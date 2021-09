Suisse

Alain Berset

Berset a utilisé une limousine de fonction pour un usage (très) privé



Alain Berset aurait utilisé une limousine de fonction pour un usage (très) privé

Nouvelles révélations autour de la liaison extra-conjugale qu'a entretenu Alain Berset. Après la Weltwoche, c'est au tour de la NZZ am Sonntag de s'interroger sur l'usage du véhicule de fonction avec chauffeuse après un week-end très privé en Allemagne.

Qu'est-ce qui est reproché à Alain Berset?

Au cours de la relation extra-conjugale qu'il a entretenue entre 2012 et 2013, le conseiller fédéral Alain Berset aurait fait appel à une limousine de fonction alors qu'il se trouvait Allemagne après une rencontre avec sa maîtresse, avance la NZZ am Sonntag.

Quelles règles pour l'usage des voitures officielles?



Selon le journal alémanique, les conseillers fédéraux ont a disposition deux voitures:

Une officielle pour les déplacements quotidiens et privés.

Un véhicule de représentation avec chauffeur.

En gros, le conseiller fédéral prend place dans une voiture officielle quand il se déplace dans le cadre de sa fonction ou si l'usage d'un tel véhicule est «indispensable et proportionnel», selon l'ordonnance du 23 février 2005.

Qu'est-ce qui serait reproché à Alain Berset?

Selon le règlement, la voiture de représentation est prévue pour les déplacements officiels. Or, après un week-end privé à Fribourg-en-Brisgau, le conseiller fédéral aurait demandé à sa chauffeuse de venir le chercher en Allemagne pour qu'il puisse assister à une conférence de presse en Suisse.

Selon le journal, Berset aurait passé plusieurs week-ends de ce genre en Forêt-Noire et la limousine aurait été utilisée plus d'une fois. Interrogé par le journal, le porte-parole de d'Alain Berset n'a pas commenté les circonstances des trajets en limousine.

Si les allégations concernant ces voyages et rapportées par la NZZ am Sonntag devaient s'avérer exactes, c'est précisément l'usage de ce véhicule de représentation avec chauffeuse à des fin privée qui pourrait poser problème au conseiller fédéral.

Et maintenant?

Selon la SonntagsZeitung, de plus en plus d'élus fédéraux veulent des éclaircissements sur le déroulement de la liaison de l'actuel ministre de la Santé et de la tentative de chantage qui s'en est suivie. Parmi eux figurent le chef du groupe parlementaire du Centre Philipp Bregy et le conseiller national Matthias Jauslin (PLR/ AG). (jah avec ats)