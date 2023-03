Vidéo: twitter

Yann Sommer a promis «un camion de chocolat» à son sauveur

Le gardien suisse du Bayern Munich a été sauvé par son défenseur Matthijs de Ligt après une énorme boulette, mercredi lors de la victoire en Ligue des champions contre le PSG (2-0).

C'est peu dire que le portier suisse du Bayern Munich a joué avec le feu mercredi soir en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. A la 38e minute, alors que le score était toujours de 0-0, il a tenté de dribbler dans ses seize mètres le joueur parisien Achraf Hakimi. Très mauvaise idée!

Sommer s'est emmêlé les pinceaux et a poussé trop loin son ballon, qui est venu directement dans les pieds de Vitinha. Le milieu portugais du PSG a tiré dans le but vide, mais heureusement pour Yann Sommer et les Bavarois, beaucoup trop mollement et à ras-de-terre. Résultat: le défenseur du Bayern, Matthijs de Ligt, a pu repousser en catastrophe le ballon juste devant la ligne.

Une grosse boulette de Yann Sommer qui n'a donc pas porté à conséquence. Le Suisse a ensuite été très bon, réalisant des interviews décisives. Le Bayern s'est imposé 2-0 (buts de Choupo-Moting à la 61e et de Gnabry à la 89e), validant ainsi son ticket pour les quarts de finale après sa victoire à l'aller 1-0.

A l'interview, le portier suisse, décontracté comme très souvent, a rigolé quand le journaliste lui a reparlé de cette scène et il a promis «un camion de chocolat» à de Ligt pour le remercier de l'avoir sauvé. (yog)