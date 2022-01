Vidéo: watson

Vidéo

L'effrayant vol plané de Laplante en pleine Coupe du monde de freestyle

Lors de la Coupe du monde de ski freestyle à Font-Romeu, en France, l'Américain Cody Laplante a fait une chute spectaculaire sur son deuxième saut du slopestyle.

Cody LaPlante aurait pu se faire très mal. L'Amércain de 19 ans participait à l'épreuve du slopestyle lors de la Coupe du monde de ski freestyle à Font-Romeu, dans les Pyrénées françaises.

Alors qu'il s'apprête à enchaîner sur son second saut, celui qui compte une victoire en Coupe du monde déchausse... de ses deux skis. Il se trouve alors au bout du module de ce qui est le plus gros saut de la piste.

Frayeur dans le public alors que l'Américain entreprend un involontaire vol plané et termine, bien malgré lui, sa figure sans ski aux pieds. Impuissant, il retombe violemment sur les fesses. Mais, heureusement, plus de peur de que de mal, car il se relève rapidement, rechausse et salue le public. Perdre ainsi ses lattes est une scène très rare, encore plus à haut niveau, rapporte L'Equipe.

Il ne fera, toutefois, pas son second run, terminant 14ᵉ du classement. La compétition, quant à elle, a été remportée par le Grison Andri Ragettli, et ce, malgré une blessure récente au genou.