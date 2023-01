Une cycliste a été agressée à Bâle

Risque ou opportunité? Ce qui attend la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU

Dès ce mardi et pour deux ans, la Suisse siègera au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce mandat n'est pas sans risque, mais il peut aider le Conseil fédéral à être mieux préparé pour faire face aux crises.

La Suisse s'est préparée à ce moment pendant plusieurs années. Le temps est enfin venu: une cérémonie des drapeaux... ce 3 janvier, devant le quartier général de l'ONU à New York, est officiellement marquée par l'entrée de la Suisse au Conseil de sécurité, en tant que membre non permanent pour les années 2023 et 2024. Elle fera ainsi partie de l'organe politique le plus puissant du monde.