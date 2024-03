Le programme a été décidé par le DETEC, le «département mammouth» d'Albert Rösti. Keystone

Berne veut investir 3 milliards dans les routes nationales

Plusieurs milliards vont être débloqués pour les routes et tunnels suisses. Le réseau routier doit être entretenu et optimisé, estime le DETEC.

Plus de «Suisse»

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a annoncé mercredi le programme des travaux sur le réseau des routes nationales en 2024. Un montant de près de trois miliards de francs, approuvé par le Parlement l'année passée, couvrira des travaux d'entretien et l'achèvement du réseau, notamment en Valais.

Plus de la moitié de l'enveloppe, soit 1,7 miliard, sera dédiée à l'entretien et l'optimisation du réseau actuel des routes nationales. Les grands projets, comme la construction du second tube du tunnel routier du Gothard, reçoivent 485 millions de francs.

Les travaux pour l'achèvement du réseau arrêté en 1960 ne concernent plus que quelques tronçons. Un budget total de 344 millions leur est consacré, dont 114 millions iront à la construction de l'autoroute A9 dans le Haut-Valais. Des travaux sont également prévus pour l'entretien de la route N9 au col du Simplon.

L'intégralité des moyens financiers est issue du fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), financé par les usagers de la route.

(sda/ats)