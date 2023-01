Vidéo: twitter

Une ex-star du foot craque et insulte l'arbitre dans un match de charité

Lukas Podolski – champion du monde 2014 avec l'Allemagne – était furax contre l'arbitre et a écopé d'un carton rouge lors d'un tournoi organisé pour la bonne cause, dont il est le parrain.

On avait presque oublié que Lukas Podolski est encore footballeur professionnel. Mais rassurez-vous, l'ex-star du Bayern Munich et d'Arsenal (37 ans) n'a rien perdu de son esprit de compétition. Il l'a prouvé dimanche en s'embrouillant méchamment avec l'arbitre lors d'un... tournoi de charité en salle, près de Cologne. Dont il est, qui plus est, l'un des organisateurs et le parrain!

L'ancien attaquant de la Mannschaft (130 sélections, 49 buts) a complètement craqué lors de la demi-finale qui opposait son équipe polonaise, le Gornik Zabrze, au pensionnaire de D3 allemande Rot-Weiss Essen. Podolski a d'abord commis une faute grossière dans sa surface en retenant avec la main et en faisant tomber l'attaquant adverse qui se présentait seul face au gardien. Et après que l'arbitre ait désigné le point de penalty, l'ex-international allemand est venu quasiment coller son front contre celui de l'homme en noir.

Et ce n'était pas pour lui réciter un poème. Agacé et agressif, il a tout simplement écopé d'un carton rouge! Et pour cause: selon Bild, il a insulté le directeur de jeu. Son entraîneur aurait aussi balancé des noms d'oiseau à l'officiel. Totalement lunaire pour ce type d'événement amical et organisé pour la bonne cause...

Une gourde et des antécédents

Mais Lukas Podolski n'en est pas resté là. Contraint de suivre le match derrière la bande de ce terrain synthétique, il a, encore furax, balancé l'eau de sa gourde en direction de l'arbitre.

Même à la fin du match, l'ancienne star du foot allemand n'avait pas réussi à calmer ses nerfs et continuait à expliquer son fait aux arbitres avec véhémence. Pour la petite histoire, l'expulsion de Podolski a eu de lourdes conséquences pour son équipe, qui a encaissé le but décisif quelques minutes après ce carton rouge et a vu la qualif en finale lui échapper.

Podolski, de meilleure humeur, juste après avoir marqué un but avec l'Allemagne en mars 2017. Image: keystone

Avant ce duel face à Rot-Weiss Essen, Lukas Podolski avait déjà fait des siennes en ayant eu une violente altercation pendant le match précédent contre Hambourg. Son embrouille avec Valon Zumberi avait entraîné des échauffourées. Une fois la pression retombée, l'attaquant du Gornik Zabrze est allé s'excuser dans le vestiaire hambourgeois.

Au moins, les équipes de première division polonaise sont averties pour la suite du championnat et feraient bien de ne pas oublier leurs protège-tibias... (yog)