Les paysans doivent faire attention à l'eau

Réduire la consommation d'eau dans les exploitations suisses face au réchauffement climatique est essentiel pour assurer la sécurité alimentaire.

À l’heure actuelle, les familles paysannes n’irriguent plus que 5 % environ de la surface agricole utile. Keystone

Face au réchauffement climatique, la consommation d'eau doit être réduite sur les exploitations agricoles suisses, selon le directeur de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) Christian Hofer. Il appelle dans la presse à investir dans les systèmes d'irrigation intelligents.

Les investissements dans cette technologie seront multipliés par quatre d'ici dix ans, assure-t-il samedi dans les titres alémaniques du groupe Tamedia.

La Confédération a jusqu'à présent investi deux à trois millions de francs par année, sans compter les contributions des cantons et des exploitants agricoles. Chacun de ces acteurs prend en charge un tiers des coûts.

Hofer voit aussi des solutions dans les cultures d'hiver, qui pourraient être plus nombreuses. Ces pistes sont à prendre au sérieux, l'eau étant essentielle pour la sécurité alimentaire, menacée par les changements climatiques.

«On ne peut pas décider que parce que nous manquons d'eau, l'agriculture se débrouille avec autre chose» Christian Hofer

Mieux gérer les stocks

«Nous devons, en complément, stocker davantage d'eau», ajoute le directeur de l'OFAG. Une tâche délicate, la Suisse ne disposant pas d'énormes surfaces pour les bassins de rétention. La gestion de l'eau doit être accrue pour éviter les conflits d'utilisation, précise-t-il.

Selon des chercheurs suisses, les données sur l'utilisation de l'eau dans l'agriculture sont hétérogènes et lacunaires. Elles ont jusqu'à présent été saisies par canton et non par espace aquatique, montre une étude récente de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires. (dal/ats)