La Suisse cherche un pays tiers pour le renvoi des Erythréens

La gauche s'est indignée. Il y a une solution problématique dans certains centres d'asile, de la violence, c'est vrai. Mais déléguer à des Etats tiers la gestion de ces cas ne va pas, ce n'est pas sérieux ni respectueux, a critiqué Carlo Sommaruga (PS/GE). Cette question est hautement sensible, on le voit avec le Royaume-Uni, où la Cour suprême a rejeté l'accord que le gouvernement voulait conclure avec le Rwanda.

Aucun train ne circulera entre Lausanne et Vevey ce week-end

Des chantiers seront en cours du 16 au 17 mars sur les lignes CFF. Des modifications d'horaire ainsi que des prolongements de temps de trajet sont également à prévoir.

Plusieurs chantiers importants se dérouleront durant le week-end du 16 et 17 mars 2024 à l'est de la gare de Lausanne ainsi qu'entre Lausanne et Vevey. Aucun train ne circulera entre Lausanne et Vevey. Le trafic des grandes lignes IR90 sera dévié par Palézieux tandis que le trafic régional RER sera assuré par un service de bus.