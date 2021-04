Que dit la «loi covid» sur laquelle on va voter le 13 juin?

La loi spéciale covid de la Confédération est-elle nécessaire? Nous allons nous prononcer à ce sujet le 13 juin 2021. Les enjeux de la votation en cinq points.

Sur la «Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19» (abrégée loi Covid-19), entrée en vigueur le 25 septembre 2020. En substance, cette loi permet au Conseil fédéral de prendre des mesures urgentes pour lutter contre les conséquences négatives de la pandémie. Par exemple, aider financièrement les entreprises et les personnes les plus touchées par la crise.

Art. 1 de la loi Covid-19

1 La présente loi règle des compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l’économie et les autorités.

2 Le Conseil fédéral n’use de ces compétences que dans la mesure nécessaire pour surmonter l’épidémie de COVID-19. En particulier, il n’use pas de ces compétences si l’objectif visé peut également être atteint en temps utile dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente.

[...]

3 Il associe les gouvernements cantonaux et les associ­ations faîtières des partenaires soci­aux à l’élaboration des mesures qui touchent leurs compétences.



