier et un panel d'experts, a reçu sa récompense lundi soir à Paris lors de la soirée «The Best» organisée par la Fifa. Il a donc pu côtoyé les superstars Lionel Messi (élu meilleur joueur de l'année) ou Kylian Mbappé. Le Polonais n'y croyait toujours pas:

«Les camarades de classe de mon fils lui ont dit: "On a vu ton papa en photo avec Kylian Mbappé, il est célèbre maintenant!" Je crois qu'ils veulent que je leur signe des autographes. Je n'arrive toujours pas à croire que mon nom figure dans la même liste que tant de joueurs, tant de superstars»

Marcin Oleksy n'a pas manqué de saluer ses collègues du football pour handicapés, avec un hommage appuyé:

«Je suis tellement heureux pour la discipline. J'ai l'impression que je ne suis pas le seul auteur de ce but mais que c'est toute la famille du football pour amputés qui l'a inscrit.»

Tout simplement la classe, sur et hors du terrain!