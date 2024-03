Le prix du lait va augmenter en juillet

Le prix indicatif A du lait de centrale sera augmenté de 3 centimes pour les troisième et quatrième trimestres 2024. Une augmentation de prix dès le printemps, lorsque le volume de lait est élevé, aurait constitué un mauvais signal.

Plus de «Suisse»

L'augmentation démontre que l'interprofession reconnaît la situation tendue des familles paysannes et que le dialogue pacifique porte ses fruits. Mais les agriculteurs vont continuer à protester.

L'armée veut recruter les Suisses «qui ont fini leur service» et ça agace

Une ferme du Texas explose et tue 18 000 vaches

L'armée veut recruter les Suisses «qui ont fini leur service» et ça agace

Les plus lus

Voici le meilleur hôpital de Suisse romande

Il n'y a pas de décisions plus importantes que celle de choisir le bon hôpital pour se faire soigner. Un classement permet désormais de savoir quels établissements proposent le meilleur service.

Newsweek s'est associé à Statista pour son classement annuel des meilleurs hôpitaux du monde. Cette année, la liste inclut des données sur 2400 hôpitaux dans 30 pays. Pour la première fois, le Chili et la Malaisie ont été ajoutés au classement, qui inclut également les Etats-Unis, la plupart de l'Europe occidentale et de la Scandinavie, 10 pays asiatiques, l'Australie et des pays d'Amérique latine.