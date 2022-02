Cette grand-mère de 64 ans est probablement en meilleure forme que vous

«Je pense vraiment que les femmes s'épanouissent en vieillissant: elles sont plus sûres d'elles et plus sexy, surtout si elles sont en forme et en bonne santé. Nous pouvons réellement inverser le processus de vieillissement en mangeant sainement et en faisant de l'exercice. Il y a deux façons de vieillir: l'âge chronologique, qui correspond à la période allant de votre date de naissance à aujourd'hui, et l'âge biologique, qui est plus excitant! Nous pouvons créer un corps plus jeune - devenir plus maigre, plus fort, plus sain»

Lesley Maxwell