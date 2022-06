Accident: l’autoroute A1 est fermée entre Estavayer et Yverdon

Pourquoi avoir attrapé Omicron ne vous protège presque pas du Covid

Lorsque le variant Omicron s'est imposé, une infection au Covid était alors considérée comme une dose de vaccin. Une nouvelle étude remet cette thèse en cause, tout en affirmant que les risques de symptômes graves sont moins élevés après une première contamination ou un vaccin.

Plus on est en contact avec le virus, plus l'organisme est en mesure de développer une protection immunitaire. Cela semble évident. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Les personnes qui ont été vaccinées trois fois contre le Covid et qui ont déjà été infectées par un variant plus ancien n'acquièrent pas de protection supplémentaire lorsqu'elles sont infectées par Omicron.