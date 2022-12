Vidéo: watson

Les supporters argentins mettent le feu dans le monde entier

Des millions de personnes en Argentine ont célébré le titre de leur équipe nationale lors de la Coupe du monde au Qatar. L'Argentine attendait ce troisième titre de Coupe du monde depuis 1986.

Les fans sont descendus dans les rues de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Dans d'autres villes du pays, les supporters applaudissaient déjà les buts de Messi (à la 23e minute) et d'Ángel di Maria (36e minute) pour porter le score à 2-0 à la mi-temps contre la France, comme on l'a vu à la télévision ce dimanche 18 décembre. Après le but décisif de Gonzalo Montiel pour porter le score à 4-2 aux tirs au but, la joie des supporters argentins a explosé.

«Champion du monde! L'Argentine de Messi touche le ciel au Qatar», écrit le journal argentin La Nacion. Les fans se sont rassemblés en masse autour de l'obélisque à Buenos Aires. La zone était fermée à la circulation, les bus ont également cessé de rouler et les magasins ont fermé plus tôt.

Vidéo: watson

Dans cette partie du continent sud-américain, c'est l'été. Buenos Aires et d'autres villes ont proposé un visionnage public sur de grands écrans à partir de midi, tandis que les bars et restaurants proposaient des offres spéciales pour regarder le match.

Certains ont préféré regarder le match depuis chez eux comme le président argentin Alberto Fernández qui a regardé la finale à domicile. Derrière cela se cache une longue tradition de chefs d'État argentins: après la défaite 1-0 des Sud-Américains contre le Cameroun lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, en présence de l'ancien président Carlos Menem, ils ont préféré rester à l'écart des matchs de l'Albiceleste. (sda/apd)

Vidéo: watson

Vidéo: watson

Vidéo: watson

