La NBA prend exemple sur le hockey

La ligue de basket-ball la plus prestigieuse au monde souhaite s'inspirer de la NHL pour son prochain All-Star Game.

Le All-Star Game NBA est en perte de vitesse. La preuve: seules les éditions 2023, 2024 et 2025 ont rassemblé moins de six millions de téléspectateurs. Ils étaient très exactement 4,7 millions devant leur poste de télévision cette saison, soit la deuxième audience la plus faible.

Le show organisé en février à San Francisco devait pourtant relancer l'événement, grâce à son format original: un mini-tournoi réunissant quatre équipes, avec des matchs disputés en 40 points.

Force est de constater que ces nouveautés n'ont pas convaincu, le All-Star Game 2025 ayant enregistré une baisse d'audience par rapport à l'édition 2024, qui marquait le retour du match historique opposant les meilleurs joueurs de la conférence Est à ceux de la conférence Ouest, après plusieurs années lors desquelles le Team LeBron a affronté les équipes emmenées par Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant ou Steph Curry.

Et pendant que la NBA organisait son All-Star Weekend délaissé, la NHL, elle, présentait au même moment sa première Confrontation des 4 nations, qui a connu un vif succès en remplacement du traditionnel All-Star Game de la NHL. Pour rappel, ce tournoi a impliqué des sélections du Canada, des Etats-Unis, de la Suède et de la Finlande, uniquement composées de joueurs évoluant dans la ligue nord-américaine.

Rien qu'aux Etats-Unis, la finale Canada-USA a été vue par 9,3 millions de téléspectateurs, soit un record pour un match de hockey sur glace sur la chaîne ESPN. De l'autre côté de la frontière, 7,3 millions de Canadiens ont suivi cette partie.

Bien sûr, le fait que Donald Trump ait réitéré juste avant le début du tournoi ses intentions de faire du Canada le 51e Etat des Etats-Unis a donné à cette finale un caractère spécial. Il y avait eu quelques jours auparavant un premier affrontement au tour préliminaire, marqué par la bronca du public montréalais durant l'hymne américain et par plusieurs bagarres sur la glace, au coup d'envoi de la rencontre.

Mais ce contexte n'explique pas à lui seul l'intérêt des passionnés de hockey pour la Confrontation des 4 nations. Sportivement, aucun Canada-USA n'avait été disputé depuis trois ans. Une éternité quand on connaît la rivalité sur la glace entre ces deux pays. En prime, les équipes conviées disposaient de leurs meilleurs joueurs, ce qui est loin d'être le cas lors du Championnat du monde annuel, boudé par les hockeyeurs de NHL. Enfin, la présence de la Suède et de la Finlande a permis à la ligue de mieux impliquer le public du Vieux Continent.

Ces deux derniers points n'ont pas échappé à la NBA, qui assure réfléchir à un format similaire à celui de la NHL pour son All-Star Game. Cela devrait se traduire par une rencontre Etats-Unis-Reste du monde dès le prochain match des étoiles, avant peut-être un tournoi regroupant des équipes nationales ou continentales.

«On envisage des formats qui s’appuient sur cette idée de matchs internationaux, en explorant le concept des Etats-Unis contre le reste du monde, et en allant jusqu’à reprendre les mini-tournois que nous avons expérimentés à San Francisco, en les adaptant peut-être davantage à une logique de nations ou de régions», a déclaré Byron Spruell, président des opérations de la ligue nord-américaine, à l'agence Associated Press.

Une vision que le président de la NBA Adam Silver a confirmé dans les colonnes de The Athletic. «Compte tenu du vif intérêt que suscitent les compétitions internationales de basket-ball, nous discutons de concepts visant à ce que les joueurs représentent leur pays ou leur région, au lieu des formats plus traditionnels que nous avons utilisés par le passé», a-t-il fait savoir.

Précisons qu'à l'heure actuelle, 25% des joueurs de NBA sont nés hors des Etats-Unis, dont de nombreuses stars telles que Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic ou encore Victor Wembanyama. Cela fait aussi depuis 2018 que le MVP de la saison régulière n'est pas un joueur américain. Voilà qui devrait convaincre encore davantage les dirigeants de la NBA de se tourner vers un nouveau modèle de All-Star Game.